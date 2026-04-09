【佐賀初出店】インテリアショップ「プラス・カーサ」佐賀玉屋にオープン

株式会社 佐賀玉屋

株式会社佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は、2026年4月8日（水）、インテリアショップ「プラス・カーサ」を南館6階にオープンいたしました。佐賀県内では初出店となります。

本出店は、同社が推進する館内刷新の取り組み“プレ・リモデル”の一環として、暮らしに寄り添うライフスタイル提案の強化を目的としたものです。

「プラス・カーサ」佐賀初出店について

「プラス・カーサ」は、ヨーロッパを中心に国内外からセレクトした家具・インテリア雑貨を取り扱うライフスタイルショップです。

デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを通して、日常に上質な時間と空間を提案します。

店内では、家具単体の販売にとどまらず、空間全体をコーディネートしたディスプレイにより、暮らしのシーンを具体的にイメージできる売場づくりを展開。

日常に取り入れやすいインテリアから、空間の印象を高めるアイテムまで、幅広いラインアップを揃えています。

南館6階 リニューアルについて

今回の出店にあわせ、南館6階ではリビング・キッチン用品のリニューアルを実施しました。

同フロアでは、

・寝具領域における体験型サービスの強化

・キッチン用品売場の刷新

などを行い、“住まい・眠り・食”を横断したライフスタイル提案フロアとして再構築しています。

「プラス・カーサ」の導入により、家具・インテリアを軸とした空間提案を強化し、来店動機の創出と滞在価値の向上を図ります。

“プレ・リモデル”の取り組みについて

佐賀玉屋では創業220周年を機に、館全体の魅力を再構築する大規模アップデート、「プレ・リモデル」を進めています。

新規ショップ導入や売場編集を通じて、より魅力的な商業空間の実現を目指しています。

▼プレリモデル詳細（PRTIMES）

佐賀玉屋は「創業220周年」という節目に、従来の百貨店の枠を超えた「新生・佐賀玉屋」へと生まれ変わります。佐賀玉屋、新本館×温泉×街づくりへ。3月から既存館内の大規模アップデート“プレ・リモデル”始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000106657.html

店舗概要

店舗名：プラス・カーサ

オープン日：2026年4月8日（水）

場所：佐賀玉屋 南館6階