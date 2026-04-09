『ハズビン・ホテル』より、ぬいぐるみ4種と超BIGな寝そべりぬいぐるみ3種が2026年11月中旬に発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は世界的人気を誇る海外アニメ「Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル）」の公式商品として、Youtooz社製のぬいぐるみ全7種を2026年11月中旬より順次発売開始することを発表いたします。

■販売について

予約販売開始：2026年4月9日(木)

発売時期：2026年11月中旬より順次発売開始

＜オンライン販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4sYephy

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

販売開始：上記発売時期以降、順次販売開始予定（予約販売はございません。）

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

*店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。

■ 商品紹介

・Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（ルシファー・モーニングスター）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」から、地獄の王ルシファー・モーニングスターが待望のぬいぐるみになって登場！

ルシファーが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになりました。金色の髪に蛇が巻かれたトップハット、白いテールコートと王冠など、"地獄の王"にふさわしい華やかなビジュアルを余すことなく再現しています。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：6,050円(税込)

商品サイズ：高さ 約229（mm）

・Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（ハスク）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」から、無愛想だけど憎めないバーテンダー、ハスクが愛らしいぬいぐるみになって登場！

ハスクが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになりました。トレードマークのしかめっ面や赤黒のストライプ眉、ハートの耳先など、個性あふれるデザインを忠実に再現した一品です。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：6,050円(税込)

商品サイズ：高さ 約229（mm）

・Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（サー・ペンシャス）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」から個性派ヴィランのサー・ペンシャスが愛らしいぬいぐるみになって登場！

サー・ペンシャスが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになりました。コブラのような広がるフード、ストライプジャケットに全身を彩る赤い瞳など、キャラクターの特徴を細部まで忠実に再現しています。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：6,050円(税込)

商品サイズ：高さ 約229（mm）

・Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（ヴァギー）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」から、チャーリーを支える頼れるパートナー、ヴァギーが愛らしいぬいぐるみになって登場！

ヴァギーが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになりました。トレードマークの大きな瞳と赤いリボン、フリル袖のトップスなど、ヴァギーの魅力をしっかり再現した仕上がりです。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：6,050円(税込)

商品サイズ：高さ 約229（mm）

・Youtooz Hazbin Hotel 寝そべりぬいぐるみ（ヴォックス）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」からヴォックスが抱き心地最高のぬいぐるみになって登場！

約40cmの存在感のあるサイズ、心地よい重み、なめらかな生地で、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみです。ヴォックスの印象的なモニターフェイスやスタイリッシュな衣装デザインを細部まで再現。コレクションとしてはもちろん、お部屋のアクセントにもぴったりのアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：8,250円(税込)

商品サイズ：長さ 約406（mm）

・Youtooz Hazbin Hotel 寝そべりぬいぐるみ（ヴァレンティノ）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」からヴァレンティノが抱き心地最高のぬいぐるみになって登場！

約40cmの存在感のあるサイズ、心地よい重み、なめらかな生地で、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみです。ヴァレンティノのハート型のサングラスや特徴的な衣装デザインを細部まで再現。コレクションとしてはもちろん、お部屋のアクセントにもぴったりのアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：8,250円(税込)

商品サイズ：長さ 約406（mm）

・Youtooz Hazbin Hotel 寝そべりぬいぐるみ（ヴェルベット）

話題のアニメーション作品「Hazbin Hotel」からヴェルベットが抱き心地最高のぬいぐるみになって登場！

約40cmの存在感のあるサイズ、心地よい重み、なめらかな生地で、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみです。ヴェルベットの特徴的な衣装や髪型、表情まで再現。コレクションとしてはもちろん、お部屋のアクセントにもぴったりのアイテムです。

発売日 ：2026年11月中旬予定

価 格 ：8,250円(税込)

商品サイズ：長さ 約406（mm）

■Hazbin Hotel (ハズビン・ホテル)とは

ヴィヴィアン・メドラーノによって制作されたアニメーション・ミュージカル・シリーズ。物語の舞台は罪人で溢れかえっている人口過密状態の地獄。そこでは年に一度天使たちが「エクスターミネーション」（悪魔たちの虐殺）を行い、人口を減らしていた。地獄のプリンセスである主人公チャーリーは、罪を犯して悪魔になった罪人たちを更生させるための施設「ハズビン・ホテル」を運営。悪魔たちが更生し、天国へ行くことで平和的に人口過密問題を解決することが目的だ。そして「エクスターミネーション」を阻止するため、チャーリーはホテルの仲間と共に奮闘していく……

2019年にパイロット版がYouTubeで公開され、再生回数1億回を突破し世界中で話題となった。2020年にはテレビシリーズ化が発表された。2024年1月、Amazonプライムビデオにて配信開始。日本語吹き替え版も公開され、Xで「ハズビン・ホテル」がトレンド入りするなど日本でもファンが急増している。

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/(https://geekshop.infolens.com/)

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

店舗所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK(https://x.com/INFOLENSGEEK)

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro(https://x.com/igs_ikebukuro)

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品及び自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

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