【参加無料】GW開催「でんじろう先生のはぴエネ！」スタジオ見学会にご招待！

中部電力株式会社

中部電力では、未来を担う子どもたちが勇気を出して踏み出す「1歩」を応援する「一歩応援プロジェクト」を実施しています。その一環として、中京テレビとタイアップした好評企画、「でんじろう先生のはぴエネ！」スタジオ見学会を4月29日（水曜・祝日）に開催します。



「でんじろう先生のはぴエネ！」は、2009年から中部電力が提供を続けるテレビ番組で、サイエンスプロデューサーの米村でんじろう先生が、ユニークな実験を通して身近な科学の疑問にわかりやすく答えてくれます。

見学会当日は、スタジオセット見学のほか、テレビ局内の見学や、「でんじろう先生のはぴエネ！」で放送された簡単な工作体験など、皆さんの疑問や好奇心にお応えできる内容を予定しています。ゴールデンウイークの思い出作りに、ぜひご応募ください。

開催日時

2026年4月29日（水曜・祝日）13:30～17:00（予定）

※受付時間 13:00～13:15

会場

中京テレビ放送

（住所：名古屋市中村区平池町4丁目60番地11）

募集人数

15～20組 （注）応募者多数の場合は抽選

参加費

無料

対象者

小学3年生～6年生

（注）1組あたり、小学生（最大2名まで）と保護者（18歳以上、1名）でお申込みください

募集期間

4月9日（木曜日）～4月16日（木曜日）

（注）当選者の方にのみ、4月20日（月曜日）までにメールでご連絡します

見学内容

・「でんじろう先生のはぴエネ！」収録準備見学

・「でんじろう先生のはぴエネ！」工作教室

・テレビ中継車見学

・中京テレビのニュース情報番組「キャッチ！」収録見学

（注）プログラムは変更になる可能性があります

申込方法

中部電力Webサイトイベントページからお申し込みください。

【参加無料・抽選】「でんじろう先生のはぴエネ！」スタジオ見学会にご招待！(https://www.chuden.co.jp/topics/event/eve_202604_01.html)

スタジオ見学会のイメージ（前回の様子）

※今回のイベントでは、「でんじろう先生のはぴエネ！」の収録見学は実施いたしません中継車見学の様子お問い合わせ先

中部電力株式会社 広報部 制作グループ スタジオ見学会担当

（注）土曜・日曜・祝日にご連絡いただいた場合、翌営業日以降にお返事させていただきます。