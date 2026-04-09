ミラノを中心とした世界のインテリアトレンドを発信する「Global Interior Trend 2026」を開催

DNP生活空間事業PR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）は、6月26日（金）に、イタリア ミラノを中心とした最新のグローバルインテリアトレンドを紹介するオンラインセミナー「Global Interior Trend 2026」を開催します。

DNPは20年以上にわたり、世界最大級のインテリア・デザインイベント「ミラノデザインウィーク」を取材・調査しています。今回のセミナーでは、この調査の中で120社を超える出展ブランドに行った取材に基づき、DNP独自の視点で分析したライフスタイルやコーディネートのトレンドや、CMFと呼ばれる「色（Color） ・素材（Material）・仕上げ（Finish）」のトピックスなどを紹介します。家具ブランドのみならず、ファッションや自動車ブランドなど、幅広い取材情報をいちはやくお届けいたします。また、6月にデンマークで開催される3 days of design の速報を含め、ご紹介する予定です。

【オンラインセミナー「Global Interior Trend 2026」の概要】

DNPは、インテリア・エクステリア空間に関して様々な視点で取材・調査をしています。今年のGlobal Interior Trend 2026ではミラノデザインウィークに出展していた家具ブランドだけでなく、ファッションや自動車ブランドまで幅広い取材内容を写真や動画とともにご紹介します。更にDNPの視点で分析したトレンドの方向性や、インテリアコーディネートにおける素材やカラーのポイントについてもご紹介します。またDNPでは、毎年、家具や空間を彩る「カラー・素材（マテリアル）・仕上げ（フィニッシュ）」（CMF）について、膨大な調査データを収集し、定点観測しています。本セミナーでは、CMFのトピックスに合わせ、具体的な数値や定点観測による結果についてもご紹介予定です。セミナー参加者の方は一部、スライドデータをダウンロードしていただくことが可能です。

○オンライン配信日時 ：

2026年6月26日（金）16:00-17:30

アーカイブ公開：6月26日（金）セミナー終了後～6月30日（火）16時

○配信形式 ：

Microsoft Teams タウンホールにてリアルタイム配信。アーカイブ公開も実施。

○参加費用 ：

5,500円（税込）

○申込みサイトURL ：

https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/seminar/20178045_4965.html

【ミラノデザインウィークから見えるライフスタイルのメガトレンド】

DNPは、ミラノデザインウィークを始めとする海外展示会での取材・調査結果から、ライフスタイルにおける３つのメガトレンド（数年間は続く社会的傾向）を設定しています。本セミナーでは、このメガトレンドをベースに各ブランドの出展コンセプトを、コーディネートとCMFのそれぞれの切り口で分析した結果をご紹介いたします。

2025年のセミナーでご紹介したトレンドは下記の通りです。

●メガトレンド1 ： Respectful

伝統や過去の名作をオマージュし、モダンなアレンジを加えて解釈する試みです。過去のデザインや製品を、現代の技術でサステナブルな形に再構築した復刻版家具の提案も多く見られました。自然の要素を取り入れながら人間に寄り添ったモダニズムデザインが多々見られました。

●メガトレンド2 ： Well-being & Sustainability

パンデミックを経て、3つのメガトレンドの中で一番ボリュームになっているゾーンです。人だけでなく、地球に生きる全ての生き物に対して優しい暮らしをすること、そしてそれによりWell-beingを高めるような提案です。デザインと人間の根源的な存在の関係性に立ち返るようなコンセプトや、サステナビリティを通してポジティブな感情を積極的に引き出し、楽しい暮らしを提案するブランドが見られました。

●メガトレンド3 ： Boundless

あらゆる境界を越えてイノベーションを起こすようなトレンドです。AIやITといったテクノロジーとデザインの融合に注目し、多数の取材を行いました。また「食とデザイン」というテーマでも複数の事例が見られました。

インテリアとしては、曲線美を強調したフォルム、温かみのある中間色のニュアンスを取り入れたスタイルが主流となっています。一方で、メガトレンドである“Respectful”を体現する、どこか郷愁を誘う空間も多く見られ、モカやオレンジブラウンといったカラーが広く採用されていました。

【今後の展開】

DNPでは、これまで培ってきた意匠性の高い内装材の提供に加え、テクノロジーの観点からも人々のウェルビーイング向上に資する空間提案を進めています。今後も、これらの調査・研究によって得られた知見と、確かな技術ならびに優れたデザイン開発力を活かし、より豊かで快適な未来の空間創造を目指します。そして、新しい価値を生み出すアイデアやコンセプトを世界へ発信しながら、製品・サービスの提供を続けていきます。

DNPは、長年にわたって「ミラノデザインウィーク」の取材・調査や国内マンションのインテリアトレンド調査を行い、セミナーやコラム＊1などを通じて広く情報発信を行ってきました。また近年では、HOMMA Group株式会社との協業を通じて、次世代スマートホーム関連事業の拡大にも取り組んでいます＊2。

2025年10月には、超低艶の質感と高意匠を両立した内装用化粧シート「MATTISSIMO（マッティッシモ）」＊3の販売を開始しました。深みのあるマット表現と豊かな質感により、住宅や商業空間のデザイン価値を一層高める新たなラインアップとして展開しています。

また、隈研吾氏が設計した台湾のランドマーク「KUMA TOWER」では、DNPのアルミパネル「Artellion（アーテリオン）」＊4が採用されました。高い意匠性と優れた加工性を評価いただき、外装デザインに新たな表現力を提供しています。

＊1 DNPの生活空間分野に関連するコラムや記事はこちら →

https://www.dnp.co.jp/biz/theme/livingspace-stories/

＊2 HOMMA Group株式会社との次世代スマートホーム関連事業についてはこちら →

https://www.dnp.co.jp/news/detail/20176127_1587.html

＊3 内装用化粧シート「MATTISSIMO（マッティッシモ）」についてはこちら →

https://livingspace.dnp.co.jp/product/brand/brand14/

＊4 台湾のKUMA TOWERにDNPのアルミパネル「Artellion」が採用についてはこちら →

https://www.dnp.co.jp/news/detail/20177676_1587.html

※Artellion (R)（アーテリオン）、マッティシモ(R)（MATTISSIMO）は大日本印刷株式会社の登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。