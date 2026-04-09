英語が伸びる子に共通する学び方とは？「小5～中1の英語の正しい始め方」を J PREP 代表・斉藤淳が解説【4月25日 無料セミナー】

株式会社J Institute

J PREP株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：斉藤淳）は、2026年4月25日（土）、小学5年生～中学1年生の生徒とその保護者を対象とした無料セミナー「小5～中1の英語の正しい始め方」を、J PREP 渋谷校本館 J PLAZA 2階にて開催します。

小学校で英語に触れる機会が広がる一方で、保護者の間では「小学校では楽しく学べていたのに、中学で急に難しくなった」「単語や表現は覚えているのに、英語力としてつながっていない」といった戸惑いの声も少なくありません。

本セミナーでは、元イェール大学助教授で英語塾 J PREP 代表の斉藤淳が、英語が伸びる子に共通する学び方を軸に、将来につながる英語力の土台をこの時期にどう育てるべきかを解説します。



英語学習は、早く始めることそのものよりも、どの段階で何をどう理解するかによって、その後の伸び方が大きく変わります。特に小学５年生～中学１年生は、小学校英語から中学英語へと移行する重要な時期です。

J PREP では、この時期の学び方が、その後の受験英語だけでなく、将来も使える英語力の基盤になると考えています。本セミナーでは、英語を「暗記科目」で終わらせず、思考力や表現力へつなげていくための視点を、保護者にもわかりやすくお伝えします。

セミナー概要

本セミナーでお伝えする内容- 英語が伸びる子に共通する学び方とは何か- なぜ小学校で英語を学んでいても中学で差がつくのか- 暗記に終わらない、「使える英語」につながる考え方- 小学５年生～中学１年生の時期に保護者が押さえておきたい学習のポイント- 将来につながる「高度な中学英語」の捉え方

タイトル：小５～中１で差がつく！英語の正しい始め方

日時：2026年4月25日(土) 11:00 - 12:10（受付開始時間 10:45～）

対象：小学５年生～中学１年生の生徒、保護者

参加費：無料

会場：J PREP 渋谷校本館 J PLAZA ２階

申込方法：専用サイトより申し込み

※ お申し込みが多数の場合は抽選とさせていただき、結果はメールにてご案内いたします。

※ 本イベント当日はJ PREPの入塾手続き等のご相談は対応できかねます。入塾をご検討されている方は入塾説明会へご参加ください。

登壇者プロフィール

お申し込みはこちら :https://jprep.jp/lp/lp04.html?utm_source=btn&utm_medium=pr&utm_campaign=pr20260408-01J PREP 代表 斉藤淳斉藤 淳 Jun Saito

上智大学外国語学部英語学科卒業。

イェール大学大学院政治学専攻博士課程修了、Ph.D.取得。元イェール大学助教授。2012年の帰国後、J PREP を創設。

著書に『10歳から身につく問い、考え、表現する力』『世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法』『世界最高の子ども英語』『斉藤先生！ 小学生からの英語教育、親は一体何をすればよいですか？』『一億人の英語習得法』など。

J PREP では全体統括のほか、教材開発、授業、進路指導を担う。

英語塾 J PREP について

『斉藤先生！ 小学生からの英語教育、親は一体何をすればよいですか？』（2024年 / アルク）『世界最高の子ども英語』（2017年 / ダイヤモンド社）『世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法』（2014年 / KADOKAWA）『10歳から身につく問い、考え、表現する力』（2014年 / NHK出版新書）

J PREP（ジェイ プレップ） は、小学5年生～高校3年生までを対象に、日本の学校に通いながら、世界のトップ大学で通用する英語力を養う塾として、東京都内に７校（渋谷・自由が丘・吉祥寺・四谷・茗荷谷・三田・成城）、神奈川県内に２校（横浜・あざみ野）を展開しています。

2025年4月時点でグループ全体の在籍生徒数は10,000名を超え、東大・京大といった国内の難関大学に加え、ケンブリッジ大学やイェール大学など海外の名門大学への進学・留学実績も多数あります。

他プログラムとして、小学1年生からの子ども英語塾「J PREP Kids」、小学1年生から小学6年生を対象とした英語学童「J PREP A⁺」、2歳から6歳を対象としたインターナショナル幼児園「Sunnyside International Kindergarten」など展開しています

会社情報

世界に通ずる英語塾 J PREP :https://jprep.jp/?utm_source=btn&utm_medium=pl&utm_campaign=pr20260408-02渋谷校本館 J PLAZA自由が丘校 J Site吉祥寺校四谷校横浜校茗荷谷校あざみ野校三田校成城校（2026年3月開校）

商号：J PREP株式会社 https://jprep.co.jp/(https://jprep.co.jp/?utm_source=web&utm_medium=prl&utm_campaign=pr20260302-02)

事業内容：小中高生対象の英語塾運営、英語教材販売、アプリ開発

創業：2012年4月

設立：2013年7月

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル 3階