【1社紹介で最大75万円！】行政書士事務所向け「社長の分身」パートナー制度を開始

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、行政書士事務所向けの提携制度として、

経営者向け支援サービス「社長の分身」のパートナー制度を開始しました。

本制度では、行政書士事務所が顧問先企業へ経営支援サービスを紹介できる仕組みを提供します。

これにより、顧問先企業の経営課題解決を支援すると同時に、行政書士事務所の付加価値向上や

新たな収益機会の創出につながるビジネスモデルの構築を目指します。

パートナー制度の詳細は下記ホームページのお問い合わせフォームよりお問合せください。

https://lumission.world/jp/

■行政書士に寄せられる「経営の悩み」

行政書士事務所には、許認可申請や各種手続き業務に加えて、

顧問先企業の経営者から事業運営に関する相談が寄せられるケースが増えています。

例えば

新規事業を立ち上げたいが進め方が分からない

許認可を取ったが売上につながらない

事業計画が曖昧で成長できない

集客や営業の仕組みがない

経営の方向性が整理できていない

といった経営相談です。

しかし行政書士の専門領域は法務・手続きが中心であり、

事業戦略やマーケティング、組織設計まで踏み込んだ支援を提供することが難しい場合もあります。



その結果

顧問先の相談に対して十分な支援ができない

継続的な収益モデルに発展しにくい

といった課題を感じている行政書士事務所も少なくありません。

今回のパートナー制度は、この課題を解決するために設計されました。

■行政書士事務所の付加価値を高める新しい支援モデル

行政書士業界では近年

許認可業務の競争激化

価格競争の進行

スポット業務中心の収益構造

などにより、安定した収益基盤の構築が課題となっています。

そこでルミッションでは

顧問先企業の経営支援を組み合わせることで、行政書士事務所の付加価値を高める新しいモデル

を提案しています。

顧問先企業の経営課題に関与することで

顧客満足度の向上

継続的な関係構築

新たな収益機会の創出

事務所の差別化

につながる可能性があります。

■5方良し経営という考え方

当社では、

●会社良し

●従業員良し

●顧客良し

●世間良し

●次世代良し

という「5方良し経営」を経営思想の中心に置いています。

これは一部の企業だけが利益を得るのではなく、

関係するすべての人がWin-Winになる経営を目指す考え方です。

●企業

●従業員

●顧客

●世間

●次世代

この5つが良くなることで、企業は持続的に成長すると考えています。

今回のパートナー制度も、この5方良し経営の考え方を基盤として設計されています。

■単発業務から継続的関係へ

多くの行政書士では

●許認可申請などのスポット業務

●単発の手続き対応

が中心となるビジネスモデルが一般的です。

しかしこの構造では

●顧客との関係が一過性になる

●継続収益につながりにくい

という問題が生まれます。

■顧客と長く関係を築くビジネス

当社では、

1つのサービスを販売するのではなく、顧客の人生や企業の成長に長く関わるビジネス

を構築することを目指しています。

そのためには

●行政書士

●税理士

●社労士

●マーケティング会社

●経営コンサル会社

など、専門企業同士がパートナーとして連携することが重要になります。

この仕組みでは

●顧客は様々な課題を解決できる

●パートナー企業は専門分野を活かせる

●長期的な顧客関係が築ける

というWin-Winの関係が生まれます。

■行政書士とのパートナー活用例

行政書士事務所では、顧問先企業から次のような相談を受けることがあります。

新規事業を成功させたい

売上を伸ばしたい

集客の仕組みを作りたい

経営の方向性を整理したい

こうした相談に対して「社長の分身」を紹介することで、

顧問先企業の経営課題解決をサポートすることが可能になります。



この仕組みにより

顧問先企業の課題解決

顧客満足度の向上

事務所の付加価値向上

といった新しい価値が生まれます。

■行政書士事務所が導入するメリット

本パートナー制度により、行政書士事務所は次のようなメリットが期待できます。



顧客満足度の向上

手続きだけでなく経営課題にも対応可能



継続的な関係構築

顧問先企業の成長支援により長期的な関係を築ける



新たな収益機会の創出

既存顧客を活かした新たな収益モデル



事務所の差別化

経営支援まで対応できる行政書士事務所としてのポジション確立

■全国の行政書士と経営支援ネットワークを構築

日本には約400万社の企業がありますが、

多くの中小企業は経営相談できるパートナーが不足しています。

ルミッションでは行政書士事務所と連携しながら、

全国の中小企業経営者を支援するネットワークを構築することを目指しています。

今回のパートナー制度は、その第一歩となる取り組みです。

■パートナー制度概要

対象：行政書士事務所

内容：顧問先企業への経営支援サービス紹介

報酬額：1社あたり年間最大75万円お支払い

※詳しくはお問い合わせください。

■お問い合わせ

パートナー制度の詳細希望の方は下記ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://lumission.world/jp/contact/

お問い合わせ内容に

「行政書士パートナー制度について」

とご記載ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：経営コンサルティング・企業成長支援・5方良し経営の普及

公式サイト：https://lumission.world/jp/