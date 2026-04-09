「AIデータセンター時代の冷却・電源設備ビジネス戦略」と題して、アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 高松 泰司氏/増山 大貴氏によるセミナーを2026年5月19日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【生成AIインフラ革命の本質を捉える】

AIデータセンター時代の冷却・電源設備ビジネス戦略

～市場構造変化を踏まえた日本企業の勝ち筋と事業機会～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26290

[講 師]

アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部

プリンシパル・ディレクター 高松 泰司 氏

マネジャー 増山 大貴 氏

[日 時]

２０２６年５月１９日（火） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

生成AIの普及に伴い、AIデータセンターの建設・増強が世界各地で加速している。これにより、データセンターに求められる冷却・電源設備の要件も大きく変化しており、GPU高密度化に対応した液体冷却、受電・配電インフラの再設計、蓄電池やエネルギーマネジメントの活用、運用高度化などが重要なテーマとなっている。冷却・電源設備は、もはや単なる付帯設備ではなく、安定稼働、コスト競争力、脱炭素対応を左右する経営課題となりつつある。

その一方で、電力需要の急増、系統制約、再エネ調達の難しさ、水・熱対応、建設費の上昇など、AIデータセンターを取り巻く制約も強まっている。こうした中で、海外先行市場では、冷却・電源・制御・運用を一体で最適化する動きが進んでおり、事業機会は機器単体の供給にとどまらず、統合設計、エンジニアリング、保守・監視、運用サービスへと広がっている。

本セミナーでは、AIデータセンター時代における冷却・電源設備市場の構造変化を整理するとともに、どの領域で付加価値が生まれ、どこに日本企業の勝ち筋があるのかを解説する。市場動向や技術変化の整理に加えて、日本企業が狙うべき事業機会・ビジネスモデルと戦略の方向性を提示する。

１．AIデータセンター拡大がもたらす市場構造変化

２．AI実装による冷却・電源設備アーキテクチャの再定義

３．冷却・電源設備ビジネスで新たに顕在化する事業機会

４．日本企業が狙うべき勝ち筋

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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