「AIデータセンター時代の冷却・電源設備ビジネス戦略」と題して、アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 高松 泰司氏/増山 大貴氏によるセミナーを2026年5月19日(火)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【生成AIインフラ革命の本質を捉える】
AIデータセンター時代の冷却・電源設備ビジネス戦略
～市場構造変化を踏まえた日本企業の勝ち筋と事業機会～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26290
[講 師]
アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部
プリンシパル・ディレクター 高松 泰司 氏
マネジャー 増山 大貴 氏
[日 時]
２０２６年５月１９日（火） 午前１０時～１２時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
生成AIの普及に伴い、AIデータセンターの建設・増強が世界各地で加速している。これにより、データセンターに求められる冷却・電源設備の要件も大きく変化しており、GPU高密度化に対応した液体冷却、受電・配電インフラの再設計、蓄電池やエネルギーマネジメントの活用、運用高度化などが重要なテーマとなっている。冷却・電源設備は、もはや単なる付帯設備ではなく、安定稼働、コスト競争力、脱炭素対応を左右する経営課題となりつつある。
その一方で、電力需要の急増、系統制約、再エネ調達の難しさ、水・熱対応、建設費の上昇など、AIデータセンターを取り巻く制約も強まっている。こうした中で、海外先行市場では、冷却・電源・制御・運用を一体で最適化する動きが進んでおり、事業機会は機器単体の供給にとどまらず、統合設計、エンジニアリング、保守・監視、運用サービスへと広がっている。
本セミナーでは、AIデータセンター時代における冷却・電源設備市場の構造変化を整理するとともに、どの領域で付加価値が生まれ、どこに日本企業の勝ち筋があるのかを解説する。市場動向や技術変化の整理に加えて、日本企業が狙うべき事業機会・ビジネスモデルと戦略の方向性を提示する。
１．AIデータセンター拡大がもたらす市場構造変化
２．AI実装による冷却・電源設備アーキテクチャの再定義
３．冷却・電源設備ビジネスで新たに顕在化する事業機会
４．日本企業が狙うべき勝ち筋
５．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
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