「HELLUVA BOSS」「カルトオブザラム」より、春を感じさせるフィギュア3種が登場！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川洋)は、話題の海外アニメ「Helluva Boss（ヘルヴァ・ボス）」および大人気ゲーム「Cult of the Lamb（カルトオブザラム）」より、Youtooz社製のフィギュア3種を2026年12月中旬より順次販売開始することを発表いたします。

■販売について

・Youtooz HELLUVA BOSS ミニフィギュア3体セット

・Youtooz HELLUVA BOSS フィギュア （スプリングストラス）

・Youtooz Cult of the Lamb フィギュア（スプリングラム）

予約開始：2026年4月9日(木)

発売時期：2026年12月中旬より順次発売予定

＜オンライン販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/47NgrZk

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

※「Youtooz HELLUVA BOSS ミニフィギュア3体セット」のお取り扱いはございません。

販売開始：上記発売時期以降、順次販売開始予定（予約販売はございません）

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

■商品情報

Youtooz HELLUVA BOSS ミニフィギュア3体セット

※INFOLENS GEEK SHOP オンライン限定販売

話題のアニメーション作品「ヘルヴァ・ボス」からYOUTOOZのミニフィギュア3体セットが新登場！

ブリッツ、ルーナ、ストラスの3キャラクターが並んだ、コンパクトで飾りやすいフィギュアセットです。

それぞれの個性を活かしたポーズや表情を細部まで丁寧に再現。

さらに、3体が特別仕様の”レアバージョンセット”が届く可能性も…？（※レアバージョンセットは、ブリッツは黒いサングラスをかけ、ルーナはパーティードレスを着用、ストラスは春の装いをしています。）

デザイン性の高いパッケージは、そのまま飾っても作品の世界観を楽しめる仕様。ファンの方にはもちろん、ギフトにもおすすめのアイテムです。

発売日 ：2026年12月中旬販売予定

価格 ：\7,700（税込）

商品サイズ：高さ 約60 mm

Youtooz HELLUVA BOSS フィギュア （スプリングストラス）

話題のアニメーション作品「ヘルヴァ・ボス」からYOUTOOZのスプリングストラスが新登場！

春をテーマにした、ストラスの特別デザインフィギュアです。鮮やかな赤い食虫花を手にした姿や、余裕のある表情、流れるような髪の造形など、キャラクターの魅力を細部まで丁寧に再現しています。

赤いセーターとパープルのパンツ、背後に咲く花々など、シーズン感あふれるデザインもポイント。パッケージにも花のモチーフや幻想的なカラーリングが施され、そのまま飾っても世界観を楽しめます。

マット＆エンボス加工の外装スリーブと専用保護ケース付きで、コレクションにも最適なアイテムです。

発売日 ：2026年12月中旬販売予定

価格 ：\6,050（税込）

商品サイズ：高さ 約121 mm

Youtooz Cult of the Lamb フィギュア（スプリングラム）

大人気ゲーム「Cult of the Lamb」から、春をテーマにした“子羊”の特別デザインのフィギュアが新登場！

教団を率いる日々の合間に、ひとときの安らぎを楽しむ子羊の姿を表現したフィギュアです。ピンクの花の香りを楽しむ穏やかな表情や、赤いマント、黒い王冠など、印象的なデザインを丁寧に再現しています。

足元には咲き誇る花々が広がり、作品の世界観をやわらかく演出。パッケージにも花畑やシンボルがあしらわれており、そのまま飾っても楽しめる仕様です。

マット＆エンボス加工の外装スリーブと専用保護ケース付きで、コレクションにもおすすめのアイテムです。

発売日 ：2026年12月中旬販売予定

価格 ：\6,050（税込）

商品サイズ：高さ 約96 mm

■ Helluva Boss (ヘルヴァ・ボス)とは

ヘルヴァ・ボスは、ヴィヴィアン・メドラーノが制作したウェブアニメシリーズ。ハズビン・ホテルのスピンオフ作品で、ハズビン・ホテルと同じ世界を舞台としていますが、異なるキャラクターとストーリーが展開されています。地獄を舞台に、主人公であるブリッツは、「Immediate Murder Professionals（I.M.P）」という暗殺専門企業を立ち上げます。地獄の競争の激しい殺人市場で名を上げ、生き残るために奮闘します。

■ Cult of the Lamb（カルトオブザラム）とは

『Cult of the Lamb』は、Massive Monsterが開発し、Devolver Digitalがパブリッシングを手がけるアクションゲームです。

プレイヤーは、異界の力に取り憑かれた一匹の子羊となり、信者たちを導くカルト教団の指導者として旅立ちます。

信仰を広め、教団を成長させていく中で、慈悲深い指導者となるか、それとも冷酷な支配者となるか――すべてはプレイヤーの選択に委ねられています。

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ：https://www.infolens.com/

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