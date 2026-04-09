PPP：PopPowerProject、1周年記念パーティー＆シンポジウムを5月7日に開催

PopPowerProject

PPP：PopPowerProjectは、発足1周年を記念し、2026年5月7日に東京・竹芝にて、1周年記念パーティー「PPP:PopPowerParty」を開催します。



PPPはポップカルチャーを横断する専門家コミュニティとして、ポップカルチャー分野全体の活性化、国際化を図り、マンガ、アニメ、ゲーム、音楽など各ジャンルに横串を通し、テクノロジーとの融合、海外市場の開拓、他産業分野との連携などを通じて、関連産業・文化の発展を目論でいます。

日本のエンターテインメント・コンテンツ産業の発展に向けて、産官学の関係者やコンテンツ業界のプレイヤーが分野や立場を越えてつながり、対話と連携を重ねていく取り組みです。



発足から1年を迎えるこの節目に、日頃よりご協力・ご賛同いただいている皆さま、そしてPPPにご関心をお寄せいただいている皆さまをお迎えし、記念パーティーを開催します。

本パーティーは、産官学・コンテンツ業界関係者が一堂に会し、新たな出会いや情報交換を通じて、今後のコラボレーションや対話のきっかけを生み出す交流の場です。

また同日には、韓国コンテンツの成長背景やグローバル展開の事例を切り口に、日本コンテンツの未来を考えるシンポジウム「韓国コンテンツから考える、世界に向けた日本コンテンツの"新"戦略」も開催します。コンテンツ産業を取り巻く環境が大きく変化する中で、海外展開やビジネス戦略の観点から日本コンテンツの可能性を見つめ直し、その議論を交流へとつなげていきます。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

PPP1周年記念パーティー&シンポジウム「韓国コンテンツから考える、世界に向けた日本コンテンツの"新"戦略」

【日時】

2026年5月7日

18:00～19:15 シンポジウム ※受付は17:40頃からを予定

19:30～21:30 パーティー ※パーティーご参加の方の受付は19:10頃からを予定



【場所】

東京ポートシティ竹芝 ポートスタジオ

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階

【参加費】

シンポジウム：無料

パーティー：5,000円 ※当日・現金のみ

【シンポジウム登壇者】（敬称略）

カン・ハンナ：iU 教授 / 株式会社 Beauty Thinker 代表取締役・著書『コンテンツ・ボーダレス』ほか

田中 翔太：株式会社ディー・エヌ・エー エンターテインメント開発事業本部第一事業統括部 統括部長

中山 淳雄：エンタメ社会学者・著書『エンタメビジネス全史』ほか

⻩ 仙惠：城西国際大学大学院 ビジネスデザイン研究科 教授・著書『韓国コンテンツのグローバル戦略』ほか

村田 知樹：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 海外事業推進グループ 副本部長

中村 伊知哉：iU 学長

【主催】

PPP：PopPowerProject(https://poppowerproject.com/)

シンポジウム&パーティーのお申込み :https://poppowerproject.com/info/260507_pppevent/パーティのみのお申込み :https://poppowerproject.com/info/260507_party/