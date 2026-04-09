2031年ガラス繊維強化ポリプロピレン市場規模51.9億米ドルへ！CAGR5.0%で成長、自動車・建設分野が主導

2031年ガラス繊維強化ポリプロピレン市場規模51.9億米ドルへ！CAGR5.0%で成長、自動車・建設分野が主導