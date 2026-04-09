2031年ガラス繊維強化ポリプロピレン市場規模51.9億米ドルへ！CAGR5.0%で成長、自動車・建設分野が主導
ガラス繊維強化ポリプロピレン（Glass Fiber Reinforced Polypropylene, 以下GFRP）は、熱可塑性樹脂であるポリプロピレン（PP）を基材として、高強度・高剛性を実現するためにガラス繊維を添加した複合材料である。ポリプロピレン自体が軽量で耐薬品性・耐熱性に優れ、成形性も高いポリオレフィン系樹脂である一方で、ガラス繊維を強化材として配合することで、引張強度、曲げ強度、衝撃吸収性が大幅に向上し、構造材料としての適用範囲が拡大している。GFRPは、射出成形や押出成形などの既存のプラスチック加工技術との親和性が高く、自動車部品、電気・電子機器、産業機械、家電製品、建設資材など多様な用途に採用される。また長繊維ガラス強化タイプ（Long Glass Fiber Reinforced Polypropylene; LGFPP）の登場により、さらに高い機械的特性と設計自由度を実現し、金属代替材料としてのポテンシャルが飛躍的に高まっている。ガラス繊維強化ポリプロピレンは、軽量化による燃費改善やCO2排出削減、耐久性の向上といったサステナビリティ要件にも寄与し、脱炭素化・循環経済対応の潮流下で注目を集める素材であることが明確になっている。近年ではAIシミュレーションやデジタル設計技術を取り入れた材料開発が進み、用途特性に合わせたカスタマイズが可能になることで、顧客のニーズに応じた最適材料提供が進行している。
市場拡大の原動力と主潮流
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガラス繊維強化ポリプロピレン市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/592681/glass-fiber-reinforced-polypropylene）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバルガラス繊維強化ポリプロピレン市場規模は51.9億米ドルに達すると予測されている。こうした成長は、特に自動車産業における電動化・燃費改善要求、建設・家電分野における軽量高性能材料の導入、電子機器の高機能化といったマクロトレンドを背景にしている。自動車分野では、ガラス繊維強化ポリプロピレンの高強度・軽量特性が車体構造部品の代替材料としてとくに評価されている。一方、循環経済やリサイクル対応の観点からも、熱可塑性の特性を活かしたリサイクル性・環境負荷低減が投資家や製造企業からの関心を集め、市場全体の成長ポテンシャルを高めている。また、ガラス繊維強化ポリプロピレン市場は、従来の単独用途から複合ポリマーやハイブリッド材料との組み合わせによる高付加価値製品への展開が進み、産業全体の材料エコシステムとしての価値も増している。成長の地域的なドライバーは欧米の成熟市場とアジア太平洋地域の需要拡大が相互補完的に作用し、特に中国・インドなどの新興市場の自動車・電子機器産業の拡大が市場成長を牽引している。
図. ガラス繊維強化ポリプロピレン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346457/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346457/images/bodyimage2】
図. 世界のガラス繊維強化ポリプロピレン市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
リーダー企業の戦略と地域別ポジション
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガラス繊維強化ポリプロピレンの世界的な主要製造業者には、SABIC、Celanese、Borealisなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約43.0%の市場シェアを持っていた。各企業はそれぞれ異なる強みを持ち、技術開発、製品ポートフォリオ拡充、地域戦略を通じて市場ポジションを強化している。SABICはカスタマイズされた材料ソリューションと広範なグローバルネットワークを活かし、多様な用途ニーズに対応する製品群で高い市場影響力を持つ。Celaneseは高性能PPコンパウンドの提供とともに、自動車・電気・電子分野での革新的材料展開に注力している。一方で、BorealisやSumitomo Chemicalは軽量化と環境性能を両立する素材開発を進め、高機能樹脂市場での競争力向上を図っている。地域別では、アジア太平洋が最大の需要地域となっており、自動車産業の生産拡大や都市化進展が市場を後押ししている。欧州では環境規制やサステナビリティ重視の動きが素材導入の加速要因であり、北米では自動車の電動化と軽量化要求が高まる中で高性能複合材料の採用が進行している。それぞれの企業は地域固有の需要特性と規制環境に対応した戦略を打ち立て、市場競争の最前線で多様な価値を提供している。
市場拡大の原動力と主潮流
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガラス繊維強化ポリプロピレン市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/592681/glass-fiber-reinforced-polypropylene）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバルガラス繊維強化ポリプロピレン市場規模は51.9億米ドルに達すると予測されている。こうした成長は、特に自動車産業における電動化・燃費改善要求、建設・家電分野における軽量高性能材料の導入、電子機器の高機能化といったマクロトレンドを背景にしている。自動車分野では、ガラス繊維強化ポリプロピレンの高強度・軽量特性が車体構造部品の代替材料としてとくに評価されている。一方、循環経済やリサイクル対応の観点からも、熱可塑性の特性を活かしたリサイクル性・環境負荷低減が投資家や製造企業からの関心を集め、市場全体の成長ポテンシャルを高めている。また、ガラス繊維強化ポリプロピレン市場は、従来の単独用途から複合ポリマーやハイブリッド材料との組み合わせによる高付加価値製品への展開が進み、産業全体の材料エコシステムとしての価値も増している。成長の地域的なドライバーは欧米の成熟市場とアジア太平洋地域の需要拡大が相互補完的に作用し、特に中国・インドなどの新興市場の自動車・電子機器産業の拡大が市場成長を牽引している。
図. ガラス繊維強化ポリプロピレン世界総市場規模
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図. 世界のガラス繊維強化ポリプロピレン市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
リーダー企業の戦略と地域別ポジション
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガラス繊維強化ポリプロピレンの世界的な主要製造業者には、SABIC、Celanese、Borealisなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約43.0%の市場シェアを持っていた。各企業はそれぞれ異なる強みを持ち、技術開発、製品ポートフォリオ拡充、地域戦略を通じて市場ポジションを強化している。SABICはカスタマイズされた材料ソリューションと広範なグローバルネットワークを活かし、多様な用途ニーズに対応する製品群で高い市場影響力を持つ。Celaneseは高性能PPコンパウンドの提供とともに、自動車・電気・電子分野での革新的材料展開に注力している。一方で、BorealisやSumitomo Chemicalは軽量化と環境性能を両立する素材開発を進め、高機能樹脂市場での競争力向上を図っている。地域別では、アジア太平洋が最大の需要地域となっており、自動車産業の生産拡大や都市化進展が市場を後押ししている。欧州では環境規制やサステナビリティ重視の動きが素材導入の加速要因であり、北米では自動車の電動化と軽量化要求が高まる中で高性能複合材料の採用が進行している。それぞれの企業は地域固有の需要特性と規制環境に対応した戦略を打ち立て、市場競争の最前線で多様な価値を提供している。