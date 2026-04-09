バーチャルライバーグループ「にじさんじ」× オンキヨー株式会社のボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 緋八マナモデルが完全受注生産で販売決定！ 4月10日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とANYCOLOR株式会社が運営する「にじさんじ」※1所属の緋八マナとのボイス入りコラボレーションワイヤレスイヤホンを4月10日（金）15：00から受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、緋八マナをイメージした各デザインを左右のイヤホンや充電ケースにあしらい、白を基調としたシンプルで普段使いができるデザインです。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全11ワード）です。各パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた緋八マナのビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「A4クリアファイル（1種類）」および「ワイヤレス充電器（1種類）」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、4月10日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では4月10日（金）15:00より「A4クリアファイル」および「ワイヤレス充電器」の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。ご来店特典として、オリジナルポストカードの配布をさせていただきます。ただし、こちらは数量に上限がございますので配布はお1人様1日1枚、無くなり次第終了となります。
また4月10日（金）15:00～4月12日（日）20:00は混雑を想定し、ご入店整理券の配布をさせていただきます。なお整理券配布の情報、更新につきましては適宜「音アニ」公式X(@ONKYO_ANIME)にてお知らせいたします。
※1 『にじさんじ』とは
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber／バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにて活動しています。
■にじさんじ公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
■にじさんじ公式X（旧Twitter）（@nijisanji_app）：https://x.com/nijisanji_app
■緋八マナ公式X（旧Twitter）（@Hibachi_Mana）：https://x.com/Hibachi_Mana
(C)ANYCOLOR, Inc.
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1) ：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Hibachi_Mana.aspx
■受注販売(2) ：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 でのご注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年4月10日(金)15:00～4月30日(木)15:00
■製品発送：2025年7月上旬から中旬発送予定
■販売価格：18,000円(税込)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※受注期間中、予定台数に到達次第、再受注を予定しております。
その際の詳細はONKYO DIRECT公式X（@onkyodav）よりお知らせいたします。
【描き下ろしデザイン販売商品】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage3】
【ワイヤレス充電器】
■販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Hibachi_Mana.aspx
■販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」
https://onkyoanime.com/
■販売期間：2026年4月10日(金)15:00～4月30日(木)15:00
■販売価格：4,950円（税込）
※販売期間内に上限に達しましたら受注販売（期間は4月30日（木）15時まで）に切り替わります。
その際のお届けはワイヤレスイヤホン同様、7月上旬から中旬を予定しております。
【A4クリアファイル】
■販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Hibachi_Mana.aspx
■販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」
https://onkyoanime.com/
■販売期間：2026年4月10日(金)15:00～4月30日(木)15:00
■販売価格：550円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
※販売期間内に上限に達しましたら、再販売を予定しております。
【来場特典ポストカード】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage4】
■ANIMA AOW04（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
機種名 AOW04
Bluetooth(R)仕様 Ver.5.3／Class2
Bluetooth Profile (BR／EDR) A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
対応コーデック SBC／AAC
同時接続台数 1台(マルチポイント不可)※1
最大接続距離 約10m
電池容量 イヤホン(片側):45mAh 充電ケース:350mAh
充電時間 イヤホン本体:約1時間半 充電ケース:約2時間
連続再生時間 約6時間
連続通話時間 約6時間
防滴規格 IPX4※2 (イヤホン本体のみ、充電ケースは非防水・非防塵)
充電ケース接続端子 USB Type-C
その他 外音取り込み機能、無接点充電※3
※1 マルチペアリング、マルチポイント、LE Audio、ANIMA Studioは非対応。
※2 本製品はイヤホンのみIPX4の規格に準拠しており、防雨までの性能を有しておりますが経年や使用などにより劣化が早まる恐れがありますのでなるべく濡らさない様ご使用ください。
※3 無接点充電は接続機器により充電時間や対応可否が異なります。また当社では各充電器との互換性については保証
しかねます。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、緋八マナをイメージした各デザインを左右のイヤホンや充電ケースにあしらい、白を基調としたシンプルで普段使いができるデザインです。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全11ワード）です。各パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた緋八マナのビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「A4クリアファイル（1種類）」および「ワイヤレス充電器（1種類）」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、4月10日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では4月10日（金）15:00より「A4クリアファイル」および「ワイヤレス充電器」の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。ご来店特典として、オリジナルポストカードの配布をさせていただきます。ただし、こちらは数量に上限がございますので配布はお1人様1日1枚、無くなり次第終了となります。
また4月10日（金）15:00～4月12日（日）20:00は混雑を想定し、ご入店整理券の配布をさせていただきます。なお整理券配布の情報、更新につきましては適宜「音アニ」公式X(@ONKYO_ANIME)にてお知らせいたします。
※1 『にじさんじ』とは
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber／バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにて活動しています。
■にじさんじ公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
■にじさんじ公式X（旧Twitter）（@nijisanji_app）：https://x.com/nijisanji_app
■緋八マナ公式X（旧Twitter）（@Hibachi_Mana）：https://x.com/Hibachi_Mana
(C)ANYCOLOR, Inc.
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1) ：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Hibachi_Mana.aspx
■受注販売(2) ：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 でのご注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年4月10日(金)15:00～4月30日(木)15:00
■製品発送：2025年7月上旬から中旬発送予定
■販売価格：18,000円(税込)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※受注期間中、予定台数に到達次第、再受注を予定しております。
その際の詳細はONKYO DIRECT公式X（@onkyodav）よりお知らせいたします。
【描き下ろしデザイン販売商品】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage3】
【ワイヤレス充電器】
■販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Hibachi_Mana.aspx
■販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」
https://onkyoanime.com/
■販売期間：2026年4月10日(金)15:00～4月30日(木)15:00
■販売価格：4,950円（税込）
※販売期間内に上限に達しましたら受注販売（期間は4月30日（木）15時まで）に切り替わります。
その際のお届けはワイヤレスイヤホン同様、7月上旬から中旬を予定しております。
【A4クリアファイル】
■販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Hibachi_Mana.aspx
■販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」
https://onkyoanime.com/
■販売期間：2026年4月10日(金)15:00～4月30日(木)15:00
■販売価格：550円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
※販売期間内に上限に達しましたら、再販売を予定しております。
【来場特典ポストカード】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345001/images/bodyimage4】
■ANIMA AOW04（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
機種名 AOW04
Bluetooth(R)仕様 Ver.5.3／Class2
Bluetooth Profile (BR／EDR) A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
対応コーデック SBC／AAC
同時接続台数 1台(マルチポイント不可)※1
最大接続距離 約10m
電池容量 イヤホン(片側):45mAh 充電ケース:350mAh
充電時間 イヤホン本体:約1時間半 充電ケース:約2時間
連続再生時間 約6時間
連続通話時間 約6時間
防滴規格 IPX4※2 (イヤホン本体のみ、充電ケースは非防水・非防塵)
充電ケース接続端子 USB Type-C
その他 外音取り込み機能、無接点充電※3
※1 マルチペアリング、マルチポイント、LE Audio、ANIMA Studioは非対応。
※2 本製品はイヤホンのみIPX4の規格に準拠しており、防雨までの性能を有しておりますが経年や使用などにより劣化が早まる恐れがありますのでなるべく濡らさない様ご使用ください。
※3 無接点充電は接続機器により充電時間や対応可否が異なります。また当社では各充電器との互換性については保証
しかねます。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
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