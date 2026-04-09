バーチャルライバーグループ「にじさんじ」× オンキヨー株式会社のボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 赤城ウェンモデルが完全受注生産で販売決定！ 4月10日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とANYCOLOR株式会社が運営する「にじさんじ」※1所属の赤城ウェンとのボイス入りコラボレーションワイヤレスイヤホンを4月10日（金）15：00から受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344998/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、赤城ウェンをイメージした各デザインを左右のイヤホンや充電ケースにあしらい、白を基調としたシンプルで普段使いができるデザインです。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全11ワード）です。各パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた赤城ウェンのビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「A4クリアファイル（1種類）」および「ワイヤレス充電器（1種類）」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、4月10日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では4月10日（金）15:00より「A4クリアファイル」および「ワイヤレス充電器」の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。ご来店特典として、オリジナルポストカードの配布をさせていただきます。ただし、こちらは数量に上限がございますので配布はお1人様1日1枚、無くなり次第終了となります。
また4月10日（金）15:00～4月12日（日）20:00は混雑を想定し、ご入店整理券の配布をさせていただきます。なお整理券配布の情報、更新につきましては適宜「音アニ」公式X(@ONKYO_ANIME)にてお知らせいたします。
※1 『にじさんじ』とは
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber／バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにて活動しています。
■にじさんじ公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
■にじさんじ公式X（旧Twitter）（@nijisanji_app）：https://x.com/nijisanji_app
■赤城ウェン公式X（旧Twitter）（@akagi_wen） ：https://x.com/akagi_wen
(C)ANYCOLOR, Inc.
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344998/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1) ：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/akagi_wen.aspx
■受注販売(2) ：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 でのご注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344998/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、赤城ウェンをイメージした各デザインを左右のイヤホンや充電ケースにあしらい、白を基調としたシンプルで普段使いができるデザインです。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全11ワード）です。各パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた赤城ウェンのビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「A4クリアファイル（1種類）」および「ワイヤレス充電器（1種類）」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、4月10日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では4月10日（金）15:00より「A4クリアファイル」および「ワイヤレス充電器」の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。ご来店特典として、オリジナルポストカードの配布をさせていただきます。ただし、こちらは数量に上限がございますので配布はお1人様1日1枚、無くなり次第終了となります。
また4月10日（金）15:00～4月12日（日）20:00は混雑を想定し、ご入店整理券の配布をさせていただきます。なお整理券配布の情報、更新につきましては適宜「音アニ」公式X(@ONKYO_ANIME)にてお知らせいたします。
※1 『にじさんじ』とは
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber／バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにて活動しています。
■にじさんじ公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
■にじさんじ公式X（旧Twitter）（@nijisanji_app）：https://x.com/nijisanji_app
■赤城ウェン公式X（旧Twitter）（@akagi_wen） ：https://x.com/akagi_wen
(C)ANYCOLOR, Inc.
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
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【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1) ：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/akagi_wen.aspx
■受注販売(2) ：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 でのご注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文