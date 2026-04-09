世界のパワーインダクタ市場：2032年に7.3%成長率、市場規模は8579百万米ドルに達する見込み
パワーインダクタとは
パワーインダクタは、スイッチング電源や電力変換システムにおいて不可欠な磁性部品であり、電子機器の高性能化と電力密度向上を支える中核的存在である。この中でパワーインダクタは最も成長性の高い分野の一つであり、AI、5G/6G、自動車の電動化、産業のデジタル化といったメガトレンドが需要を強力に牽引している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346473/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346473/images/bodyimage2】
図. パワーインダクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「パワーインダクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、パワーインダクタの世界市場は、2025年に5210百万米ドルと推定され、2026年には5612百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で推移し、2032年には8579百万米ドルに拡大すると見込まれています。
パワーインダクタ市場規模と構造的成長
受動部品市場において、2024年の金額ベースの構成比はコンデンサ65.93%、インダクタ18.24%、抵抗器15.83%であり、特に車載、産業制御、電源管理といった高付加価値分野ではパワーインダクタの平均販売価格（ASP）が民生用途を大きく上回る。世界のインダクタ市場規模は2024年に約86億5,300万米ドル、2031年には130億7,500万米ドルへ拡大し、CAGRは6.95%と見込まれている。中でも電源用途に特化したパワーインダクタは、2024年に53億7,600万米ドル規模となり、2031年には88億4,900万米ドルへ成長する見通しで、CAGRは約7.7%に達する。さらに、車載向けおよびサーバー／データセンター向けでは、それぞれ10.89%、12.48%という高い成長率が予測されている。
パワーインダクタ需要を牽引する三大要因
第一に、「計算能力＋コネクティビティ」の進展により、電子システムの電力密度が急速に増大している。AIサーバーやクラウドデータセンターでは多相VRMやPoL電源が採用され、パワーインダクタには大電流・低損失・小型化が求められている。第二に、自動車の電動化とADASの普及により、AEC-Q200認証を取得した高信頼性パワーインダクタの需要が急増している。第三に、産業およびエネルギー分野の電動化が進展し、太陽光インバータ、エネルギー貯蔵PCS、充電インフラなどにおいて高耐熱・高耐電圧のパワーインダクタが不可欠となっている。2025年後半の最新動向として、AIデータセンター向け高電流モールド型インダクタの採用が急増し、ラック当たりの電力密度上昇に伴い単体価値が大幅に向上している。
用途別に見るパワーインダクタの需要特性
PCおよびスマートフォンを中心とした民生電子機器は依然としてパワーインダクタの最大需要分野であり、高出荷量と迅速な製品更新が特徴である。AI対応PCやゲーミングノートでは電源の過渡応答性能が重視され、中・大型のシールド一体成形型パワーインダクタの採用が拡大している。また、ウェアラブル機器やTWSデバイスでは超小型・低損失設計が求められ、薄膜型や金属複合型製品の市場浸透が進んでいる。典型的なユーザー事例として、大手クラウドサービス企業は次世代AIサーバーにおいて従来比30%以上高い電流容量を持つパワーインダクタを採用し、電源効率の向上と発熱低減を実現している。
パワーインダクタは、スイッチング電源や電力変換システムにおいて不可欠な磁性部品であり、電子機器の高性能化と電力密度向上を支える中核的存在である。この中でパワーインダクタは最も成長性の高い分野の一つであり、AI、5G/6G、自動車の電動化、産業のデジタル化といったメガトレンドが需要を強力に牽引している。
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図. パワーインダクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「パワーインダクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、パワーインダクタの世界市場は、2025年に5210百万米ドルと推定され、2026年には5612百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で推移し、2032年には8579百万米ドルに拡大すると見込まれています。
パワーインダクタ市場規模と構造的成長
受動部品市場において、2024年の金額ベースの構成比はコンデンサ65.93%、インダクタ18.24%、抵抗器15.83%であり、特に車載、産業制御、電源管理といった高付加価値分野ではパワーインダクタの平均販売価格（ASP）が民生用途を大きく上回る。世界のインダクタ市場規模は2024年に約86億5,300万米ドル、2031年には130億7,500万米ドルへ拡大し、CAGRは6.95%と見込まれている。中でも電源用途に特化したパワーインダクタは、2024年に53億7,600万米ドル規模となり、2031年には88億4,900万米ドルへ成長する見通しで、CAGRは約7.7%に達する。さらに、車載向けおよびサーバー／データセンター向けでは、それぞれ10.89%、12.48%という高い成長率が予測されている。
パワーインダクタ需要を牽引する三大要因
第一に、「計算能力＋コネクティビティ」の進展により、電子システムの電力密度が急速に増大している。AIサーバーやクラウドデータセンターでは多相VRMやPoL電源が採用され、パワーインダクタには大電流・低損失・小型化が求められている。第二に、自動車の電動化とADASの普及により、AEC-Q200認証を取得した高信頼性パワーインダクタの需要が急増している。第三に、産業およびエネルギー分野の電動化が進展し、太陽光インバータ、エネルギー貯蔵PCS、充電インフラなどにおいて高耐熱・高耐電圧のパワーインダクタが不可欠となっている。2025年後半の最新動向として、AIデータセンター向け高電流モールド型インダクタの採用が急増し、ラック当たりの電力密度上昇に伴い単体価値が大幅に向上している。
用途別に見るパワーインダクタの需要特性
PCおよびスマートフォンを中心とした民生電子機器は依然としてパワーインダクタの最大需要分野であり、高出荷量と迅速な製品更新が特徴である。AI対応PCやゲーミングノートでは電源の過渡応答性能が重視され、中・大型のシールド一体成形型パワーインダクタの採用が拡大している。また、ウェアラブル機器やTWSデバイスでは超小型・低損失設計が求められ、薄膜型や金属複合型製品の市場浸透が進んでいる。典型的なユーザー事例として、大手クラウドサービス企業は次世代AIサーバーにおいて従来比30%以上高い電流容量を持つパワーインダクタを採用し、電源効率の向上と発熱低減を実現している。