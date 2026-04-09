気高く、美しく、そして謎めく--TVアニメ『エリスの聖杯』LINE絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ『エリスの聖杯』のLINE絵文字を2026年4月9日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346400/images/bodyimage1】
今回配信となるLINE絵文字では、作品に登場するキャラクターたちの公式ミニキャライラストやアニメ本編の場面写を使用した絵文字となっております。キャラクターたちの印象的なシーンや表情を楽しめるデザインとなっており、メッセージと一緒に送ることで日常のトークをより楽しく彩ります。作品の世界観を感じられるLINE絵文字を、ぜひLINEのトークでご活用ください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『エリスの聖杯』絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69cb67a70a830501fbd1db7e
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ『エリスの聖杯』
常磐くじらによるライトノベルを原作とした“令嬢サスペンス・ファンタジー”作品です。
誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に
嵌められてしまい窮地に立たされていた。
断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、
自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。
しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が....。
その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。
出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。
やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。
【OFFICIAL SITE】https://eris-seihai.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/Project_of_Eris?lang=ja
(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346400/images/bodyimage1】
今回配信となるLINE絵文字では、作品に登場するキャラクターたちの公式ミニキャライラストやアニメ本編の場面写を使用した絵文字となっております。キャラクターたちの印象的なシーンや表情を楽しめるデザインとなっており、メッセージと一緒に送ることで日常のトークをより楽しく彩ります。作品の世界観を感じられるLINE絵文字を、ぜひLINEのトークでご活用ください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『エリスの聖杯』絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69cb67a70a830501fbd1db7e
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ『エリスの聖杯』
常磐くじらによるライトノベルを原作とした“令嬢サスペンス・ファンタジー”作品です。
誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に
嵌められてしまい窮地に立たされていた。
断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、
自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。
しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が....。
その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。
出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。
やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。
【OFFICIAL SITE】https://eris-seihai.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/Project_of_Eris?lang=ja
(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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