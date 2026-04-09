気高く、美しく、そして謎めく--TVアニメ『エリスの聖杯』LINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ『エリスの聖杯』のLINE着せかえを2026年3月9日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346373/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346373/images/bodyimage2】
美しくも謎めいた『エリスの聖杯』の世界観をイメージしたLINE着せかえが、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始いたしました。気品あふれるデザインと幻想的なビジュアルで、作品のダークで美しい世界観を表現したデザインとなっております。トーク画面やメニュー画面など、LINEを開くたびに物語の空気感をお楽しみいただけます。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『エリスの聖杯』Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=bdcdc73a-86cd-463a-9741-c9fe18a61b87
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『エリスの聖杯』
常磐くじらによるライトノベルを原作とした“令嬢サスペンス・ファンタジー”作品です。
誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に
嵌められてしまい窮地に立たされていた。
断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、
自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。
しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が....。
その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。
出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。
やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。
【OFFICIAL SITE】https://eris-seihai.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/Project_of_Eris?lang=ja
(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346373/images/bodyimage2】
美しくも謎めいた『エリスの聖杯』の世界観をイメージしたLINE着せかえが、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始いたしました。気品あふれるデザインと幻想的なビジュアルで、作品のダークで美しい世界観を表現したデザインとなっております。トーク画面やメニュー画面など、LINEを開くたびに物語の空気感をお楽しみいただけます。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『エリスの聖杯』Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=bdcdc73a-86cd-463a-9741-c9fe18a61b87
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『エリスの聖杯』
常磐くじらによるライトノベルを原作とした“令嬢サスペンス・ファンタジー”作品です。
誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に
嵌められてしまい窮地に立たされていた。
断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、
自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。
しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が....。
その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。
出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。
やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。
【OFFICIAL SITE】https://eris-seihai.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/Project_of_Eris?lang=ja
(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会
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LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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