株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、人気漫画『ミルモでポン！』と阪神タイガースのコラボグッズを2026年5月1日(金)より発売いたします。





Tigers×ミルモでポン！コラボグッズ





◆商品詳細

ミルモ・リルム・ムルモ・ヤシチの4キャラクターが、阪神タイガースを応援する描き起こしイラストを使用した、フェイスタオルやアクリルキーホルダーなどの雑貨アイテムが登場します。

阪神タイガースらしさと『ミルモでポン！』の世界観を融合させた、ファン必見のラインナップです。





商品ラインナップ





●Tigers×ミルモでポン！ フェイスタオル 各種2,420円(税込)

阪神タイガースらしさ満点の虎柄デザインと、キャラクターが散りばめられた可愛らしい総柄デザインの2種類をご用意しました。応援時はもちろん、普段使いにも活躍する一枚です。





Tigers×ミルモでポン！フェイスタオル(総柄ver.)

Tigers×ミルモでポン！フェイスタオル(虎柄ver.)









●Tigers×ミルモでポン！ トートバッグ 3,300円(税込)

A4サイズが収納可能で、通勤・通学・観戦にもぴったりのトートバッグです。肩掛けができる仕様のため使い勝手も良く、ミルモたちのかわいらしいイラストが日常を楽しく彩ります。





Tigers×ミルモでポン！トートバッグ





●Tigers×ミルモでポン！ アクリルキーホルダー 各種880円(税込)

ミルモ・リルム・ムルモ・ヤシチの4キャラクターから選べる、バラ売り仕様のアクリルキーホルダーです。透明感のあるアクリル素材で、バッグや鍵などに付けて持ち歩きたくなるアイテムです。





Tigers×ミルモでポン！アクリルキーホルダー





●Tigers×ミルモでポン！ ミニタオル 各種1,100円(税込)

ミルモを大きくデザインしたタイプと、4キャラクターが集合したタイプの2種類展開です。毎日使いやすいサイズ感で、持ち運びにも便利。応援時のお供にもおすすめです。





Tigers×ミルモでポン！ミニタオル(ミルモver.)

Tigers×ミルモでポン！ミニタオル(集合ver.)





●Tigers×ミルモでポン！ 缶バッジ2個セット 880円(税込)

阪神タイガースを応援するミルモたちがデザインされた缶バッジセットです。バッグや帽子などに付けて、コーディネートのアクセントとしてもお楽しみいただけます。





Tigers×ミルモでポン！缶バッジ2個セット





●Tigers×ミルモでポン！ ステッカー4枚セット 880円(税込)

ノートやスマートフォン、スーツケースなどに貼りやすいサイズのステッカーセットです。コレクションにも最適な、使いやすい4枚セットとなっています。





Tigers×ミルモでポン！ステッカー4枚セット





※価格はすべて税込み表記です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様・発売時期等は予告なく変更となる場合がございます。





◆販売経路

＜5/1 12時より発売＞

・YTVショップ

( https://store.shopping.yahoo.co.jp/ytv-shop/ )





＜5/1～順次発売＞

・阪神タイガース公式オンラインショップ T-SHOP

( https://shop.hanshintigers.jp/index.html )





・キデイランド大阪梅田店

・キャラクター関連グッズ販売店順次予約開始

・その他販売店順次調整中









＜権利表記＞

(C)阪神タイガース

(C)篠塚ひろむ/小学館









＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社YTE

E-Mail： shopinfo@yte.co.jp