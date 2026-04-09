全国食肉事業協同組合連合会(会長：村上 幸春、以下 全肉連)は、令和7年度国産食肉理解促進食育実践事業の一環として、パラパラ漫画動画「お肉ってどこから来てるの？～国産食肉と食料の未来を考える～」を制作しました。









全肉連のYouTubeチャンネルにて公開中です。

( https://youtu.be/MXFNEtlAxg4?si=9AMuUXuQfmFBPIqe )





全肉連YouTubeチャンネル二次元コード





動画はお肉の食育サイト「おにくらぶ( https://www.ajmic.or.jp/oniclub/ )」でも閲覧できます





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国産食肉自給率、国産食肉の重要性を、イラスト＆動画を組み合わせた「パラパラ漫画動画」を3分40秒の短時間で分かりやすく説明しています。

都市化の進展等から国民の食卓と生産現場の距離がどんどん遠くなってきています。とりわけ、国産食肉は生産現場が遠隔地化していることや防疫上の措置、さらには消費者の手に届くまで姿、形が大きく変わって提供され、他の農水産物以上に「顔が見えない、見えづらい」食材となっています。

こうしたことから、本動画では、家族の食卓のシーンを通して、お肉が食卓に届くまでに多くの人々が関わっていることや、国産のお肉を選択して頂くことの重要性などを、親子が会話しながら「いただきます」から「ごちそうさま」までの間でビジュアルかつ簡潔に伝えることで、生産現場への理解を深める内容となっています。

学校での授業や食育イベントなどでもご自由にご利用いただけます。





【概要】

タイトル ： お肉ってどこから来てるの？

～国産食肉と食料の未来を考える～

パラパラ漫画制作所： センガ ケンゾウ

動画時間 ： 3分40秒

対象年齢 ： 小学生低学年から

内容 ： 前半 国産食肉が食卓に届くまで

： 後半 国産食肉自給率となぜ国産食肉が重要なのか





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■お肉の食育サイト「おにくらぶ」

「おいしいお肉には、愛がある。」をコンセプトに、クイズや体操など、お肉の食育に関する情報をクラブ活動のスタイルでユニークに紹介。

URL： https://www.ajmic.or.jp/oniclub/





お肉の食育サイト「おにくらぶ」





【組織概要】

名称 ： 全国食肉事業協同組合連合会

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目13番16号 アジミック(AJMIC)ビル

代表者 ： 会長 村上 幸春

設立 ： 1966年4月26日(昭和41年)

設立目的： 食肉消費地における流通段階の近代化・合理化の推進のため

全国の食肉販売業者を基盤として円滑に消費者に対し食肉を

安定供給する機関として設立。

URL ： https://www.ajmic.or.jp/soshiki/