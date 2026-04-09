株式会社Dstyleホールディングス(本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝)が運営するフェムテックファッションブランド「＋FT SUPREME.LA.LA.(プラスエフティ シュープリームララ)」は、頑張る女性の毎日をより豊かにするために開発したリカバリーインナー《エレサポートソフトインナーウェアセット》を、2026年4月1日(水)より発売しました。

本商品は、“着るだけでリラックスできる”ことをコンセプトに、日常の中で無意識に感じているストレスや疲れに寄り添い、休息時間の質を高めるインナーとして開発されました。





エレサポートソフトインナーウェアセット





■商品特徴

・高濃度電子加工

特別なファブリックが身体をやさしく包み込み、休息時間をより上質なものに。





・シルク × モダール

なめらかでしなやかな、極上の肌触り。敏感肌の方にもおすすめです。





・ストレスフリー設計

ブラは脇高で背中すっきり。ショーツは鼠蹊部を圧迫せず軽やかな履き心地。









■商品概要





エレサポートソフトインナーウェアセット





商品名： エレサポートソフトインナーウェアセット

価格 ： 14,850円(税込)

発売日： 2026年4月1日(水)

内容 ： ブラジャー＆ショーツセット

販売 ： 表参道店・オンラインショップ





※4/10(金)以降順次発送









■＋FT SUPREME.LA.LA.コンセプト

目に見えない身体や心の変化に伴う悩みは、多くの女性が抱える共通の課題です。

しかし、デリケートな悩みであるがゆえに相談しにくく、ストレスを抱えてしまうケースも少なくありません。

＋FT SUPREME.LA.LA.は、そんな女性の悩みに寄り添うフェムテックブランドとして、インナーからウェアまで独自開発の商品を展開しています。

また、SDGsを意識し、「リサイクル」「ゴミを出さない」「買う服を減らす」「長く使える」

といったサステナブルなものづくりを推進。

さらに、補整機能・冷え対策・骨盤サポート(※着用時)など、日常生活を快適にする機能を取り入れ、“着るだけで悩みにアプローチする”新しい衣類の価値を提案しています。





オンラインショップ： https://supreme-lala.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/supremelala_official









■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。





・会社名：株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社Dstyleホールディングス 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター(ご相談窓口) ： TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ： https://www.dstyleholdings.co.jp









■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。





・株式会社Dstyleホールディングス ： https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ ： https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース ： https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 ： https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ： https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ ： https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ ： https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU ： https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL ： https://www.mente-s.jp/









■リリースに関するお問い合わせ

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