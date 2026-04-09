～Park-PFI事業の中核施設として、手ぶらで一日遊べる新拠点が完成～ 沖縄県内で40年以上のマリンレジャー運営実績を持つ株式会社シーサー（本社：沖縄県那覇市）は、2026年4月15日、名護市の21世紀の森公園内に新店舗「マリンクラブベリー 21世紀の森ビーチ店」をオープンいたします。 本店舗は、名護市が進める都市公園法に基づく公募設置管理制度（Park-PFI）を活用した「21世紀の森公園周辺エリア活用推進事業」により誕生する複合施設「あけみおてらす」のビーチアクティビティゾーンにおける中核拠点です。巨大な海上アスレチック「アクアパーク」をはじめ、多彩なマリンレジャーを備え、観光客から地元住民まで誰もが「手ぶらで一日中楽しめる」新たなレジャーの形を提案します。

「マリンクラブベリー 21世紀の森ビーチ店」の4つの魅力

1. 沖縄最大級のスケールで贈る“海の遊園地”体験

「思い出作り専門店」として、名護湾の美しい海を遊び尽くすためのコンテンツを揃えました。 ・ 大型アクアパーク：大人も子供も夢中になれる、名護湾に浮かぶ巨大な海上アスレチックが登場します。 ・ 充実のマリンメニュー：バナナボートやSUP（スタンドアップパドルサーフィン）など、美しい名護湾の海を満喫できる多彩なアクティビティを提供します。

2. 圧倒的な利便性「持ち物は水着だけでOK」

お客様の「来てよかった！」を追求し、徹底したホスピタリティを用意しています。 ・ 無料付帯サービス：マリンクラブ ベリー 21世紀の森ビーチ店をご利用のゲストに限り、シャワー、更衣室、バスタオルの貸出をすべて無料で提供します。 ・ 豊富なレンタル器材：日焼けを防ぎ、体が浮くウェットスーツは、お子様から大人まで対応する豊富なサイズ展開で取り揃えています。 ・ 安心のコミコミ価格：追加料金の心配がない分かりやすい料金体系を導入しています。

3. 名護の新拠点「あけみおてらす」内での多角的に楽しめる

本店舗は「あけみおてらす」の「海の棟1」に位置し、周辺施設と連携した一日中飽きない過ごし方が可能です。 ・ 人気テナントとの共演：隣接する「スターバックス コーヒー」や、地元名護で愛されて50年超の「ひがし食堂」とともに、ビーチエリアに賑わいを創出します。 ・ 家族全員が満足：アクティビティの合間にカフェで休憩したり、公園内の大型遊具でお子様を遊ばせたりと、世代を問わず自分に合った過ごし方が可能です。 ・ BBQエリア（2026年7月開始予定）：公園内のビーチサイドに全10区画のBBQ場が完備されています。海を眺めながら食事を楽しむことができます。 ※ご利用をご希望の方は別途、運営会社への事前予約が必要です。

4. 地域共生への想い「未来へ向かって名護をてらす」

施設全体の総称「あけみおてらす」は、名護市内の小学生の公募案から採用されました。「あけみお（明け澪）」とは、豊かな海の幸をもたらし、海外への進出発展していく際の船出の場所を象徴する言葉です。私たちはこの名称に込められた「名護を明るく照らす」という願いを、マリンアクティビティを通じて具現化し、地域の自然と文化を次世代へつなぐ拠点を目指します。

グランドオープン記念キャンペーン

新店舗のオープンを記念し、地域の皆様にいち早く体験いただける特別なキャンペーンを実施します。

1. 【超目玉】アクアパーク週末ワンコイン開放

・ 実施日：4月18日、19日、5月9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日、31日 ・ 内容：通常料金のところ、事前予約で500円（当日1,100円）にてアクアパークをご利用いただけます。（各日先着100名様）

2. 【口コミ特典】冷たいドリンクをプレゼント

・ 期間：オープンから 5月6日(水・祝)まで ・ 内容：SNS投稿またはGoogle口コミ投稿で、さんぴん茶などのドリンクをその場で差し上げます。

3. 【キッズ特典】シーサーマグネットをプレゼント

・ 対象：小学生以下のお子様 ・ 内容：沖縄に漂着した軽石でつくられた「シーサーマグネット」をプレゼント（なくなり次第終了）。

4. 【県民割】LINE会員限定特別価格

・ 期間：オープンから 6月30日まで ・ 内容：沖縄県在住者限定で、公式LINE登録によりアクアパーク利用料を特別価格2,000円で提供します。

店舗概要

・ 名 称：マリンクラブベリー 21世紀の森ビーチ店 ・ 住 所：〒905-0011沖縄県名護市宮里２丁目２番 海の棟1 ・ アクセス：許田ICから車で約15分、美ら海水族館から車で約30分 ・ 設備：店舗、更衣室、シャワー、駐車場完備

運営会社情報

https://www.berry7.com/21beach

・ 会社名：株式会社シーサー ・ 代表取締役社長：稲井日出司 ・ 所在地：沖縄県那覇市港町2-3-13 ・ 事業内容：体験型マリンアクティビティ、ダイビングショップ、宿泊施設の運営および旅行業（第3-339号） 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社シーサー プロモーション課：比嘉、當山 TEL：098-917-1090 Email：make@seasir.com