奥松島に全室プライベートサウナ付き宿泊施設オープン

報道関係者各位

2026年4月9日

アークホールディングス株式会社

震災から15年、奥松島に33,000㎡の敷地

7棟のみ全室プライベートサウナ付き

リトリート型宿泊施設『SENSE'S』オープン

■概要

アークホールディングス株式会社のグループ会社 株式会社アークリンク（所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル3階 / 代表:篠塚 勝）は、2026年4月22日、宮城県東松島市・奥松島エリアにて、リトリート型宿泊施設『SENSE'S（センシーズ）』を開業いたします。

本施設は、約33,000㎡の広大な敷地にわずか7棟の宿泊棟を配置し、さらに全室にプライベートサウナを備えた贅沢な滞在空間により“ありのままの自分に還る体験”を提供します。

■背景・目的

東日本大震災から15年を迎える奥松島エリアは、豊かな自然と静寂に包まれた特別な地域でありながら、訪れる人がその魅力を深く体験できることは限られていました。現代社会において「心の余白」や「自分自身と向き合う時間」の価値が高まる中、『SENSE'S』は奥松島の自然環境を最大限に活かし、五感を通じて内面に働きかける新たな滞在価値の創出を目的に誕生しました。

■コンセプト

「刻がとまった島 ～奥松島～」

奥松島の穏やかな海や広い空、静かな時間の流れに身を委ねることで、日常の喧騒から解放され、本来の自分自身に立ち返るプロセスそのものを価値としています。奥松島という特別な環境だからこそ実現できる、五感を通じた深い没入体験を提供します。

■特徴

本施設は奥松島の自然に囲まれた約33,000㎡の広大な敷地に、わずか7棟のみを配置しています。松島湾に近いこの立地ならではの開放感と静寂の中で贅沢なプライベート空間を実現しました。奥松島の風や光、空気をダイレクトに感じられる設計により、滞在そのものが自然と一体化する体験へと変化します。

特徴１ 約120㎡のラグジュアリーな客室空間

約120㎡の客室は、奥松島の自然を堪能できる空間となっており、リビング・寝室・ダイニングそれぞれの空間から四季折々の景色を楽しむことができます。広い庭やゆったりくつろげるウッドデッキ等、外の光や風を感じながら過ごすことができ、室内にいながらも奥松島の自然とつながる滞在を実現しています。

特徴２ 全室プライベートサウナ完備

全室に完備されたプライベートサウナでは、奥松島の自然に囲まれながら“ととのう”体験が可能です。サウナ後の外気浴では、潮風や静かな空気、広がる空を感じながら深いリラックス状態へと導かれます。奥松島という環境だからこそ実現できる、自然と一体化したサウナ体験を提供します。

特徴３ 地元食材の自然を食べる体験

食事は奥松島の自然と季節を反映した内容となっており、地元の食材を活かしたメニューを提供します。海と山に囲まれた奥松島ならではの食の魅力を体験として楽しむことができ、開放的な空間の中で味わうことで、より記憶に残る時間を演出します。

■施設概要

施設名：SENSE'S（センシーズ）

所在地：宮城県東松島市野蒜南余景68-1

HP：https://senses-resort.jp/

敷地面積：約33,000㎡

客室数：7棟

客室面積：約120㎡ / 室

特徴：全室プライベートサウナ付き

オープン日：2026年4月22日

■代表コメント

本施設は、自分自身と向き合い、感覚を取り戻すための場所です。

私たちは奥松島に携わって10年、この土地の自然や空気、人の温かさに触れながら、その本質的な魅力を見つめ続けてきました。だからこそ伝えられる価値があると考えています。

この特別な環境の中で、滞在を通じて心と身体がととのい、解放されていく感覚を、ぜひ『SENSE’S』で体感していただきたいと願っています。

■メディア向けご案内

本施設では、オープンに先立ち4月19日にレセプションを開催いたします。

当日は施設内覧いただけるほか、取材対応も可能です。

奥松島という特別な環境と、33,000㎡に7棟のみという希少性を実際に体感いただける機会となっております。

ぜひ取材・掲載の機会としてご依頼お待ちしております。

SENSE’S （センシーズ） オープニングレセプション

日程：2026年4月19日(日)

受付 10 時 00 分～ 10 時 30 分

式典 10 時 30 分～ 11 時 20 分

レセプション 11 時 35 分～ 12 時 30 分

施設自由見学 12 時 30 分～ 13 時 30 分