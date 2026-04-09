太田七宝七宝焼教室（所在地：津島市）は、あま市の後援のもと、受講生・講師・作家による作品展をあま市七宝焼アートヴィレッジにて開催いたします。本展では、計約200点におよぶ七宝焼作品を展示し、伝統工芸の魅力と多様な表現をご紹介します。 【本文】 本作品展には、受講生43名、講師2名に加え、特別出展として七宝作家5名が参加し、幅広い層による作品が一堂に集います。アクセサリーなどの小作品から額装作品といった大型作品まで、バリエーション豊かな約200点を展示予定です。 また、同会場では、名古屋芸術大学の講師および卒業生による「尾張らない七宝」プロジェクトメンバーの展示も同時開催し、教育機関と地域文化が連携した見応えのある内容となっています。基礎から応用まで、七宝焼の多彩な可能性を感じていただける機会です。 太田七宝七宝焼教室では、「伝統技術を身近に楽しむこと」をコンセプトに指導を行っており、本展は受講生一人ひとりの成長の成果発表の場でもあります。初めて完成させた作品から高度な技術を要する作品まで、それぞれの歩みや想いが込められています。 さらに、会期中の4月25日（土）および4月28日（火）には、一般来場者向けの七宝焼ワークショップも開催予定です。実際に制作を体験いただくことで、七宝焼の魅力をより身近に感じていただけます。 本展示は、あま市の後援を受け、地域文化の振興および伝統工芸の普及を目的として開催されます。地域の皆さまにものづくりの楽しさを伝える機会となることを目指しています。 【開催概要】 ・名称：太田七宝七宝焼教室 作品展 ・会期：2026年4月24日（金）～4月29日（水祝） ※27日は会館休館日のためお休み ・時間：9時30分～16時30分（最終日は15時30分まで） ・会場：あま市七宝焼アートヴィレッジ（愛知県あま市） ・後援：あま市 ・展示点数：約200点 ・出展者数：受講生43名、講師2名、特別出展作家5名 ・ワークショップ：4月25日（土）、4月28日（火）開催 ・入場料：無料 【問い合わせ先】 株式会社 太田七宝 〒愛知県津島市立込町2-3 TEL 0567-25-8771 E-mail info@ota-shippo.com