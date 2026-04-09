デジタルメディア事業を展開する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が制作・運営する、債務整理とお金の悩み解消メディア「債務整理相談ナビ」では、国や市区役所が提供する個人向け公的融資制度9種類を状況別に整理した解説記事を新たに公開しました。 生活費の不足や急な出費に直面した際、消費者金融やカードローンの前に検討すべき公的融資制度として、無利子～年1.5%で借りられる「緊急小口資金」「総合支援資金」をはじめ、無職の方・ひとり親世帯・ブラックリストに載っている方でも利用できる制度を網羅。各制度の条件・金利・申請先・融資までの期間を早見表付きで整理し、「自分はどの制度を使えるのか」が最短で判断できる構成にしています。 記事URL：https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/shiyakusho-okanekariru-sokujitu/

公開の背景｜「お金がない」とき、消費者金融の前に知るべき選択肢がある

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生活費が足りなくなったとき、多くの方がまず検索するのは「お金を借りる方法」です。しかし検索結果の上位には消費者金融やカードローンの広告が並び、国や市区役所の公的融資制度にたどり着けないケースが少なくありません。 実際には、社会福祉協議会を通じて無利子～年1.5%でお金を借りられる制度が複数存在し、無職の方・ブラックリストに載っている方・ひとり親世帯でも利用できるものがあります。さらに、住居確保給付金や生活保護のように返済不要の給付制度も用意されています。 本記事では9つの制度それぞれの対象者・金利・申請先・融資までの期間に加え、審査に通らないケースや制度ごとの注意点も整理しています。 本プレスリリースでは、そのうち特に注目度の高い4制度をピックアップしてご紹介します。

記事で取り上げた9制度のうち、特に注目の4つを紹介

記事では、生活福祉資金貸付制度（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金）、緊急小口資金、母子父子寡婦福祉資金、教育一般貸付（国の教育ローン）、求職者支援資金融資、住居確保給付金、生活保護、看護師等修学資金、新規開業・スタートアップ支援資金の9制度を解説しています。 ここではそのうち4つをご紹介します。

【1】最短5営業日・無利子・保証人不要で最大10万円｜緊急小口資金

急な収入減や医療費の支出増など、一時的に生活費が不足した世帯が対象。信用情報機関（CIC・JICC）への照会は原則行われないため、いわゆるブラックリストに載っている方でも申請が可能です。

【2】失業中でも月15万～20万円を最長12ヶ月借りられる｜総合支援資金

失業や病気で収入が途絶えた世帯に対し、生活再建までの生活費を融資する制度。連帯保証人をつければ無利子、つけない場合でも年1.5%です。

【3】ひとり親世帯向けに生活費・学費・住居費まで幅広く対応｜母子父子寡婦福祉資金

母子家庭・父子家庭の方が、月10.8万円の生活費から子どもの修学資金、住宅購入費、医療費まで借りられる制度。修学資金は保証人の有無に関わらず無利子です。

【4】旧・新創業融資制度は廃止→「新規開業・スタートアップ支援資金」に統合済み

起業を検討している方に知っておいてほしい制度変更として、2024年3月に旧制度が廃止され新制度に統合されています。自己資金要件が撤廃され、創業者は原則無担保・無保証人で最大7,200万円の融資を受けられます。

利用にあたっての注意点｜条件を満たしても借りられないケースがある

公的融資制度はいずれも審査があり、条件を満たしていれば必ず借りられるわけではありません。 たとえば、緊急小口資金は生活保護受給中の世帯や多額の負債を抱えている世帯は対象外となる場合があります。総合支援資金では、ハローワークへの求職申し込みなど就労に向けた活動が求められます。 本記事では、こうした「申請しても利用できないケース」も制度ごとに整理し、事前に判断できるようにしています。

即日融資はどの制度でも不可｜正しい期待値の提示

「市役所 お金借りる 即日」という検索が多い一方、公的融資で即日融資に対応している制度は存在しません。最も早い緊急小口資金でも最短5営業日はかかります。 本記事では、制度ごとの融資期間の目安を一覧表で示し、「いつまでにお金が必要か」に基づいた制度選びができるようにしています。

記事の特徴

・9つの公的融資制度を「あなたの状況に合う制度はどれ？」の早見表で一覧化 ・各制度の根拠法令・公式参照先（厚生労働省・日本政策金融公庫・各自治体）を明記 ・消費者金融との比較ではなく、制度そのものの正確な情報提供に特化

債務整理相談ナビ®について

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