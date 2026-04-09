Cloudera株式会社

あらゆる場所のデータにAIを提供する唯一の企業 Cloudera(https://jp.cloudera.com/) 株式会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員 山賀裕二）は本日、当社のハイブリッドデータおよびAIプラットフォームの機能強化に関する最新アップデートを発表しました。これにより、企業は既存環境を活かしながらスムーズにシステムを刷新し、インフラコストを抑えつつ、データ基盤全体での分析やAI活用を迅速に進めることができます。

企業は、コストやリスクを管理しながらデータ基盤の刷新を進める必要に迫られ、運用負荷が増しています。ガートナーによると、AI投資が2027年までに3.33兆ドルに達する(https://finance.yahoo.com/news/ai-spending-to-hit-253-trillion-in-2026-333-trillion-in-2027-201834333.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGttz5UEfUAdr007u0qQXd_nh3V_ly049P5kwIgRy-lEMk0WNm-xgPVClVrJ3WZkD0J6AB916lVMhUBPiTnAUwUgYNqdTSA5hqVoqw-hgv6pUNcsl2UcCxxXDSMCh60p_cQIHk2ATF3r0drczj7uDjnMvwUYvd2WB5j98PRPm8Yx)と予測される中、頻繁なアップグレードやインフラコストの増加、システムの複雑化がイノベーションの足かせとなり、分析やAIといった付加価値の高い取り組みに十分なリソースを割けない状況が生じています。

Clouderaは、長期間にわたり安定して利用できる基盤を提供することで、こうした課題の解消を支援します。2032年までの長期サポートに加え、クラウドとデータセンターにわたり統合されたひとつのプラットフォームとして利用できることによって運用の負担を軽減し、企業がAI活用の推進により多くのリソースを割くことを可能にします。

今回のアップデートによりClouderaは、長期的な安定性、クラウドとデータセンターにわたる柔軟な拡張性、そしてオープンなデータ連携を単一のプラットフォームで提供し、データ移動や大規模な移行を不要にします。

主な特長：

- 安定した運用を実現：エンタープライズのデータ環境に向けて、高い安定性とセキュリティを備えた基盤を提供します。これにより、重要なシステムを支える基盤を標準化し、リスクを抑えながら、頻繁なアップグレードに伴うコストや負担を軽減できます。また、長期的な投資計画に沿ったプラットフォーム運用が可能になります。- スムーズなモダナイゼーション：オンプレミスとクラウドの両方に同時にアップデートを適用できるため、ハイブリッド環境全体で一貫した基盤運用を実現します。その結果、システムの再構築にコストをかけることなく、パフォーマンス向上や変化する規制への対応を進めることができます。

今回のアップデートでは、データ基盤のパフォーマンスや柔軟性、データ連携を高める以下の新機能も追加されました。

- Cloudera Lakehouse Optimizerにより、Apache Icebergテーブルを自動的に最適化し、手作業を最小限に抑えながらクエリ性能を向上させるとともに、ストレージの無駄を削減します。- Cloudera Cloud Burstingにより、データを移動することなく、ピーク時の処理に応じてクラウドリソースを柔軟に活用できます。セキュリティやガバナンスを維持したまま、リソースの利用効率を高めることが可能です。- データ共有機能の強化により、データをコピーすることなく、外部プラットフォームからリアルタイムのIcebergテーブルへ安全にアクセスできます。データの分断を防ぎながら、一貫性を保ったデータ活用を実現します。

Clouderaの最高製品責任者（CPO）、レオ・ブルニック（Leo Brunnick）は次のように述べています。「お客様はもはや、トレードオフを許容しなくなっています。クラウドの柔軟性とデータセンターでの管理性の両立に加え、止まることなく拡張できる環境を求めています。今回のアップデートは、こうした要件を単一の統合プラットフォームで実現し、データとAIの活用を支えます」

Clouderaの日本リージョナル・バイスプレジデント 兼 社長執行役員、山賀裕二は次のように述べています。「日本企業においても、データ基盤のモダナイゼーションとAI活用の加速は重要な経営課題となっています。一方で、複数の環境からなる既存システムとの共存やコスト、ガバナンスへの対応から、移行や運用には慎重さが求められています。Clouderaのハイブリッド基盤アップデートにより、マルチクラウドとオンプレミスのハイブリッド環境において、安定性と柔軟性を維持しながら、スムーズにモダナイゼーションを進めることが可能になります」

Cloudera について

Clouderaは、あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一のハイブリッドデータ＆AIプラットフォーム企業として、大手企業から高い信頼を得ています。実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供します。ビッグデータのパイオニアとして、Clouderaは企業があらゆる形態のデータを100%活用し、AIを適用するとともに制御できるよう支援します。これにより、統合されたセキュリティとガバナンス、そしてリアルタイムの予測的インサイトを提供します。世界中のあらゆる業界の大手組織が、意思決定の高度化、収益性の向上、脅威への対策、そして人命の保護のために、Clouderaを活用しています。

詳細については、 ホームページ(https://jp.cloudera.com/)をご参照、 Facebook(https://www.facebook.com/ClouderaJP/) および X(https://x.com/ClouderaJP) をフォローください。Clouderaおよび関連するマークは、Cloudera Inc.の商標または登録商標です。その他の企業名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。