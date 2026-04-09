～ふわり、私に風が吹く。～ヘア&メイクアップアーティスト千吉良 恵子プロデュースの新コスメブランド『ifoo(イフウ)』が2026年4月23日より公式オンラインショップ限定で販売開始。

株式会社コージー本舗

株式会社コージー本舗(東京都台東区 代表取締役：小林義典)は、数多くの女優やモデルが絶大な信頼を寄せるヘア&メイクアップアーティスト千吉良 恵子をプロデューサーに迎えた、新コスメブランド『ifoo(イフウ)』から全14種のメイクアップシリーズをコージー本舗公式オンラインショップ(楽天市場・Amazon・Qoo10)にて2026年4月23日(木)より販売。

イメージモデルにはifooの世界観を体現する存在として、森絵梨佳を起用し「多幸感あふれる美しさ」を表現していきます。

新ブランド『ifoo(イフウ)』とは

詳細を見る :https://www.ifoo-make.com

千吉良 恵子の豊富な経験と確かな実績をもとに、「その人が本来持つ魅力を引き出し、多幸感をもたらすメイク」を提案する新コスメブランド『ifoo(イフウ)』。ブランド名『ifoo』には、千吉良 恵子が長年にわたり温めてきた想いが込められており、メイクを通じて一人ひとりの個性と向き合い、日常に前向きな変化と多幸感をもたらしたいという願いが表現されています。

メイクをきっかけに自分らしく輝く毎日をサポートするコスメブランドとして、コスメ業界に新しい風を吹き込むような商品提案をしていきます。

ifooに込められた想い

ifoo（イフウ）

朝、メイクするひととき。

なりたい自分へと近づく私の背中をそっと押してくれる

心地いい風となるような…

if。。。

「もしも…」

思い描いてきた自分を叶えてくれる

希望の光となるような…

そんなメイクアップブランドでありたい。

軽やかに、さりげなく…

一人ひとりの美しさを引き出していく。

ifoo（イフウ）という名前には、そんな想いが込められています。

千吉良 恵子

商品概要

～ifooメイクアップシリーズ全14種～

●イフウ フィックスファンデーション 全3種 \3,300(税込)

ひと塗りで毛穴の凹凸をカバーし、肌に透明感を与えるスティックファンデーション。

●イフウ スキンフィルムポアベース 全3種 \2,750(税込)

毛穴の凹凸やムラをカバーし、均一な肌に仕上げる化粧下地。

●イフウ アイハーモニーパレット 全2種 \2,860(税込)

色と質感が織りなす高密着アイシャドウ。

●イフウ スキンハグチーク 全3種 \2,200(税込)

やさしく肌に溶け込むような色づきでツヤと多幸感を与える透け感チーク。

●イフウ マイルーセントリップ 全3種 \2,200(税込)

光とツヤをまとう、なめらか膜感リップスティック。

商品詳細

●イフウ フィックスファンデーション 全3種 \3,300(税込)

ひと塗りで毛穴の凹凸をカバーし、肌に透明感を与えるスティックファンデーション。なめらかで軽いテクスチャー。2種類のパール配合でくすみを飛ばす。毛穴の凹凸を埋めてフラットにみせる。保湿美容液成分配合。SPF30/PA＋＋＋＋

なめらかで軽いテクスチャー

使用感の軽いオイルを配合することで伸びが良く、パウダーいらずのサラッとしたつけ心地。

くすみを補正

2種類のパール配合でくすみを飛ばし、透明感と素肌感を引き出すツヤのある仕上がりに。

毛穴をカバーしセミマットな肌へ

余分な皮脂を吸着しテカリを抑え、毛穴の凹凸を埋めてフラットにみせる。

保湿美容液成分配合

スクワラン・ヒアルロン酸Na・シルク(加水分解シルク)・セラミドNP

SPF30/PA＋＋＋＋

【千吉良 恵子の商品開発へのこだわり】

朝の忙しい時間にサッと簡単でキレイに塗れる時短ファンデーションを目指して開発いたしました。ひと塗りで毛穴の凹凸をしっかりカバーしつつ、2種のパール配合によって素肌感を演出できるファンデーションとなっています。スティックタイプだからこそ一定の分量で塗布ができ、カバー力がありつつ常に薄膜で美しい仕上がりとなり、安定したベース作りが叶えられるアイテムです。

●イフウ スキンフィルムポアベース 全3種 \2,750(税込)

毛穴の凹凸やムラをカバーし、均一な肌に仕上げる化粧下地。肌のくすみや赤み、色ムラを均一に整え美しい肌に仕上げる。保湿美容液成分配合。SPF50＋/PA＋＋＋＋/UV耐水性★★

フラットな仕上がり

3種類のパウダー配合で、自然なツヤを与え毛穴をぼかし、化粧崩れしにくいなめらかな肌へ。

肌色を補正

肌のくすみや赤み、色ムラを均一に整え美しい肌に仕上げる。

顔全体や気になる部分にポイントでも使える。

01 ベージュ：肌の色ムラを補正したい方におすすめ

02 ピンク：自然な血色感を与えたい方におすすめ

03 ラベンダー：くすみを飛ばし透明感をプラスしたい方におすすめ

保湿美容液成分配合

ヒアルロン酸Na・シルク・パールエキス(加水分解コンキオリン)・セラミドNP

SPF50＋/PA＋＋＋＋/UV耐水性★★

【千吉良 恵子の商品開発へのこだわり】

どんな日も毛穴をカバーし、均一な肌に整えてくれる化粧下地を目指して開発いたしました。少し重めのテクスチャーだからこそしっかり肌にフィットし、肌の表面をフラットにします。微細なパールが配合されており自然なツヤも出るため、内側からの立体感を演出できるアイテムです。トーンアップする色味にプラスした、肌色補正力・カバー力を備えています。フィックスファンデーションとの相性も良く、一緒に使うことでなめらかな肌印象へ導きます。

●イフウ アイハーモニーパレット 全2種 \2,860(税込)

色と質感が織りなす高密着アイシャドウ。4色のマルチシャドウ。ヨレにくくサラッとしたクリームと、しっとりとした質感で粉飛びしにくいパウダー。チップ&ブラシ・ミラー付き。保湿美容液成分配合。

4色のマルチシャドウ

ヨレにくくサラッとしたクリームと、しっとりとした質感で粉飛びしにくいパウダー。

A：クリーム(くすみやヨレ、乾燥を抑えるベース・ハイライトとしても使える)

B：ラメ(透明感があり輝度の高い上品なラメ)

C：キーカラー(くすみを抑え透明感のあるパール・チークとしても使える)

D：シェードカラー(ナチュラルでツヤのある繊細なパール)

チップ&ブラシ・ミラー付き

ふんわり仕上げたい時はブラシを使い、しっかり発色させたい時はチップを使うのがおすすめ。

保湿美容液成分配合

ローズマリー葉エキス・ヒアルロン酸Na・セラミドNP

【千吉良 恵子の商品開発へのこだわり】

世代やシーンを問わず、誰でも何通りもメイクを楽しめる多機能パレットを目指して開発いたしました。デイリーにもドラマティックにも使える、軽やかさと華やかさを備えたパレットです。クリームベースを最初に仕込むことで美しい発色をキープできます。クリームベースはハイライトとして自然なツヤを頬や鼻にプラスでき、立体感のある印象をつくれます。

●イフウ スキンハグチーク 全3種 \2,200(税込)

やさしく肌に溶け込むような色づきでツヤと多幸感を与える透け感チーク。クリームとパウダーを兼ね備えたやわらかい触感。透け感のある発色。毛穴をカバー。アイシャドウやシェーディングとしてマルチに使える。

クリーミーなテクスチャー

クリームとパウダーを兼ね備えたやわらかい触感。

粉っぽさがなく、肌なじみの良いなめらかな使い心地。

パフやスポンジ、ブラシや指でも塗布でき、ツールによって発色の調整がしやすい。

透け感のある発色

ほんのり色づき自然なツヤと血色感を与える。

伸びが良く、重ねても厚塗りになりにくい。

毛穴をカバー

ソフトフォーカスパウダー(シリカ)が肌の凹凸やシワ、毛穴を目立たなくさせる。

マルチに使える

アイシャドウやシェーディングとしても使える。

ワントーンメイクをしたい時におすすめ。

保湿美容液成分配合

ヒアルロン酸Na・セラミドNG

【千吉良 恵子の商品開発へのこだわり】

多幸感が頬から感じられるチークを目指して開発いたしました。どんなベースメイクにも合うパウダーとクリームの中間の柔らかなテクスチャーを採用したことで、ブラシでふんわり発色、スポンジでしっかり発色など使うツールによって異なる質感を作り出せ、仕上がりを何通りも楽しめます。パールが配合されており透け感のあるチークのため、重ねても厚くなりにくく色調整もしやすいチークです。マルチに使えるように色味にもこだわったためアイシャドウやシェーディングなどに使える点もポイントとなります。

●イフウ マイルーセントリップ 全3種 \2,200(税込)

光とツヤをまとう、なめらか膜感リップスティック。なめらかなテクスチャー。潤いキープ。潤いをキープするオイルが唇に密着し、乾燥しがちな唇をしっかり保湿する。シアーな発色。デイリー使いしやすい薄づきな仕上がり。

なめらかなテクスチャー

混ざり合わないオイルを配合するデュアルオイル処方で伸びが良く、唇にツヤを与える。

潤いキープ

潤いをキープするオイルが唇に密着し、乾燥しがちな唇をしっかり保湿する。

リップケアとしても使える。

美しいツヤ感

ツヤ感の高いオイルが唇の縦ジワを目立たなくし、立体感のある美しい唇に。

シアーな発色

デイリー使いしやすい薄づきな仕上がり。

唇になじみながら自然に発色する。

保湿美容液成分配合

スクワラン・シア脂・セラミドNP

【千吉良 恵子の商品開発へのこだわり】

デイリー使いできる縦ジワを目立たなくさせるリップを目指して開発いたしました。なめらかなテクスチャーで保湿感がしっかりと続きリップケアもできます。華やかな仕上がりで顔全体の印象を明るくみせてくれるリップで、透け感があり唇になじみながら発色するため、どんな人でも使いやすいアイテムとなっております。

販売情報

コージー本舗公式オンラインショップでの限定販売！

≪数量限定≫ 1点お買い上げのお客様にifooオリジナル巾着(小)をプレゼント。

※Amazon公式ショップを除く。

●コージー本舗 公式オンラインショップ

楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/koji-honpo/Amazon :https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1NT0WE6604JBLQoo10 :https://www.qoo10.jp/shop/koji-honpo

※楽天市場、Amazon公式ショップでは4/9(木)より予約開始。公式Qoo10ショップでは4/10(金)予約開始です。

※Amazon公式ショップはifooオリジナル巾着(小)のプレゼントは対象外となります。

※4/23(木)より順次発送いたします。

プロデューサーについて

千吉良 恵子(ちぎら けいこ)

cheek one主宰。女性雑誌のビューティー、ファッションページ、広告撮影などで多岐に渡り活躍。数多くの女優やモデルのヘアメイクを担当し、信頼も厚い。講演や化粧品関連のアドバイザーも務め『千吉良恵子の可能力メイク』『千吉良恵子の効くメイク』他、著書も多数あり。数多くのビューティー誌に関わりベスコスの審査員も担当している。メイクショー、メイクセミナー多数実施。

■千吉良 恵子公式SNSアカウント

Instagram : @chigirakeiko(https://www.instagram.com/chigirakeiko?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D)

■cheek one公式オフィシャルサイト

https://cheekone.com/

イメージモデルについて

森 絵梨佳(もり えりか)

日本中のビューティー誌を飾るトップモデルとして、世代を超えて愛される存在。ナチュラルな透明感と多才な魅力。複数の女性誌で“なりたい顔No.1”モデルに選出されるなど圧倒的な人気を誇る。30代を迎え、さらに気品が増すとともに、内から滲み出る透明感、磨かれた表現力で多くの女性を虜にしている。モデルとして幅広く活躍。一児の母としての顔も持つ。

ifooについて

■ifoo公式オフィシャルサイト

https://www.ifoo-make.com

■ifoo公式SNSアカウント

Instagram : @ifoo.make.official(https://www.instagram.com/ifoo.make.official)

X : ＠ifoo__official(https://x.com/ifoo__official)

LINE : @ifoo(https://lin.ee/16Zx33i)

ふわり、私に風が吹く。

もしも、今よりキレイになれたら。

もしも、自分にもっと自信がもてたら。

ifoo_イフウ

それは、あなたの if を叶えるために生まれた、

メイクアップブランド。

風のようにナチュラルに、魅力をそっとひきだして。

さらりと芽生える、みずみずしい個性。

ふわりと咲く、あたらしい私。

軽やかな風に包まれて、キレイがやさしく花ひらく。

そのとき if は、リアルになる。

会社概要

会社名：株式会社コージー本舗

所在地：東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役：小林義典

HP：https://www.koji-honpo.co.jp/

事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等

《お客様からのお問合せ先》

株式会社コージー本舗

03-3842-0226(受付時間：平日9:00～17:00)