【5/21・22開催】法人向けメッセージ配信サービス KDDI Message Cast、「第2回 営業・マーケDXPO 名古屋′26」に出展

Supership株式会社

SupershipとKDDIが共同運営する法人向けメッセージ配信サービス「KDDI Message Cast」（ https://kddimessagecast.jp/(https://kddimessagecast.jp/) ）は、2026年5月21日（木）・22日（金）に開催される「第2回 営業・マーケDXPO 名古屋'26」に出展いたします。

来場事前登録はこちら （無料） :https://dxpo.jp/u/fox/nagoya26/user/entry

売上アップ・販売促進・DX推進のための展示会である本イベントにて、入稿ポータルや既存システムとのAPI接続、Salesforce連携など、企業様のビジネス環境に応じて様々な利用方法によりお客様にSMS・RCSの送信が可能なKDDI Message Castについてご紹介します。



KDDI Message Castのブースでは、基本機能のほか、Salesforce上から簡単操作でSMS・RCS送信を実現する「KDDI Message Cast for Salesforce」、遠隔通話によるお客様との対話が可能な「Liveアシスト」など各種オプションサービスについてもご案内します。

イベントには、来場事前登録を行うことで無料で入場することができます。ぜひ事前登録のうえご来場いただき、会場のKDDI Message Castブースにお立ち寄りください。

イベント概要

第2回 営業・マーケDXPO 名古屋'26

- 主催：ブティックス株式会社（DXPO事務局）- 会期：2026年5月21日（木）・ 22日（金）- 会場：ポートメッセなごや 第2展示館- 入場料：事前登録で無料

公式サイトはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/sales/)

出展概要

- 小間番号：1-26（KDDI株式会社(https://dxpo.jp/real/fox/nagoya26/sales/product.html?supplier_id=1487)）- 出展サービス：KDDI Message Cast、KDDI Message Cast for Salesforce、Liveアシストこんな方におすすめ- 郵送DMのコスト削減や、SMS・RCSを活用した顧客コミュニケーションの効率化に興味がある方- Salesforceプラットフォームを活用したCRM戦略の最適化を検討している方- コンタクトセンターのデジタルトランスフォーメーションを推進したい方- 顧客とのコミュニケーションにおけるコスト削減や、手段の多様化を図りたい方来場事前登録はこちら （無料） :https://dxpo.jp/u/fox/nagoya26/user/entry■KDDI Message Castについて （ https://kddimessagecast.jp/ ）

法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。

本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。

Salesforce製品上でご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」はAppExchangeからインストール可能です。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

お問い合わせ

KDDI Message Castの問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。