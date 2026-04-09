6日間で物流・ロジスティクスの基礎を体系的に学ぶ「ロジスティクス基礎講座」6/16より開講のご案内

■ロジスティクス基礎講座とは？■

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会詳細を確認する :https://www1.logistics.or.jp/education/kiso/

ロジスティクス基礎講座は、新任担当者や新入社員を対象に、物流・ロジスティクスに関する基本的な知識や技法を体系的に学ぶことができる講座です。包装、輸送、保管、荷役、情報等の物流の各機能に加えて、物流コストや在庫管理など、物流・ロジスティクスに関連する業務を遂行する上でおさえておくべき内容を、オンラインにて6日間で習得できます。

■第93期 ロジスティクス基礎講座開催概要■

対象 ロジスティクス・物流の関連部門の新任担当者、新入社員の方

ロジスティクス・物流の基礎知識を身につけたい方

日時 2026年 6月16日・17日、7月2日・3日、7月16日・17日（6日間）

時間 開始 9：30、終了 15:00または15:30

形式 オンライン（Zoom）

費用 JILS会員 99,000円、JILS会員外121,000円

■プログラム概要■

本講座は、ロジスティクスの体系を理解し、全体最適化に向けたマネジメントに必要となる基礎知識をつけることをねらいとするものです。以下の内容を役立てたい方は、ぜひご参加ください。

・ロジスティクス概論

・ロジスティクス・オペレーションの基本機能

輸配送、包装、保管、荷役、情報システム

・在庫管理

・物流コスト

・物流改善

・ロジスティクスの課題と展望

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会について

プログラム詳細・お申込み :https://www1.logistics.or.jp/education/kiso/

1970年10月に設立された任意団体 日本物的流通協会（平成3年4月1日に日本ロジスティクス協会に改称）と、同じく1970年11月に設立された任意団体 日本物流管理協議会とが、ひとつに統合され、1992年6月10日に、通商産業省（現 経済産業省）、運輸省（現 国土交通省）共管の社団法人として設立許可を受けた。その後、公益法人制度改革により、内閣府から、公益を担う法人として認定を受け、2010年8月2日に、公益社団法人に移行し、現在に至っている。

協会概要

団体名：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

本部所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F

協会会長：大橋 徹二 コマツ 特別顧問

事業内容：ロジスティクスにおける調査研究、普及啓発、人材育成、交流促進

設立：1992年6月10日

HP：https://www1.logistics.or.jp(https://www1.logistics.or.jp/)