舟山久美子のスキンケアブランド「Herz skin」より、心華やぐマザーズデー ギフトセットが登場。2026年4月23日（木）より限定発売。

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株式会社LIENA


代表の舟山久美子が、“肌から、心と暮らしをすこやかに。”をコンセプトに自ら立ち上げた、フルボ酸天然原液配合のスキンケアブランド「Herz skin」（ヘルツスキン）は、「マザーズデー ギフトセット 2026」を2026年4月23日（木）より、公式オンラインストアにて発売いたします。



いつも誰かのために使ってきた時間の中に、ほんの少し、自分のための特別なひとときを持ってほしい。


そんな想いから生まれた、母の日限定、柔らかなタオルハンカチ付き２種類のスキンケアギフトセットが登場。



【Herz skin Instagram】 https://instagram.com/herzskin


【Herz skin 公式オンラインストア】https://www.herz-jp.com/




・商品紹介




SET I


製品名：フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム マザーズデー 2026



今年発売したばかりの泡洗顔の現品に、全身用美容水を添えて。


手軽に肌の土台*整える、ファーストケア。


*角質層のこと



【セット内容】


・フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム　150mL（現品）


・フルフィルメント バランシングウォーター　30mL（ミニサイズ）


・Herz skinオリジナルタオルハンカチ（サイズ：約25cm×25cm）



価格：5,000円(税込)



商品発売ページ：https://www.herz-jp.com/shop/products/mday2026-1



おすすめポイント：


・洗顔で、うるおいは逃さずに、不要なものはしっかりと流す


・バランシングウォーターで、さらに肌の土台を整える






SET II


製品名：フルフィルメント フルボブースター ゼリーセット マザーズデー 2026



完売続出のインナーゼリーとともに、ベストセラーアイテムの導入美容水がお試しいただける、内からも外からもフルボ酸を取り入れられるセット。



【セット内容】


・フルフィルメント フルボブースター ゼリー 12g×14本（現品）


・フルフィルメント セラム ウォーター インテンス90 パウチサンプル（3包)


・Herz skinオリジナルタオルハンカチ（サイズ約25cm×25cm）



価格：4,200円(税込)



商品発売ページ：https://www.herz-jp.com/shop/products/mday2026-2



おすすめポイント：


・朝の空腹時にゼリーで1日のエネルギーチャージ


・疲れ、むくみが気になるときに1本追加で補給





・Herz skinファウンダー 舟山久美子のプロフィール

Founder’s Profile


舟山久美子 Kumiko Funayama


株式会社LIENA 代表取締役


Herz Founder / Creative Director



17歳の時に渋谷でスカウトされ、ファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）のモデルとして活動を開始。以降は「くみっきー」の愛称でモデル活動の他、アパレルやヘアケア商品などのプロデュース業に携わり、テレビのバラエティ番組などでも活躍。2019年9月に結婚、現在は2児の母として同世代女性やママ層から高い支持を受けており、総フォロワー数は375万を超える。2023年、ライフスタイルエモーショナルブランドHerz、ならびにスキンケアブランド Herz skin を始動。日本化粧品検定コスメコンシェルジュ、骨格診断アナリスト、パーソナルカラー診断アナリスト、JDHA認定ダイエットインストラクター（ダイエット検定1級）、産前産後ケアフォトアドバイザー、ポジティブ心理学の資格を取得している。






舟山久美子　Instagram：


https://instagram.com/kumikofunayama




会社概要


会社名：株式会社LIENA


代表者：舟山久美子


設立：2023年2月


株式会社LIENA：https://liena.co.jp/


Herz skin公式オンラインストア：https://www.herz-jp.com/


Herz skin Instagram:：https://instagram.com/herzskin