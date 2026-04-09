舟山久美子のスキンケアブランド「Herz skin」より、心華やぐマザーズデー ギフトセットが登場。2026年4月23日（木）より限定発売。

株式会社LIENA

代表の舟山久美子が、“肌から、心と暮らしをすこやかに。”をコンセプトに自ら立ち上げた、フルボ酸天然原液配合のスキンケアブランド「Herz skin」（ヘルツスキン）は、「マザーズデー ギフトセット 2026」を2026年4月23日（木）より、公式オンラインストアにて発売いたします。

いつも誰かのために使ってきた時間の中に、ほんの少し、自分のための特別なひとときを持ってほしい。

そんな想いから生まれた、母の日限定、柔らかなタオルハンカチ付き２種類のスキンケアギフトセットが登場。

【Herz skin Instagram】 https://instagram.com/herzskin

【Herz skin 公式オンラインストア】https://www.herz-jp.com/

・商品紹介

SET I

製品名：フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム マザーズデー 2026

今年発売したばかりの泡洗顔の現品に、全身用美容水を添えて。

手軽に肌の土台*整える、ファーストケア。

*角質層のこと

【セット内容】

・フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム 150mL（現品）

・フルフィルメント バランシングウォーター 30mL（ミニサイズ）

・Herz skinオリジナルタオルハンカチ（サイズ：約25cm×25cm）

価格：5,000円(税込)

商品発売ページ：https://www.herz-jp.com/shop/products/mday2026-1

おすすめポイント：

・洗顔で、うるおいは逃さずに、不要なものはしっかりと流す

・バランシングウォーターで、さらに肌の土台を整える

SET II

製品名：フルフィルメント フルボブースター ゼリーセット マザーズデー 2026

完売続出のインナーゼリーとともに、ベストセラーアイテムの導入美容水がお試しいただける、内からも外からもフルボ酸を取り入れられるセット。

【セット内容】

・フルフィルメント フルボブースター ゼリー 12g×14本（現品）

・フルフィルメント セラム ウォーター インテンス90 パウチサンプル（3包)

・Herz skinオリジナルタオルハンカチ（サイズ約25cm×25cm）

価格：4,200円(税込)

商品発売ページ：https://www.herz-jp.com/shop/products/mday2026-2

おすすめポイント：

・朝の空腹時にゼリーで1日のエネルギーチャージ

・疲れ、むくみが気になるときに1本追加で補給

・Herz skinファウンダー 舟山久美子のプロフィール

Founder’s Profile

舟山久美子 Kumiko Funayama

株式会社LIENA 代表取締役

Herz Founder / Creative Director

17歳の時に渋谷でスカウトされ、ファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）のモデルとして活動を開始。以降は「くみっきー」の愛称でモデル活動の他、アパレルやヘアケア商品などのプロデュース業に携わり、テレビのバラエティ番組などでも活躍。2019年9月に結婚、現在は2児の母として同世代女性やママ層から高い支持を受けており、総フォロワー数は375万を超える。2023年、ライフスタイルエモーショナルブランドHerz、ならびにスキンケアブランド Herz skin を始動。日本化粧品検定コスメコンシェルジュ、骨格診断アナリスト、パーソナルカラー診断アナリスト、JDHA認定ダイエットインストラクター（ダイエット検定1級）、産前産後ケアフォトアドバイザー、ポジティブ心理学の資格を取得している。

舟山久美子 Instagram：

https://instagram.com/kumikofunayama

会社概要

会社名：株式会社LIENA

代表者：舟山久美子

設立：2023年2月

株式会社LIENA：https://liena.co.jp/

Herz skin公式オンラインストア：https://www.herz-jp.com/

Herz skin Instagram:：https://instagram.com/herzskin