警察車両展示、騎馬隊、和太鼓演奏も予定。eモビリティパーク、交通安全イベントでeモビリティ体験走行を実施

株式会社キズキ

eモビリティパークは、2026年4月11日（土）にイオンモールむさし村山「つむぐひろば」で開催される交通安全啓発イベントに出展し、eモビリティの体験走行を実施いたします。当日は、警察車両の展示、騎馬隊関連企画、演舞ステージなども予定されており、和太鼓演奏を含むにぎわいある催しとして来場者を迎えます。eモビリティパークはその中で、eモビリティの利便性と安全な利用方法を体感いただける場を提供します。

本イベントは、交通安全週間にあわせて開催される催事であり、会場では警察車両の展示、騎馬隊関連の展示、白バイデモ走行、自転車講習、交通事故を再現して危険を可視化するスケアードストレート、さらにステージ企画など、交通安全への理解を深める多彩なプログラムが予定されています。来場者にとって、見学だけでなく、体験を通じて交通安全を学べるイベントとなります。また

eモビリティパークは、その一環として、16歳以上の希望者を対象にeモビリティの体験走行を案内予定です。参加にあたっては保険料として300円を徴収し、スタッフが受付および試乗エリアで車両の特長や乗車時の注意点を案内します。eモビリティを“便利な移動手段”として紹介するだけでなく、“安全に理解して乗るべき新しいモビリティ”として発信してまいります。

また、家族連れを含む幅広い来場者が楽しめる展示・演出とあわせて、eモビリティに実際に触れられる機会を設けることで、より身近に次世代モビリティを感じていただける場づくりを目指します。eモビリティパークは、地域社会における交通安全意識の向上と、新しい移動手段への正しい理解促進の両立に取り組んでまいります。

出展概要

イベント名：26年度交通安全週間 イオンモール内イベント

開催日：2026年4月11日（土）

会場：イオンモール内 特設会場

出展内容：eモビリティ体験走行

参加条件：16歳以上の希望者を対象に案内予定

参加費：保険料 300円(税込)

主な実施場所：eモビリティパーク 体験コース

実施時間の目安：午前は10:00より併催、午後は13:00受付開始予定、15:30終了

※雨天中止