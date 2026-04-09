最新リテールコンセプトを採用した『COLE HAAN』のストアが6月オープン

トヨタ不動産株式会社

2026年6月、ミッドランドスクエア商業棟3階に、COLE HAAN JAPAN合同会社（本社：東京都港区南青山、代表：ライアン ハート）が運営する『COLE HAAN（コール ハーン）』がオープンします。このたび登場する新店舗は、最新リテールコンセプトのもと設計された、158.6平方メートルの空間。ブランドのモダンなアイデンティティをさらに洗練させた、進化したCOLE HAANを体現します。

店舗情報等の詳細につきましては改めてご案内します。

＜『COLE HAAN』とは＞

世界100カ国以上に販売網を持つグローバルなアメリカン・ライフスタイル・ブランド。革新的なフットウェアとライフスタイル・アクセサリーを通して、常に感度の高い活動的でプロフェッショナルな人々を応援しています。100年近い歴史の中で磨かれたクラフトマンシップと現代的なイノベーションを融合させ、仕事からワークアウト、ウィークエンドにまで使いこなせるフットウェアとライフスタイル・アクセサリーを生み出しています。類まれな人生を送るきっかけを作る。それがCOLE HAANの使命です。

https://prtimes.jp/a/?f=d43358-57-d10030508e319ce5d4979250df5a0be4.pdf