「90 English」を運営する90株式会社の顧問にラブグラフ創業者の村田あつみが就任

90株式会社

英語コーチングサービス『90 English』を運営する90株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:高田勝太・加々本雄太郎、以下「90株式会社」)は、2026年4月1日付で、ラブグラフ創業者の村田あつみ（あんみつ）氏がブランド顧問に就任したことを発表いたします。同氏の顧問就任により、ブランドイメージ、認知度、受講体験など、顧客接点全体の磨き込みをさらに推進して、日本を代表する英語コーチングカンパニーを目指してまいります。

就任の背景

顧問の村田氏（中央）、共同代表の高田（左）、加々本（右）とのスリーショット

あらゆるサービスや商品がコモディティ化する時代の中で、会社やそこで働くメンバーの体温が感じられるブランド作りがより一層重要になってきています。

そんな背景の中で、90 Englishのブランド強化のため、ブランディングとデザインの専門家である村田氏をブランド顧問に迎えることとなりました。

村田氏は90 Englishの元受講生でもあり、これまで10年間挫折してきた英語学習の中で、唯一継続できたのが90 Englishだったと語るほど、「90 English」というブランドの持つ可能性を信じてくれています。

また、村田氏は、株式会社ラブグラフの創業や事業成長、M&Aを経たブランドづくりの経験に加え、現在は株式会社MILYの代表として、仕事も家庭も大切にできる社会の実現に取り組んでいます。受講生としてのリアルな実感と、経営者・ブランディング・デザインの専門家としての知見を合わせ持つ村田氏を顧問に迎えることで、あらゆる顧客との接点において、90 Englishならではの価値をより明確に伝えられるブランド作りを推進してまいります。

村田あつみ氏 プロフィール

株式会社MILY代表取締役CEO 村田あつみ

株式会社ラブグラフ創業者。同志社大学在学中からWebデザイナーとして活動。2015年、リクルートホールディングスに新卒入社。同年、出張撮影サービス「Lovegraph」を運営する株式会社ラブグラフを共同創業しCCOに就任、ブランド責任者を務める。2022年、M&AでMIXIにグループイン。2025年、グッドデザイン賞を受賞。出産や育児の経験を経て、仕事も家庭も大切にできる社会を作るべく、株式会社MILYを設立。スタートアップ投資や支援も行っている。一児の母。

就任コメント

このたび、90 Englishのブランド顧問に就任しました。



私は90 Englishの元受講生でした。10年間挫折してきた英語学習で唯一続けられたのが90 Englishでした。その中でも感銘を受けたのが発音。日本人訛りだったところから、ネイティブ発音のコツがわかり、今では堂々と子供とも英語の歌や会話を楽しむことができています。



ここからブランド顧問として90 Englishを日本を代表する英語コーチングカンパニーに導いていきます。ブランドイメージ、認知度、受講体験────すべての接点において90 Englishの魅力を引き出せるように尽力いたします。

■90株式会社 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2018年11月6日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチンングスクール事業

HP：https://90english.com

【90株式会社ではともに働く人材を募集しています】

当社は、「一歩踏み出す勇気」を持つ人を増やすことを目指しています。私たちが提供する英語コーチングスクール事業は、単に言語を学ぶだけでなく、学習者一人ひとりの成長を支えるコーチという「人」の力にこだわっています。AIが進化する現代においても、継続的に学びを習慣化し、挫折を防ぐためには、機械的な学習ではなく、「人との約束」が不可欠だと信じています。

そのため、私たちのサービスでは、学習者が自分のペースで進みながらモチベーションを維持できるよう、専属コーチが寄り添い、徹底的に支援しています。この「人の力で学びを継続させる」環境を創り出すために、共に情熱を持って挑戦し、成長していける仲間を募集しています。

＜共同代表加々本の採用募集note＞

https://note.com/yutaro_kagamoto/n/n78493d653211

＜採用情報ページ＞

https://hrmos.co/pages/recruit-90english/jobs

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