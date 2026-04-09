【ドラファン】原作漫画『小林さんちのメイドラゴン』19巻発売記念！豪華アクスタが当たるキャンペーン開催中！

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ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』で原作漫画『小林さんちのメイドラゴン』19巻発売を記念したキャンペーンを開催します。



■マンガ新刊発売記念！豪華景品の2大キャンペーンが開催中！


4月9日に発売された原作漫画『小林さんちのメイドラゴン』第19巻を記念し、


「オリジナルアクリルスタンド」などの豪華景品が当たるキャンペーンを開催いたします。


本キャンペーンでプレゼントされるアクリルスタンドは、完全新規で制作された、ここでしか手に入らない限定アイテムです。ぜひこの機会にご参加ください。




本キャンペーンでは、2段階の景品と参加方法をご用意しております。



■キャンペーン１.：その場で当たる！フォロー＆リポストキャンペーン


【その場で当たる】


Amazonギフト券 総額10万円分×10名様




【応募方法】


1、『ドラファン』公式X（@drafan_ja）をフォロー


2、対象ポストをリポスト


3、キャンペーンポストの画像をタップして即抽選




【キャンペーン期間】


応募期間：2026年4月9日~4月29日まで



公式Xはこちら：https://x.com/drafan_ja



■キャンペーン２.：「#限定メイドラアクスタ」をゲットしよう！


【抽選で当たる】


『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』 オリジナルアクリルスタンド（30名様）




【応募方法】


1、ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』をプレイ


2、ゲームのスクリーンショットを添付し、「#限定メイドラアクスタ」を付けて投稿


3、キャンペーン期間終了後、当選者にはDMでメッセージが送信されます。




【キャンペーン期間】


応募期間：2026年4月9日~4月29日まで


当選発表：2026年4月30日以降




※当選者の発表は、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。


なお、非公開アカウント、またはダイレクトメッセージを受信できない設定の場合、当選が無効となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：小林さんちのメイドラゴン(https://g123.jp/game/dragon?lang=ja) ファンタジア


ジャンル：ほっこりドタバタRPG


価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)


対応言語：日本語、英語、繁体字、韓国語



■『小林さんちのメイドラゴン』とは？

アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているドラゴン娘のトール。


人類を見下しているトールだけど、大好きな小林さんのために、毎日せっせとご奉仕中。


だけどいつも微妙にズレていて…？


独り身お疲れOLとポンコツご奉仕ドラゴン娘の人外系日常コメディ！



■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。


公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja



■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名　　： CTW株式会社


所在地　： 〒106-0032


　　　　　 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー


代表者　： 佐々木 龍一


設立　　： 2013年8月


資本金　： 1億円


事業内容： プラットフォーム事業


URL　　： https://ctw.inc/



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