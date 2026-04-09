【ドラファン】原作漫画『小林さんちのメイドラゴン』19巻発売記念！豪華アクスタが当たるキャンペーン開催中！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』で原作漫画『小林さんちのメイドラゴン』19巻発売を記念したキャンペーンを開催します。

■マンガ新刊発売記念！豪華景品の2大キャンペーンが開催中！

4月9日に発売された原作漫画『小林さんちのメイドラゴン』第19巻を記念し、

「オリジナルアクリルスタンド」などの豪華景品が当たるキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでプレゼントされるアクリルスタンドは、完全新規で制作された、ここでしか手に入らない限定アイテムです。ぜひこの機会にご参加ください。

本キャンペーンでは、2段階の景品と参加方法をご用意しております。

■キャンペーン１.：その場で当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

【その場で当たる】

Amazonギフト券 総額10万円分×10名様

【応募方法】

1、『ドラファン』公式X（@drafan_ja）をフォロー

2、対象ポストをリポスト

3、キャンペーンポストの画像をタップして即抽選

【キャンペーン期間】

応募期間：2026年4月9日~4月29日まで

公式Xはこちら：https://x.com/drafan_ja

■キャンペーン２.：「#限定メイドラアクスタ」をゲットしよう！

【抽選で当たる】

『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』 オリジナルアクリルスタンド（30名様）

【応募方法】

1、ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』をプレイ

2、ゲームのスクリーンショットを添付し、「#限定メイドラアクスタ」を付けて投稿

3、キャンペーン期間終了後、当選者にはDMでメッセージが送信されます。

【キャンペーン期間】

応募期間：2026年4月9日~4月29日まで

当選発表：2026年4月30日以降

※当選者の発表は、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

なお、非公開アカウント、またはダイレクトメッセージを受信できない設定の場合、当選が無効となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：小林さんちのメイドラゴン(https://g123.jp/game/dragon?lang=ja) ファンタジア

ジャンル：ほっこりドタバタRPG

価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)

対応言語：日本語、英語、繁体字、韓国語

■『小林さんちのメイドラゴン』とは？

アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているドラゴン娘のトール。

人類を見下しているトールだけど、大好きな小林さんのために、毎日せっせとご奉仕中。

だけどいつも微妙にズレていて…？

独り身お疲れOLとポンコツご奉仕ドラゴン娘の人外系日常コメディ！

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)クール教信者／双葉社

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。