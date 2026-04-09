釣りフェスで最速10分完売の話題作！「ブラックサンダールアー」を全国の釣具店にて4月9日(木)より販売開始

有楽製菓株式会社

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：河合辰信）と、釣具メーカーの株式会社デュオ（本社：静岡県焼津市、代表取締役：安達政弘）は、「ブラックサンダー」をモチーフにした異色のコラボレーション商品「ブラックサンダールアー」を2026年4月9日（木）より全国の釣具店にて販売開始しました。

今年1月にパシフィコ横浜にて開催された「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」での先行販売では、3日間各日100個ご用意していた商品が、最短で10分で完売するなど、大きな話題になりました。

本企画は、集中力を要する釣りの合間に、手軽にエネルギー補給できる「釣りの行動食」として、ブラックサンダーをより多くの方に楽しんでいただきたいという思いからスタートしました。携帯しやすく、片手でサッと食べられるブラックサンダーを“釣りのおとも”として提案するため、釣りを愛する皆様が思わず手に取りたくなるモチーフとしてルアーという形に落とし込みました。

今回の販売開始を記念して、Xにてブラックサンダールアーが当たるキャンペーンを開催いたします。

ブラックサンダールアー公式サイト：https://backdoorproject.duo-inc.co.jp/blackthunder/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IPI8nudfHjo ]

●ブラックサンダールアーとブラックサンダーが当たる！SNSキャンペーン

ブラックサンダールアーの販売開始を記念して、ブラックサンダーの公式Xにてブラックサンダールアー1個と、釣りのおともにぴったりなブラックサンダー1箱（20本入り）を毎日10名様（合計30名様）にその場で当たるキャンペーンを3日間開催いたします。

■キャンペーン期間

・1日目：4/9(木)昼12:00～4/10(金)11:59

・2日目：4/10(金)昼12:00～4/11(土)11:59

・3日目：4/11(土)昼12:00～4/11(土)23:59

■賞品：ブラックサンダールアー1個、ブラックサンダー1箱（20本入）

■当選者数：合計30名様（各10名様×3回）

■応募方法：

１.ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をフォロー。

２.キャンペーン投稿に指定のハッシュタグ「#釣りのおともにブラックサンダー」を付けて引用リポスト

※当選者のみにDMが届きます

●釣りの行動食ブラックサンダーをモチーフに、本気で「釣れる」ルアーを開発

本商品は、「釣りの行動食」というブラックサンダーの新しい楽しみ方を、釣りを愛する皆様にご提案することを目的として開発に着手。エネルギーチャージに適した食べごたえや、携帯性に優れたサイズ感など、ブラックサンダーが持つ特長をアウトドアシーンにおいて活かしたいという発想から、釣具メーカーの株式会社デュオ、面白法人カヤックと開発に着手。9ヶ月におよぶ開発期間を経て、魚が思わず食いつくルアーの性能と、ブラックサンダーのビジュアルを忠実に再現した「ブラックサンダールアー」が誕生しました。

ブラックサンダールアー3つの「爆釣ポイント」

集中力と体力の持続が求められる釣りにおいて、適切なエネルギー補給はパフォーマンスを左右する重要な要素です。そんな釣りの行動食として、ブラックサンダーが持つ特長をユーモラスに表現したのが、3つの「爆釣ポイント」です。ブラックサンダーを食べたら、魚がたくさん釣れるかも！？

爆釣ポイント１.：圧倒的ザクザク感とチョコレートの甘さで、おいしく糖分チャージできるから釣れる！※気がする

爆釣ポイント２.：休憩中に片手でサクッと食べられるから時合のチャンスを逃さなくて釣れる！※気がする

爆釣ポイント３.：なかなか釣れない時もこれ一本で気持ちを入れ替えられるから釣れる！※気がする

集中力と体力の持続が求められる釣りにおいて、適切なエネルギー補給はパフォーマンスを左右する重要な要素です。ブラックサンダールアーと一緒に、釣りの行動食としてブラックサンダーもお楽しみください。

●「ブラックサンダールアー」製品特長

１.「黒き」造形へのこだわり

思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現。水中での存在感とリアリティを両立しました。

２.パッケージを再現したフラットボディ

パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が、まだ見ぬアクションを生み出します。

３.前代未聞の「ギザギザリップ」構造

パッケージ端部のギザギザ形状をそのままリップとしてデザイン。見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現しました。

本製品を開発するに至った経緯から、製品のこだわりまでを語ったクリエイターズインタビューを下記にて公開中：https://www.kayac.com/news/2025/12/blackthunder

■製品情報

商品名：ブラックサンダールアー

価格：2,400円（税込）

スペック：タイプ／フローティング、重量／17g、全長／75mm、レンジ／0~1.4m、フックサイズ／#5

発売日：2026年4月9日（木）※数量限定商品です（再生産の予定あり）

販売先：全国の釣具店（取り扱いのない店舗もございます）

商品情報、会社概要

■商品概要

ブラックサンダーは1994年に誕生したチョコレートバーです。食感の異なる2種のココアクッキーとプレーンビスケットが生み出す「圧倒的ザクザク感！」が特長のロングセラー商品です。

■会社概要

社名：有楽製菓株式会社（YURAKU CONFECTIONERY CO.,LTD.）

本社所在地：東京都小平市小川町1-94

代表者：河合 辰信

創業：1955年3月

URL：https://www.yurakuseika.co.jp/

事業内容：「夢のある安くておいしいお菓子を創造する企業」を目指し、安心安全な菓子作りによって世界中の人々の活き活きとしたライフスタイルに貢献いたします。基幹ブランドである「ブラックサンダー」は、1994年に誕生したロングセラーブランドです。

【ブラックサンダーの情報はこちらから！】

X（旧Twitter） https://x.com/Black_Thunder_

Instagram https://www.instagram.com/black_thunder_0906/

ブラックサンダー黒い秘密基地（コミュニティサイト） https://blackthunder.yurakuseika.co.jp/