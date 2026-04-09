中小企業向けの販路開拓の新たな可能性を探る、「SMBソリューション経営フォーラム」を新設

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下、船井総合研究所）は、中小企業への販路開拓・連携を目的とした会員制の研究会「SMB（※）ソリューション経営フォーラム」を2026年4月23日（木）に新設いたします。

（※）SMB：Small and Medium Business（中小企業）

▼お申込み・詳細はこちら

https://www.funaisoken.co.jp/study/141258

■開催する背景

日本企業の99.7%を占める中小企業は、 DX、人材育成、業務効率化などの経営基盤強化に寄与するサービスの活用が十分に進んでいない状況があります。一方で、高品質なBtoB向けプロダクトを持ちながら「中小企業への販路開拓」に課題を抱える企業も数多く存在します。株式会社船井総合研究所は、この需給ギャップを解消し、日本全体の生産性向上に寄与するため、BtoB企業と船井総合研究所のコンサルティングネットワークを掛け合わせた共創プラットフォーム「SMBソリューション経営フォーラム」を新設しました。

■開催の概要

日時 ：2026年4月23日（木）16:00～18:00

会場 ：船井総研グループ 東京本社 サステナグロースクエア TOKYO

（東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワ ー35階）

参加者属性：中小企業向けにサービス・製品の展開を目指すDXツールベンダー、SaaS企業、ITサービス事業者等の経営者・事業責任者・BtoBセールス責任者

■本フォーラムの特徴・メリット

１.船井総合研究所の事例による実践ノウハウの提供

中小企業向けに50年以上コンサルティングを行ってきた船井総合研究所の取り組みをもとに、SMB向けにサービスを展開する企業の現場で活かせるノウハウを提供します。

２.参加者同士の「師と友づくり」

会員同士の情報交換による相互マッチングや事例研究を通じて、自社のサービス売上向上のヒントが得られます。

３.直接潜在顧客と繋がることのできる場の利用

船井総合研究所が主催するアイディアピッチイベント、研究会、セミナーへの情報発信機会やイベント参加者への情報共有などを通じた、自社認知向上の機会を活用することが可能です。

■第1回例会のご案内 ― 4月23日（木）開催

2026年4月23日（木）に1回目の例会を開催します。初回から参加企業による「事業ピッチ」を実施し、船井総合研究所の業種別コンサルタントが複数名参加してSMB市場へのアプローチ方法に関するフィードバックを行います。

＜当日プログラム（予定）＞

16:00～16:20 船井総研コンサルタントによるトレンド解説講座

業種別の中小企業経営者の関心テーマを、生のマーケティングデータをもとに解説

16:20～17:20 会員企業による事業ピッチ（1社10分：ピッチ3分＋フィードバック7分）

船井総研の業種別コンサルタントが複数名参加し、フィードバックを担当

17:20～18:00 情報交換会

＜会費＞

費用：月額27,500円（税込・1名参加あたり）

※別途入会金55,000円（税込）

※初回に限り、1社につき1回1名まで無料でご参加いただけます。

＜年間を通じた会員メリット＞

- フォーラム例会への参加（年4回：4月・6月・10月・12月）- 船井総合研究所主催アイディアピッチイベントへの参加（年2回：8月・12月）- 船井総合研究所の業種別コンサルタントとの面談- アイディアピッチイベント内容のアーカイブ配信の視聴- 8月開催の船井総合研究所主催「経営研究会全国大会・経営戦略セミナー（例年約2000名が参加）」でブース出展費用を、通常価格77万円（税込）のところ、会員特別価格44万円（税込）でご案内

▽ お申し込み・詳細はこちら

https://www.funaisoken.co.jp/study/141258

■2026年度 経営フォーラム開催スケジュール

第1回例会 2026年4月23日（木）16:00～18:00

第2回例会 2026年6月29日（月）16:00～18:00

第3回 2026年8月20日（木）08:00～14:00 ※経営研究会全国大会・経営戦略セミナー・アイディアピッチイベント

第4回例会 2026年10月19日（月）16:00～18:00

第5回例会 2026年12月14日（月）16:00～18:00

開催場所：船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO（八重洲） （JR「東京」駅・東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結）



■（参考）第0回特別体験会の当日の様子

＜参加者の反響＞

参加者からは「リード獲得のための具体的な連携イメージが湧いた」「自社プロダクトのSMB展開に直結するヒントが得られた」といった声が寄せられました。中小企業経営者のリアルな関心事を示すデータの開示や、上場企業の実体験に基づくSMB市場へ展開手法に対して、強い関心が寄せられました。

株式会社 シンカ 代表取締役社長 江尻 高宏氏による実践事例のご紹介の様子

■株式会社船井総合研究所について

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社。業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとり、「成長実行支援」「採用・人的資本経営支援」「企業価値向上支援」「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指している。その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ている。

＜株式会社船井総合研究所 オフィシャルサイト＞

https://www.funaisoken.co.jp/

＜本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先＞

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）

TEL. 0120-958-270（9:45～17:30)

Mail. press@funaisoken.co.jp

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