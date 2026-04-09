AI PCの未来を先取りせよ! 『実践！Copilot+ PC　AIで変わる新時代のパソコン活用術』発行 技術の泉シリーズ、4月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『実践！Copilot+ PC AIで変わる新時代のパソコン活用術』（著者：木澤 朋和）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『実践！Copilot+ PC』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604655

著者：木澤 朋和

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文102ページ

ISBN：978-4-295-60465-5

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

新しいAI PC時代に、あなたはどのようにその恩恵を受けることができるでしょうか。本書は、マイクロソフトが提唱する「Copilot+ PC」の全貌を徹底解説し、AI技術がどのように私たちの生活を変えるのかを明らかにしています。具体的には、AIの処理をローカルで高速かつ安全に行うための技術的背景や、実際の活用法を紹介。特に、AI機能「Recall」を通じて過去の作業を瞬時に思い出す方法や、オンライン会議の質を向上させる「Windows Studio Effects」など、実務に役立つ具体的な機能を深掘りすることで、読者の生産性向上に寄与するでしょう。AI PCの未来を理解し、その可能性を最大限に引き出すための一助となることを目指す一冊です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 なぜAI PCが必要になったのか？ Copilot+ PCの基礎知識

第2章 即戦力となるAI機能：Recallと標準アプリの進化

第3章 Windows 11のAI基盤と進化の最前線

第4章 最新Surfaceの選び方とCopilot+ PC戦略

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

木澤 朋和

国内メーカーのグループ会社のエンジニア。ネットワーク、システム構築、ソフトウェア開発（Windows、Linux）に従事。Microsoft MVP for Windows and Devicesを2010年より15年連続受賞中（専門技術分野はWindows、Surface）主にWindowsやSurfaceをはじめとしたパソコンの情報を発信。マイクロソフトの製品や技術を伝えるポッドキャスト番組「WoodStreamのデジタル生活」、YouTube動画を配信。マイクロソフト関連の勉強会で登壇も行っている。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7320-1d3a93c81195a0ded79c09ecd218cfcd.pdf