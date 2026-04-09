TUISS DECOR、日本の伝統文様「からかみ文様」をヨーロッパの感性で再解釈した新コレクションを発売

TUISS DECOR株式会社

TUISS DECOR株式会社（チューイッシュ・デコア株式会社、本社：東京都港区／代表取締役社長 早嵜英二）は、日本の伝統的な装飾文様「からかみ文様（からかみもんよう）」を、英国生まれのデザイン感性で現代のインテリアに昇華させた新コレクション「からかみ」を2026年4月9日（木）より発売いたします。

平安時代より受け継がれてきたからかみ文様が持つ「自然との調和」「静謐な美しさ」という日本の美意識を、ヨーロッパ流の洗練されたカラーパレットと高機能なウィンドウトリートメントに融合。桐・松・梅など伝統的な8文様を3カラーバリエーションで展開し、現代住宅に溶け込むインテリアプロダクトを実現しました。

「英国生まれのブランドが、日本の伝統美を世界の窓辺へ」というコンセプトのもと、ロールスクリーン・ローマンシェード・カーテンの3商品カテゴリでラインナップを展開し、幅広いお部屋スタイルに対応します。

からかみコレクション

https://www.tuiss.co.jp/karakami-collection/

発売の背景：和と洋が融合したインテリアへの注目

近年、日本国内のインテリア市場では「和のデザインエッセンスを取り入れながらも、現代住宅に馴染むスタイル」への需要が急増しています。古民家リノベーションや和モダンインテリアのブームに加え、訪日外国人向けの宿泊施設・商業施設でも「日本らしさ」を感じさせる意匠が求められています。

TUISS DECORはこれまでV&A（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館）所蔵のウィリアム・モリスデザインや、英国リバティ社×Netflix『ブリジャートン家』コラボなど、英国デザインを手軽にお使いいただける形で日本の家庭に届けてきました。

今回は「英国ブランドが日本の伝統文様を世界的なデザイン感性で再解釈する」という新たなアプローチで、日本の美意識を現代のインテリアに再提案します。

新コレクション「からかみ」概要

からかみコレクション

デザイン数：8パターン × 3カラー展開

商品カテゴリ：ロールスクリーン・ローマンシェード・カーテン

オーダーメイド：ミリ単位でのサイズ指定が可能

採用文様一覧[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/11_1_d64306c23186eaa114e2617a9b0459e7.jpg?v=202604091251 ]

雲 胡桃雲 桃雲 栗松 雨空松 芽吹松 朝空鳥結び 茜鳥結び 日向鳥結び 墨黒梅 桃梅 紅梅 夜空麻の葉 若草麻の葉 楓麻の葉 白茶桐 麻桐 霞桐 日和波 初夏波 夜波 春和蝶 亜麻和蝶 紅赤和蝶 生成

商品ラインナップ

ロールスクリーンロールスクリーン 松 芽吹

シンプルでスマートな操作性のロールスクリーンに、からかみ文様のプリントを配置。賃貸物件や築古住宅のインテリアアップグレードにも適した手軽な設置が可能で、和の意匠を日常空間に取り入れる最もシンプルな選択肢です。

価格：7,527円（税込）～

ローマンシェードローマンシェード 波 夜

生地を水平に折りたたみながら昇降するローマンシェードは、その面積の広さが唐紙文様の柄を最大限に引き立てます。窓辺をまるで一幅の絵画のように演出し、和室・洋室を問わず格調ある空間を演出します。

価格：7,109円（税込）～

カーテンカーテン 梅 桃

柔らかなドレープが生み出す陰影の中に、からかみデザインの繊細な美しさを表現したカーテン。光をほどよく取り込みながら柄の表情がやさしく浮かび上がり、空間全体を上品で落ち着いた印象へと導きます。日常の暮らしに和の趣を取り入れつつ、リビングから寝室まで幅広いシーンに調和するスタンダードな選択肢です。

価格：4,990円（税込）～

製作可能サイズ・取付方法・裏地[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/11_2_9fa10e1982dd143118b305970ff86d5a.jpg?v=202604091251 ]

からかみコレクション

https://www.tuiss.co.jp/karakami-collection/ (https://www.tuiss.co.jp/karakami-collection/)

弊社デザイナー：ルーシー・パーフェクトのコメント

本コレクションは、日本の伝統的な文様を核として開発されました。クラシックなブロック調モチーフの美しさを、オーダーメイドのウィンドウトリートメントへと丁寧に落とし込んでいます。

これらの時代を超えて愛されるシンプルなパターンに、私たちが大切にしている実用性とクラフトマンシップを掛け合わせることで、真正性を感じさせながらも、日常に取り入れやすいコレクションに仕上げました。

その結果、現代の日本のインテリアに調和と洗練をもたらしつつ、それぞれのデザインが持つ個性や背景にある文化的な価値も感じていただけるラインナップとなっています。

Blinds2Go （TUISS DECORのグループ会社） デザイナー：ルーシー・パーフェクト

TUISS DECORについて

TUISS DECOR（チューイッシュ・デコア）は、2000年に英国で設立したオーダーメイドブラインド・カーテン通販で、これまで世界で1,500万本以上を供給してきました。ウッドブラインドやバーチカルブラインド、ハニカムシェードなどさまざまな窓装飾商品を展開し、V&A ウィリアム・モリスコレクションや英国リバティ社とのコラボレーション商品まで、2,500種類以上の製品を取り揃えています。測定と設置に関するガイドや無料生地サンプルサービスを提供することで、誰でも簡単にDIYできるオーダーメイドスタイルのオンライン販売を可能にしています。

URL：https://www.tuiss.co.jp/