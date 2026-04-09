「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京」KEYNOTEの全登壇者が決定

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）は、2026年5月14日（木）に開催する「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京（以下、「本イベント」）」のKEYNOTEの全登壇者が決定したことをお知らせします。

本イベントは、経営者や業務担当者を対象に、AIのビジネス活用と業務効率化にフォーカスした、カンファレンス形式のリアルイベントです。最新トレンドや先進事例を交えて、自社のビジネスに活用可能なサービスを広く知ることができます。組織全体の変革と事業の再定義に資するAI活用の次なるステージを、ぜひご探求ください。

本イベントのKEYNOTEでは、以下のテーマを取り上げます。

株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子 氏

株式会社ディー・エヌ・エー AIイノベーション事業本部 本部長

DeNA AI Link 代表取締役社長 住吉 政一郎 氏

iU情報経営イノベーション専門職大学 教授 江端浩人事務所 代表 江端 浩人 氏

テーマ：AIネイティブ・カンパニーへの転換戦略：『オールイン』で拓く10年後の未来競争力

概要：DeNA会長の南場 智子氏が登壇し、「AIにオールイン」を決断した背景にある日本企業の構造的課題と、AIを前提とした経営戦略の必要性を解説します。AI時代における業務・組織の再設計や余剰リソースの戦略的活用など、効率化を超えたトップライン成長に向けた具体的な変革手法、AIと共に創造性を最大化する新しいリーダーシップと組織文化について議論します。

Genspark.ai co-founder & CEO Eric Jing 氏

AIエンジニア・SF作家・参議院議員 安野 貴博 氏

シナモンAI 代表取締役社長 CEO 平野 未来 氏

テーマ：一億総「AI参謀」社会 ：人口減少日本が、世界最高の生産性を手にする日

概要：労働力不足が叫ばれる中、日本が「競争優位」へ転換をはかるためには、一人ひとりがAIエージェントを活用し、意思決定の精度と生産性を高める「AI参謀社会」の実現が必要です。

異なる領域で変革をリードする3名の登壇者による議論を通じて、日本がいかに「AI参謀」を使いこなし、制約を強みに変えていくのかー。私たちが進むべき「新時代の羅針盤」を探求します。

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄 氏

株式会社ユーザベース 上席執行役員 B2B事業 CRO 作田 遼 氏

株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員

コマーシャル営業統括 グロースビジネス第2営業統括本部 統括本部長 西田 晶子 氏

テーマ：AIが「答え」を出す時代に、営業は「問い」を創れるか？ ～効率化の終焉、創造の始まり：新‧営業組織の進化論

概要：AIが瞬時に「答え」を導き出す時代、営業に求められるのは人間が解くべき「問い」を再定義できるか、と言えるでしょう。。

日本の営業変革を牽引するトップランナーと経営学の権威が集結し、AIと共存する未来の営業組織論を議論します。

ロート製薬株式会社 執行役員 CIO 樋口 正也 氏

富士通株式会社グローバルソリューションBG クロスインダストリーソリューション事業本部 VP.FDE事業部長 土井 悠哉 氏

シンシアリー株式会社 代表取締役CEO 國本 知里 氏

テーマ：THE PAIN ～ “不完全なAI”と“接近するAGI”に立ち向かう組織実装論

概要：不完全なAIと接近するAGI（汎用人工知能）時代において、組織を「変化し続ける体質」へと書き換えなければ、接近するAGIの波を乗りこなすことは不可能です。不完全なAIを補完し、意思決定の精度を最大化するために、いま組織が再定義すべき「介在価値」とは何か。経営実装・技術基盤・現場変革という三つの視点から、日本企業がAGI時代に生き残るための「真の実装論」を模索します。

講演内容、タイムテーブルの詳細は、特設サイトをご覧ください。

【「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京」開催概要】

開催日：2026年5月14日（木）

場所：東京ミッドタウンホール

参加費：無料・申込制

事前申込/特設サイトURL：https://event-page.jp/abc

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、インサイドセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、セールスエンゲージメントSaaS「BALES CLOUD」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

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