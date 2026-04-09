「Startup JAPAN EXPO」にて、Specteeがセミナー登壇

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役 村上 建治郎、以下「Spectee」）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される「Startup JAPAN EXPO」に出展します。

また、代表取締役 CEO 村上が、4月15日（水）13:05～13:45に展示ホール内B会場にて行われるセミナー「スタートアップが変える！製造業の次世代サプライチェーンリスクマネジメント」に登壇することをお知らせします。

※イベント詳細はこちらから(https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/2026/timetable/?code=sj_general_guest&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=sj&utm_content=guest&_modal_=s-45#04-15)

■ セミナー概要

近年、地政学的リスクや自然災害、サイバー攻撃の高度化、さらにはESGへの対応など、多角的なリスクが複雑に絡み合う「複合危機」に直面しています。こうした予測困難な事態への対応により、現場の業務は極めて逼迫した状況にあります。

本セミナーでは、FoResight Kaizen Partners合同会社 代表社員 河野氏と共に、これらの複雑なリスク要因を克服し、事業の競争優位性を確立するための最新のレジリエンス戦略を解説します。さらに、AIを活用したサプライヤー・調達先の多角的なリスク管理を行う先進的な事例を紹介。単なる事業継続（BCP）を超え、戦略的かつレジリエントなサプライチェーンマネジメントを提案します。

タイトル：スタートアップが変える！製造業の次世代サプライチェーンリスクマネジメント

日時：2026年4月15日（水）13:05～13:45

会場：展示ホール内 B会場（幕張メッセ）

受講：無料・事前登録制

登壇者：FoResight Kaizen Partners合同会社 代表社員 河野 文彦 氏

株式会社Spectee 代表取締役 CEO 村上 建治郎

■ 出展ブース概要

Specteeブースでは、『Spectee SCR』の実際の画面を用いたデモンストレーションや、貴社の課題に合わせた個別のご相談を承ります。

イベント名：Startup JAPAN EXPO

主催：Sansan株式会社

開催日時：2026年4月15日（水）・16日（木）

会場：幕張メッセ

Specteeブース番号：5-1

参加費：無料（事前登録制）

イベント詳細URL：https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/2026/timetable/?code=sj_general_guest&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=sj&utm_content=guest&_modal_=s-45#04-15(https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/2026/timetable/?code=sj_general_guest&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=sj&utm_content=guest&_modal_=s-45#04-15)

■ 『Spectee SCR』について

『Spectee SCR』は、サプライチェーンに影響を与えるあらゆる危機を瞬時に可視化するサプライチェーン・リスク管理サービスです。

SNS、気象データ、全世界のローカルニュース、地政学リスク情報など多様な情報をもとに、サプライヤー周辺で発生する危機をリアルタイムに検知。サプライヤーの被害状況や製品への影響、納期遅延の可能性などを迅速に把握することが可能になります。

『Spectee SCR』公式ページ

URL：https://spectee.co.jp/service/specteescr/(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp