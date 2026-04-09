Asterminds株式会社、AIヒアリングエージェント「InTake」をカスタマーリサーチ領域へ拡大。デジノベーション株式会社と業務提携

Asterminds株式会社

AIヒアリングエージェント「InTake」を開発・提供するAsterminds株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：本多真二郎、以下「Asterminds」）は、AIを活用した戦略策定・事業開発・マーケティング高度化を推進するデジノベーション株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：伊藤 友博、以下「デジノベーション」）と、カスタマーリサーチおよびコンサルティング領域における業務提携を開始したことをお知らせいたします。

InTakeの活用領域をカスタマーリサーチへ拡大

「InTake」はこれまで、業務棚卸し・BPR診断・内部診断といった社内向けヒアリングを中心に導入実績を積み上げてきました。



一方で、導入企業からは「社内だけでなく、顧客の声もInTakeで集めたい」という要望が増えています。カスタマーインタビューには「日程調整に時間がかかる」「インタビュアーのスキルに品質が左右される」「数十人が限界で、広く聞けない」という構造的な課題があり、InTakeが解決できる領域です。

本提携により、InTakeの活用範囲をカスタマーリサーチ・マーケティングリサーチへと拡大します。

デジノベーションとの協業の狙い

InTakeの強みは「早く、広く、深く」一次情報を収集する力です。しかし、カスタマーリサーチでは、集めた声を事業戦略やマーケティング施策に変換するプロセスが不可欠です。



デジノベーションは、データ×AI活用戦略の策定、新規事業開発、マーケティング高度化を手がけるプロフェッショナル・ファームです。

代表の伊藤友博氏は、三菱総合研究所で約18年にわたりデータ活用・AIビジネスのコンサルティングに従事した後、Insight Tech代表としてVoC（顧客の声）×AIのデータ事業を牽引。現在は明治大学経営学部の客員教授も務めています。



本提携では、InTakeが収集した顧客の声をもとに、デジノベーションがインサイトの抽出から戦略への落とし込みまでを担います。「聴く」から「動く」までを一気通貫で支援する体制を構築します。

共創第一弾（テストケース）：生成AI活用実態調査からのインサイト探索

本提携のテストケースとして、Astermindsより公開された「生成AI活用実態と組織的課題に関する調査」において、デジノベーションが「InTake」を活用した調査の企画・設計から分析、レポートの総括までを伴走しました。

「InTake」を用いた対話型のヒアリングを通じ、生成AI活用時代において、組織内に潜む「おひとりさまDX（コソコソ・マチマチ・バラバラの構造的ゆがみ）」という新たなビジネス課題を浮き彫りにし、両社の連携によるインサイト抽出の有効性が確認されました。

調査レポートはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000167430.html

今後の展開

本提携を皮切りに、InTakeのカスタマーリサーチ領域での活用事例を拡大してまいります。顧客満足度調査、ブランド調査、ユーザーコミュニティとの対話など、企業が顧客を深く理解するためのあらゆる場面でInTakeを活用いただける体制を整えていきます。

Asterminds株式会社 代表取締役 本多 真二郎 コメント

InTakeで社内ヒアリングの実績を重ねる中で、「顧客の声をもっと深く、もっと広く集めたい」というご相談も増えてきました。

しかし、カスタマーリサーチの領域では、集めた声を事業成果につなげるための戦略設計やインサイトの翻訳が欠かせません。

デジノベーションは、対話を起点にした戦略推進において豊富な経験を持つパートナーで、代表の伊藤さんは、三菱総合研究所やInsight Techで「顧客の声×データ」の領域を長年リードしてきた方です。InTakeで集めた一次情報を、戦略に変換できるパートナーとしてこれ以上ない存在だと感じています。

この提携を起点に、InTakeを「社内を聴くツール」から「顧客を理解するインフラ」へと進化させていきます。

デジノベーション株式会社 代表取締役社長 伊藤 友博 コメント

この度、Astermindsとの業務提携を通じ、AIヒアリングエージェント「Intake」のカスタマーリサーチ領域への事業拡大をご一緒できることを光栄に思います。

「意志と知性がデジタルと融合し、価値が無限に生まれる未来」を目指す弊社にとって、AstermindsのAIヒアリングエージェント「InTake」は、企業変革のボトルネックである"ヒアリング"のあり方を変えるソリューションです。

本提携により、AIとの対話から得られた無数の声を、机上の空論ではない『人の意志と知性を伴う戦略・戦術・コンセプト』へと昇華させ、これまで以上に挑戦者の皆さまを支援してまいります。

本提携を通じ、「あきらめられていた課題を機会に変える」取り組みを、多くの企業の皆さまとご一緒できることを楽しみにしています。

■「InTake - AIヒアリング・エージェント」について

AIヒアリングエージェント「InTake」は、構造化インタビューの設計から実施、分析に至るまで、すべてを自動化し、「スケールする傾聴」を実現するAIヒアリングエージェントです。

従来2～3ヶ月で数十人が限界であったヒアリングを、数百～数千人規模かつ数日で実行可能にします。目的から逆算したテーラーメイドな質問設計、一人ひとりに最適化された深掘り対話、収集データの自動構造化・レポート生成までを一気通貫で提供します。

■ 会社概要

■ デジノベーション株式会社について

- 会社名：Asterminds株式会社 (アスターマインズ)- 設立：2025年8月- 代表取締役：本多真二郎- 所在地：東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟 22階 SPROUND- 事業内容：AIヒアリングエージェント「InTake」の開発・提供及び、InTakeを活用したコンサルティングサービス- URL：https://asterminds.ai/

「Dialogue, Digital, Innovation」を掲げ、データ×AI活用戦略策定、新規事業開発伴走、マーケティング高度化を通じ、「意志と知性がデジタルと融合し、価値が無限に生まれる未来」を目指すプロフェッショナル・ファーム。

■ 本件に関するお問い合わせ先

- 代表取締役社長：伊藤 友博- 所在地：東京都杉並区- 設立：2025年11月- サイト：https://www.diginnovation.co.jp

https://asterminds.ai/contact