名店の焼鳥を“一夜でハシゴ”する新しい焼鳥体験「立ち飲み焼鳥 w/ REISHI GIN,」を全国へ展開

株式会社WWWE

地球と人にやさしいウェルネスブランドREUNION（株式会社WWWE、東京都渋谷区）が展開する食中酒のニュースタンダード「REISHI GIN,」は、2026年4月22日（水）のアースデイ(地球の日)に3周年を迎えます。4年目となる今年は、昨年多くの来場者を集めた、名店の焼鳥を一度にカジュアルに楽しめる立ち飲みスタイルのPOPUPイベント「立ち飲み焼鳥 w/REISHI GIN,」を全国へ展開。全国各地を代表する焼鳥店とともに、地域ごとの焼鳥の魅力を発信しながら、珠玉の焼鳥とREISHI GIN,のペアリングを堪能できる唯一無二の焼鳥体験を提供します。今年最初の開催となる第三弾は、2026年4月26日（日）に関西初となる大阪での開催が決定。大阪の炭匠 御厨、焼鳥 市松、焼鳥YAMATOに加え、東京から焼鳥 嘉とう、焼鳥 喜た(KITA)が参加し、ミシュランガイド掲載店を含む名店5店舗が集結します。



立ち飲み焼鳥 w/ REISHI GIN,とは？

各地を代表する焼鳥店3～5店舗が一つの会場に集い、1日限定で、各店の珠玉の焼鳥とREISHI GIN,のペアリングを堪能できる立ち飲みスタイルの焼鳥イベントです。立ち飲みというカジュアルな形式で、複数の名店の味を”ハシゴするように”楽しめる、1日限りの特別な焼鳥体験を提供します。昨年、東京で開催した2回のイベントでは多くの来場者を集め、今回は関西初となる大阪開催が決定。予約困難な焼鳥店が集結し、関西ならではの「焼鳥とスピリッツ」の新たな楽しみ方を提案します。また、本イベントでは、焼鳥文化の魅力を多くの人に伝えるとともに、焼鳥、そしてREISHI GIN,に欠かせない山椒の未来を見据え、売上の一部を山椒農家への寄付に充てる取り組みも行います。

焼鳥とREISHI GIN,の相性

REISHI GIN,のキーボタニカルである「霊芝（REISHI）」には、グルタミン酸・グアニル酸といったキノコ由来の旨み成分が含まれており、これらが鶏肉の旨み成分（イノシン酸）と重なり合うことで、三大旨味成分の相乗効果により、味わいに奥行きが生まれます。さらに、山椒のスパイシーな風味が脂をリセットし、一味などの香辛料や甘いタレとも相性よく、焼鳥の美味しさを一層引き立てます。

今後は東京・大阪から全国へと展開を広げ、日本が誇る食文化である焼鳥と、日本の食中酒に彩りを加えるREISHI GIN,とのペアリング体験を通じて、焼鳥文化の魅力をより多くの人へ届けるとともに、食中酒の新たなスタンダードを提案していきます。また本イベントでは焼鳥やスピリッツを支える素材や生産者にも目を向け、その価値を持続可能なかたちで次世代へとつなぐ取り組みを進めてまいります。

「立ち飲み焼鳥 w/ REISHI GIN, in 大阪」

イベント詳細

日程 4月26日（日）

場所 YONEZAWA 鶏 NIKUTEN

住所 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目20-22

時間 15:00～20:00

参加店舗 炭匠 御厨、焼鳥 市松、焼鳥 嘉とう、焼鳥 喜た(KITA)、焼鳥YAMATO

炭匠 御厨

大阪府大阪市北区西天満5丁目10-4

炭、火加減、脂の落ち方、返すタイミングを探究し、「火入れの達人」と称される技術を持つ小田建太郎氏が焼き上げる至極のコースでは、地鶏の旨みはタレではなく塩で引き出す。高級素材でなくても火入れで感動させられるのが持論。そのためセセリとハツはあえてブロイラーを使用。

焼鳥 市松

大阪府大阪市北区堂島1丁目5-1 エスパス北新地23 1Ｆ

2007年に大阪・北新地で「焼鳥 市松」を開業。火遊びをコンセプトに、店主・竹田英人氏が炭火で丁寧に焼き上げる比内地鶏を使ったコースは、変化に富み、意外性のある焼鳥が楽しめます。

焼鳥 嘉とう

東京都港区三田3丁目3-2 三田豊田ビル 2F

元ウェブデザイナーの店主・加藤太一氏が、北千住「バードコート」での修業を経て2016年に独立。ミシュランビブグルマン常連の名店で、大分・豊のしゃもを紀州備長炭でじっくり焼き上げる珠玉の一串が魅力。

焼鳥 喜た(KITA)

東京都世田谷区三宿1丁目3-18 ボナール石井 3F

信州黄金シャモを使用し、紀州産、土佐産の備長炭で焼き上げる高品質焼鳥が自慢の「焼鳥 喜た」では、“おまかせコース”のみをご提供。

焼鳥YAMATO

大阪府大阪市北区堂島1丁目3-16 メリーセンタービル 5F

オーナーの川口伸氏が、飼育環境と日数にこだわり厳選した地鶏の旨味を最大限に引き出したYAMATOでしか食べられない「一風変わった焼鳥のコース料理」を提供いたします。

PARTNER

「焼鳥の新たな楽しみ方」と「山椒の未来」をともに育むパートナーとして、北海道をはじめ、東北、北陸、関東、関西など、全国各地の焼鳥の名店が、「立ち飲み焼鳥 w/REISHI GIN,」に賛同しています。

REUNIONについて

「MAKE IT COLORFUL」 (人生を楽しさで彩る) をコンセプトに掲げるウェルネスブランド。2023年4月22日（アースデイ）に、ブランドの1st Collectionとなる地球と人にやさしいウェルネススピリッツ「REISHI GIN,」を発売。ブランドアイコンである 「WHITE LABEL」 (ホワイトラベル) を通じて、世界中の才能溢れるアーティストと共に、世界をカラフルにするきっかけを生み出していきます。

2023年10月より、自社のボトルや尊敬する他社ブランドのボトルを再利用する「リユースボトルプロジェクト w/ REUNION」をローンチ。https://x.gd/WOND0

REISHI GIN,について

漢方の"最上薬"と称され、古来よりウェルネスのために重宝されてきた「霊芝（れいし）」がキーボタニカル。霊芝のほのかな苦味とコク、山椒のスパイシーな味わいが食事を彩ります。世界最大規模のジンコンペティション「ワールド・ジン・アワード 2025 （World Gin Awards）」にて銀賞（SILVER）、世界3大酒類コンペティションの「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション2025（SFWSC）」にて銀賞（SILVER）、「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ 2024（ISC）」にて銀賞（SILVER）、「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション 2024（IWSC）」にて銅賞（BRONZE）受賞。また、アジア最大級の蒸留酒コンペティション「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション 2024（TWSC）」の洋酒部門にて銅賞受賞。

株式会社WWWEについて

2023年2月22日にウェルネスブランド「REUNION」をローンチ。人生を楽しさで彩るためには、人の健康だけでなく、地球も健康であることが必要だと考え、1st Collectionとなるウェル

ネススピリッツ「REISHI GIN,」を開発・販売。

会社名 ：株式会社WWWE

代表取締役 ：服部竜大

設立 ：2021年8月

事業内容 ：酒類の製造及び販売、農産物の生産、加工、販売