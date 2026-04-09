レディクル運営のフロンティア「The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19」に登壇

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年4月13日（月）～2026年4月21日（火）に開催されるセミナー「The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19」に登壇いたします。

当社からは、常務取締役CMOの田中翔理が登壇。本イベントにおいて、開催初日の「基調講演」および2日目の「個別講演」と、2日連続で異なるセッションに登壇。年間取扱総額1,100億円超のマッチングプラットフォーム運営で培った知見をもとに事業成長を加速させるアプローチについてお話しします。

イベント開催の背景

今回のイベントを主催する株式会社Bizibl Technologiesは、開催の意図を以下のように掲げています。

本ウェビナーは、スタートアップ成長のバイブルとして知られる『トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』の日本出版から10年という節目を背景に、現在のビジネス環境に即した「19のチャネル」の捉え直しを行う企画です。BtoBマーケティングの手法が大きく変化するなか、広告、SEO、展示会、メール、ウェビナー、アライアンス、パートナーマーケティングなど、個別施策の知見を集めるだけでは成果に結びつきにくくなっています。

そこでBiziblは、各領域を牽引する19社とともに、チャネルを単体で最適化するのではなく、複数のチャネルをどのように接続し、全体として成果につなげるのかという視点から、本ウェビナーを開催します。テーマに据えたのは、単なる施策の足し算ではなく、チャネル同士を有機的に連携させる「オーケストレーション（統合戦略）」です。点として存在する施策を、事業成長につながる線としてどう設計するかを、実務に即して掘り下げます。

当社はこのコンセプトに深く共感し、「ビジネスマッチングを通して1億円以上売り上げている受託企業の特徴」をテーマに、年間取扱総額1,100億円越のマッチングプラットフォーム運営で見えた、累計1億円以上を生み出す受託企業の共通点を紐解きます。

開催概要

イベント名 ：The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19

会期 ：

Day1：4月13日（月）～17日（金）

Day2：4月14日（火）～20日（月）（土日除く）

Day3：4月15日（水）～21日（火）（土日除く）

※初日ライブ開催。2日目以降録画開催

費用 ：無料

形式 ：オンライン

主催 ：株式会社Bizibl Technologies

特別協賛 ： 株式会社オライリー・ジャパン

公式サイト ：https://bizibl.tv/news/webinar_260413-21

※お申込みはこちらから

・Day1(https://attendee.bizibl.tv/sessions/senzNrqG8g5m/a093980d-bd26-4f0c-a8e5-cdf7425416bd)

・Day2(https://attendee.bizibl.tv/sessions/senB0ApqBEON/800a1ce4-c161-4d81-ad81-56c6eae62ead)

・Day3(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5S6eyqpT83)

【登壇者プロフィール】

フロンティア株式会社 常務取締役CMO

田中 翔理

大阪大学卒業後、海外法人の管理業務に従事。その後、クリエイティブディレクター、外資系Fintech企業でマーケティング責任者を務めたのち、デジタルマーケティング分野で起業を経験。

2020年フロンティア株式会社入社。マーケティング戦略、ブランド企画、社内業務のデジタル化を推進し、2021年より取締役就任、2023年10月より現職。

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/ (https://readycrew.jp/results/)

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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