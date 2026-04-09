JapanTicket ・ KrisFlyer ・ Pelago連携で、インバウンド富裕層向け「日本体験パッケージ」を提供開始

株式会社ジャパンチケットホールディングス

株式会社ジャパンチケットホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中宏彰）のグループ会社である株式会社Japanticket（以下「JapanTicket」）は、2026年4月より、シンガポール航空グループのライフスタイル・リワードプログラム「KrisFlyer」および体験予約プラットフォーム「Pelago」と連携し、富裕層向け体験事業「JapanTicket PRESTIGE」による日本体験パッケージの提供を開始します。本取り組みにより、JapanTicketは、世界有数の富裕層会員基盤に対して、日本各地の高付加価値体験を“マイルで予約できる形”で届ける新たな販路を構築します。

第一弾の提供エリアは、東京・京都の2エリアです。東京の「ふふ 東京 銀座」を拠点としたラグジュアリーな都市滞在や、京都の町家一棟貸「季楽 邸 清水」での文化体験など、3つのパッケージをマイル交換で提供します。

■ 連携の概要

本連携では、JapanTicket PRESTIGEが体験を企画・運営Pelagoが予約・販売のプラットフォームを担いKrisFlyerがマイル利用による送客導線を提供しますこの仕組みにより、日本の宿泊・食・文化体験を組み合わせた高付加価値パッケージを、海外の富裕層がマイルでシームレスに予約できる環境を実現します。また、日本各地のパートナー事業者にとっては、海外富裕層と直接つながる新たな販売チャネルとなります。

■ 背景

シンガポールをはじめとするアジアの富裕層の間で、「本物の日本体験」への関心が高まっています。日本政府観光局によると、2025年の訪日外客数は初めて4,000万人を超えました。

なかでもKrisFlyerの上位会員は、旅行への投資意欲が高く、非日常で特別な体験を求める傾向があります。JapanTicketはこれまで、「JapanTicket PRESTIGE」を通じて、日本各地の宿・食・文化を担うパートナー事業者と連携しながら、高付加価値な体験コンテンツを企画・提供してきました。

今回の連携により、これらの体験を世界有数の富裕層会員基盤へ直接届けることが可能となり、東京・京都のパートナー施設にとっても、新たな顧客層との接点が広がります。

■ 3社の役割

JapanTicket PRESTIGE

JapanTicketが展開するインバウンド富裕層向け体験事業。日本各地のパートナーと協働し、高付加価値な体験パッケージを企画・運営。

KrisFlyer

シンガポール航空グループの会員プログラム。富裕層を含む会員基盤を持ち、マイルを活用した購買機会を提供。

Pelago

シンガポール航空グループが運営する体験予約プラットフォーム。KrisFlyerと連携し、マイルで体験予約が可能な仕組みを提供。

■ 体験パッケージの概要

第一弾として、東京・京都の2エリアで3つの体験パッケージを展開します。宿泊・食・文化体験を組み合わせたパッケージで、KrisFlyer会員がマイルで予約できる形で提供します。(2026年6月体験分まで予約が可能)

１. 東京／1泊2日：ふふ 東京 銀座 × 相撲文化体験

東京のスモールラグジュアリーリゾート「ふふ 東京 銀座」に1泊し、相撲部屋での朝稽古見学や現役力士との交流を通じて、日本の国技に触れるプレミアムな東京滞在です。

宿泊：ふふ 東京 銀座（1泊・朝食付き）

体験：相撲文化体験（相撲部屋朝稽古見学・現役力士との交流）

引換：201,100マイルから

２. 東京／2泊3日：「ふふ 東京 銀座」 × ヘリコプター夜景遊覧

「ふふ 東京 銀座」に2泊し、東京の夜景を一望するヘリコプター遊覧を組み合わせたプレミアムプランです。東京スカイツリーなどを空から望む、他では得られない特別な体験をお届けします。

宿泊：ふふ 東京 銀座（2泊・朝食付き）

体験：ヘリコプターによる東京夜景遊覧

引換：447,300マイルから

３. 京都／1泊2日：季楽 邸 清水 × 舞妓文化体験

京都・高台寺近郊の町家を改装したラグジュアリな一棟貸「季楽 邸 清水」に滞在し、舞妓さんとのお座敷遊びや専属スタッフによるきめ細かなおもてなしを通じて、五感で日本文化の真髄に触れる構成です。

宿泊：季楽 邸 清水（一棟貸切・専属スタッフ付き）

体験：舞妓文化体験（お座敷遊び）

引換：442,500マイルから



※ツアー内容は、条件により変更になる可能性があります。

▼マイル交換の詳細はこちら：

https://krisflyerexperiences.com/en/events/poweredbypelago-home





■ この連携のねらい

本連携の核心は、日本各地の宿・食・文化を担うパートナー事業者が、世界の富裕層顧客と直接つながる機会を創出することにあります。

株式会社ジャパンチケットホールディングスは、「人とテクノロジーで事業者のおもてなしを支え、“粋な体験”を世界に拡げる」というミッションのもと、日本の体験価値を世界へ届ける取り組みを加速していきます。

■ シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空（MSA）に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。

■ KrisFlyerについて

KrisFlyerはシンガポール航空グループのライフスタイル・リワードプログラムであり、1,080万人以上の会員を有しています。会員は、航空利用だけでなく、世界中の1,800以上の提携ブランド、3,300以上の拠点で日常利用によりマイルを獲得・利用することが可能です。また、ECサイト「KrisShop」や、モバイルアプリ「Kris+」、およびPelagoを通じた体験予約など、多様な利用機会を提供しています。

■ Pelagoについて

Pelagoは、Singapore Airlines Groupが運営する体験予約プラットフォームです。「Pelago」という名称は「archipelago（群島）」に由来し、旅行者を世界のアイコニックなアトラクション、厳選されたツアー、文化体験、観光地の送迎、eSIMや交通パスといった旅行必需品へとつなぐことを表しています。SIA・Scoot・KrisFlyer会員には独自の特典・割引を提供し、「信頼できる、報われる、シンガポール航空の体験と常につながっている」旅の在り方を再定義します。2025年現在、3,000以上の目的地で20万件を超える体験を提供しています。



社名 Encounters Pte Ltd（Pelago）

登録番号 Company Registration No. 201928502W

所在地 25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829

事業内容 Singapore Airlines Groupが運営する体験・アクティビティ予約プラットフォームの開発・運営

旅行業登録 Travel Agent License: TA03351（シンガポール観光局登録）

URL https://www.pelago.com/en/

■ 株式会社Japanticketについて

株式会社Japanticketは、ジャパンチケットグループ傘下のトラベルテック企業です。観光体験や各種サービスをデジタルチケット化し、オンラインで販売・管理できる仕組みを提供することで、訪日観光客の集客と現場運営の効率化を支援しています。世界中の主要OTA（オンライン旅行代理店）と連携し、日本各地の魅力をグローバルに発信するとともに、高付加価値な体験コンテンツの企画・開発にも取り組んでいます。

シンガポール現地法人「Japanticket Asia Pacific Pte. Ltd.」を中心に展開するインバウンド富裕層向けプレミアムツアー「JapanTicket PRESTIGE」では、札幌市などの自治体、ホテル・旅館、航空・交通事業者、観光施設など多様なパートナーと協働し、「UNCOVER JAPAN」をコンセプトに、全国で特別な体験価値の創出を進めています。

▼旅行業登録

東京都知事登録旅行業第2-8276号

▼公式HP

https://japanticket.com/

▼JapanTicket PRESTIGE事業

https://prestige.japanticket.com/

■ 株式会社ジャパンチケットホールディングスについて

株式会社ジャパンチケットホールディングスは、飲食・観光・体験分野の事業者をテクノロジーで支える企業グループです。飲食店向け予約管理システム「ebica（エビカ）」と、インバウンド向け集客・eチケット事業を展開する「JapanTicket（ジャパンチケット）」を中核に、販売から運営、データ活用までを一体で支援しています。「人とテクノロジーで事業者のおもてなしを支え、“粋な体験”を世界に拡げる」というミッションのもと、日本各地の価値を持続的な利益へつなげる環境づくりを進めています。

▼所在地

東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館8F

▼代表者代表取締役

田中宏彰

▼事業内容

飲食店向け予約管理システム「ebica（エビカ）」の運営 / インバウンド向けeチケット・集客支援サービス「JapanTicket（ジャパンチケット）」の運営 / インバウンド富裕層向け体験・ツアー企画支援（JapanTicket PRESTIGE事業） / 飲食・観光・体験事業者向けDX支援

▼公式HP

https://japanticket-holdings.co.jp/