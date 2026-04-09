ファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」「MISAMO」アンバサダー就任を記念した“かわいい”に出会える期間限定ストアを大阪・東京にて開催。

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）が展開する、ファッションアイウエアを提案するJINSの姉妹ブランド「RIM（リム）」は、アジアNo.1最強ガールズグループ「TWICE」の日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」をブランドアンバサダーに起用したことを記念して、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪と東京の2都市でオープンします。大阪は2026年4月24日（金）～ 5月24日（日）ルクア イーレにて、東京は2026年5月1日（金）～ 5月20日（水）渋谷スクランブルスクエアにて開催します。

自分らしく「いま」を楽しみ、もっとかわいくなれる場所。

今回の期間限定ストアは、RIMのブランドコンセプト「『今』がある、ぜんぶここに」をベースに、MISAMOのブランドアンバサダーにおけるプロモーションコピー“もっとかわいくなれる、ファッションアイウエア。”を体感いただける空間です。大阪・東京で異なるRIMの世界観を用意。大阪・ルクア イーレでは、RIMらしい柔らかなカラーを基調とした店内や什器でブランドの空気感を演出します。一方、東京・渋谷スクランブルスクエアでは、ブランドを象徴する大きな楕円形の鏡の什器を設置。全身のコーディネートを映しながら、今の気分やファッションにマッチするアイウエアに出会うことができます。どちらのストアでもMISAMOやモデルたちが着こなす多彩なビジュアルを参考に、今の気分やファッションにマッチするアイウエアに出会うことができます。

また、両ストア限定の特別展示として、MISAMOの大型ビジュアルポスターを展示いたします。大阪・ルクア イーレでは、メインキービジュアルに加えてMISAMOのほぼ等身大ビジュアルの2種を掲出。東京・渋谷スクランブルスクエアでは、「Urban Chic Combination」のビジュアルを展示。大阪・東京で異なるMISAMOの魅力に触れることができます。いずれも撮影が可能で、ブランドの世界観を背景に、特別な思い出を形に残していただけます。

RIM loves MISAMO POP-UP STOREルクア イーレ店RIM loves MISAMO POP-UP STORE 渋谷スクランブルスクエア店

「RIM loves MISAMO POP-UP STORE限定特典」概要

お気に入りのアイウエアを見つけた後も、楽しい企画をご用意。期間限定ストアにてアイウエアまたはサングラスをご購入いただいた方に先着で、プロモーションキービジュアルを使用した特別なスペシャルカード（1枚）をプレゼントします。

さらに、ストアでのお買い物1会計につき1回、「ハズレなしRIMくじ」に挑戦いただけます。景品には、次のお買い物でお使いいただける税込10,000円分のアイウエアプレゼントチケットや、MISAMOの撮影の裏側（Behind the Scenes）を収めた、ここでしか手に入らないスペシャルビジュアルカードなど、ファン必見の豪華な特典の数々をご用意いたしました。

キャンペーンは大阪・ルクア イーレ店が2026年4月24日（金）、東京・渋谷スクランブルスクエアが2026年5月1日（金）にスタートし、無くなり次第終了です。詳細は特設サイトにてご確認ください。

STORE INFORMATION

OSAKA

【店舗名】RIM loves MISAMO POP-UP STORE ルクア イーレ店

【期間】2026年4月24日（金）～5月24日（日）

【営業時間】10：30～20：30

*館の営業時間に準ずる

【場所】ルクア イーレ 5F 「イベントスペース ニアユー」

【販売・サービス】アイウエアはレンズの在庫がある場合は即日お持ち帰りいただけます。RIMLESSなど一部商品やレンズの在庫がない場合は、後日お渡しいたします。

【入場について】混雑時は入場整理券を配布させていただく場合がございます。

TOKYO

【店舗名】RIM loves MISAMO POP-UP STORE 渋谷スクランブルスクエア店

【期間】2026年5月1日（金）～5月20日（水）

【営業時間】10：00～21：00

*5月20日最終日は20時まで

【場所】渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 5階

+Ｑ（プラスク）グッズ内 Event Stage 5A



【販売・サービス】メガネは「フレーム（ダミーレンズ装着）販売」のみとなります。

購入当日は「レンズ交換券」とフレームをお渡しいたします。視力測定補助やレンズ交換はお近くのRIM店舗・JINS店舗にご来店ください。

サングラスは当日お持ち帰りいただけます。

【入場について】混雑時は入場整理券を配布させていただく場合がございます。

【特設サイト】https://rim.jins.com/jp/lp/misamo26ss/#popup

(https://rim.jins.com/jp/lp/misamo26ss/#popup)

ブランド紹介

出会おう。旬のカラーと。旬のデザインと。

試そう。いちばん速く。いちばん自由に。

楽しもう。変わる気分を。今日の気分を。

さぁ、今のスタイルを、今の気分で、今すぐに。

そう、今のあなたには、今のアイウエアを。

「今」がある、ぜんぶここに。

https://rim.jins.com/jp/

国内店舗一覧

・RIM 札幌ステラプレイス店（北海道）

・RIM 秋田OPA店（秋田県）＊1

・RIMイオンモール秋田店（秋田県）＊2

・RIM 那須ガーデンアウトレット店（栃木県）

・RIM イオンモール太田店（群馬県）

・RIMイオンモール高崎店（群馬県）

・RIM イオンレイクタウンKaze店（埼玉県）

・RIM ルミネ大宮店（埼玉県）

・RIMペリエ千葉店（千葉県）

・RIM ルミネ新宿店（東京都）

・RIM ルミネ横浜店（神奈川県）

・RIM イオンモール甲府昭和店（山梨県）

・RIM イオンモールりんくう泉南店（大阪府）

・RIMイオンモール岡山店（岡山県）

＊1：RIM秋田OPA店：2026年4月17日（金）OPEN

＊2：RIMイオンモール秋田店：2026年4月24日（金）OPEN

MISAMOプロフィール

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。

2023年７月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。

2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。

2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMO の三部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。