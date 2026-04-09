パソナハートフル『アート村作品展 ～田中正博個展～』　東京・南青山で4月16日（木）より開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループの特例子会社である株式会社パソナハートフル（本社：東京都港区、代表取締役会長 深澤旬子）は、同社に所属する障害を持つアーティスト社員・田中正博による個展『アート村作品展～田中正博個展～』を、PASONA SQUARE前の情報発信スペース「Annex Aoyama」（東京・南青山）にて4月16日（木）から20日（月）まで開催いたします。会場では、動物や植物を曲線で生き生きと描いた絵画作品23点を展示いたします。

▲「鳥と木の実」73 X 53cm▲「二羽の孔雀」73 X 53cm

パソナハートフルは1992年、「才能に障害はない」をコンセプトに、就労が困難な障害者の“アート” （芸術活動）による就労分野の拡大を目的に「アート村」を設立。2004年からは絵を描くことを業務 とする「アーティスト社員」を採用し、現在23名が個性あふれる作品の創作活動に取り組んでいます。

アーティスト社員の一人ひとりが持つ魅力を発信することを目的に、個展やテーマ展を開催。今回はアーティスト社員・田中正博に焦点を当てた個展として開催します。



田中の作品は、直線ではなく曲線を重ねる独自の表現により、動物や植物の躍動感を書き出している点が特徴です。また、細部まで色を塗り分ける点も特徴であり、古代の織物などをモチーフにした絵画を描きます。

『アート村作品展 ～田中正博個展～』概要

◇期間：

2026年4月16日（木）～20日（月）

◇会場：

PASONA SQUARE前「Annex Aoyama（アネックス青山）」(東京都港区南青山3-1-26)

◇営業時間：

11：30～18：00 ※土日は12：00～16：00

◇内容：

アーティスト社員 田中正博の作品を展示する作品展

また、絵画をバーチャル空間でお楽しみいただける「バーチャル作品展」も開催。

※バーチャル作品展は、https://x.gd/9Pek6からお楽しみいただけます。

◇特別企画：

4月16日（木）12:30～13:15は田中正博が在廊し、『絵画解説ツアー』を実施。

作品のこだわりや、見どころを本人がご案内します。

◇観覧料金：

無料

◇展示作品：

23点

◇お問合せ：

株式会社パソナハートフル「アート村」 Tel 03-6734-1093

◇備考：

絵画の販売も行っております。詳細は上記までお問合せください。

田中正博（たなかまさひろ）プロフィール

氏名：田中正博

障害：知的障害

作者からコメント

紙にではなく板のパネルに描くのが好き。

花を描くのが好き。人は苦手。絵も仕事も同じくらい楽しい。絵はいくら描いても疲れません。

一番に考えるのが、どんな色を塗るかということで、それが楽しいです。

■略歴

1987年 埼玉県に生まれる

2004年 都立盲ろう養護総合文化祭造形美術展に出展

2005年 ２００５ピクチャートレイン美術館に出展

2006年 株式会社パソナハートフルに入社

2007年 ユニバーサル技能五輪国際大会「アート村作品展」に出展

2008年 第１２回「アート村・夢のデザイン大賞」に出展

2009年 ユニバーサル技能五輪国際大会「アート村作品展」に出展

2010年 銀座ギャラリーにて行われた「アート村作品展」に出展

2011年 ユニバーサル技能五輪国際大会「アート村作品展」に出展

2012年 アメリカンクラブにて行われた「アート村作品展」に出展

2013年 酒田美術館にて行われた「アート村作品展」に出展

2014年 銀座・和光にて行われた「アート村作品展」に出展

2015年 国立新美術館にて行われた「アート村作品展」に出展

羽田空港にて行われた「アート村作品展」に出展

2016年 羽田空港にて行われた「アート村作品展」に出展

2017年 国立新美術館にて行われた「アート村作品展」に出展

羽田空港にて行われた「アート村作品展」に出展

ANAインターコンチネンタルホテル東京にて行われた「アート村作品展」に出展

2018年 羽田空港にて行われた「アート村作品展」に出展

2019年 東京スポーツスクエアにて行われた「アート村作品展」に出展

羽田空港にて行われた「アート村作品展」に出展

2021年 新豊洲UNIVERSAL COOL SPOTにて行われた「アート村作品展」に出展

2022年 東京ガス本社にて行われた「アート村作品展」に出展

2023年 アメリカンクラブにて行われた「アート村作品展」に出展

京都伊勢丹にて行われた「アート村作品展」に出展

2024年 パソナスクエア アネックス青山にて行われた「アート村作品展」に出展

2025年 羽田空港にて行われた「アート村作品展」に出展

アメリカンクラブにて行われた「アート村作品展」に出展

株式会社パソナハートフル 会社概要

◇本社：

東京都港区南青山3-1-3

◇設立：

2003年4月1日

◇代表者：

代表取締役会長 深澤 旬子／代表取締役社長 有村 明

◇事業内容：

・株式会社パソナグループの各種オフィス業務の代行

・アート村（オフィス・店舗の空間プロデュース、絵画の制作・レンタル・販売）

・アート村工房（プリザーブドフラワー、アロマグッズ、陶器、ステーショナリーグッズなど幅広い商品の企画・制作・販売）

・パン工房（パン・菓子類の製造・販売）

・ゆめファーム（無農薬・有機栽培の野菜・ハーブ販売）

・サポートサービス（各種コンサルティング、人材紹介、アウトソーシング・インソーシング、教育研修支援、CSR活動支援）

◇ＵＲＬ：

https://www.pasona-heartful.co.jp/