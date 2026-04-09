販売部数No.1雑誌『ハルメク』初のスマホアプリ「ハルメク脳トレ」誕生シニア女性の声を反映し、つまづきを解消　ハルメクとオーテが共同開発

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数 No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、シニア層のスマートフォンの普及と脳トレニーズの高まりを受け、ハルメク初となるスマートフォン向けパズルゲームアプリ「ハルメク脳トレ」を2026年4月1日（水）より提供開始したことをお知らせします。

「ハルメク脳トレ」は、累計ダウンロード数2,000万超の「パズルde懸賞シリーズ」を提供するオーテ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：早瀬 優希）との共同開発により誕生しました。ハルメクが長年培ってきたシニア女性のUI/UX（操作性・視認性・ユーザー体験）に関する知見を注ぎ込み、デジタルに不慣れな層でも毎日楽しく「脳トレ」を習慣化できる設計となっています。

（※1）日本ABC協会発行社レポート（2025年1月～6月）

「ハルメク脳トレ」共同開発の背景

近年、シニア女性のスマートフォン普及率が急速に拡大しています。当社の調査によると、2024年には55歳から75歳の女性のスマホ普及率が98.9％に達し（※2）、デジタルゲームの経験率も2023年から2024年にかけて9.4ポイント増加するなど（※3）、デジタルゲームが着実に浸透しています。特に「脳トレ」への関心は高く、雑誌『ハルメク』でも「ナンプレ（ナンバープレイス）」は人気コンテンツのひとつです。

一方で、市場にある多くのゲームアプリは若年層向けに「直感的な操作性」を前提として設計されており、シニア層のユーザーにとっては操作が複雑かつ表現がわかりづらいといった課題があります。こうした背景のもと、オーテでもシニア層へのリーチの拡大がテーマとなっていました。

そこで、シニア女性向けの商品・サービス開発で培ってきた知見を持つハルメクと、ゲーム開発のプロフェッショナルであるオーテがタッグを組み、シニア層の関心が高い「脳トレゲーム」を開発しました。ハルメク世代が実際につまずきやすいポイントを一つひとつ解消し、文字やボタンの大きさ、色彩設計、操作感、ゲーム内の言葉の選び方に至るまで、細部にわたってシニア世代に最適化しています。

開発にあたっては、ハルメク独自のモニター組織「ハルトモ」に実際にゲームを体験いただきながら、寄せられた意見を反映して改善を重ねました。その結果、「説明書がなくても普段の知識で操作できた」「他のアプリよりマスが大きく、非常にやりやすかった」「運営元がハルメクなので懸賞応募にも不安がない」などの好意的な声が集まりました。

ハルメクは、本ゲームを通じてシニア世代の多くの方に脳トレの楽しさを気軽に体験いただくとともに、「50代からの女性がよりよく生きることを応援します」という経営理念のもと、こうした取り組みをさらに広げていきます。

（※2）ハルメク生きかた上手研究所「デジタルデバイスに関する意識・実態調査 2025」（https://www.halmek-holdings.co.jp/news/insights/2025/z4265k5rzc/）

（※3）ハルメク生きかた上手研究所「eスポーツに関する意識と実態調査」（https://www.halmek-holdings.co.jp/news/insights/2025/p8n2my4nbw0/）

「ハルメク脳トレ」 楽しみながら脳を活性化する4つの特徴

1. 「解く」が「当たる」に。脳活を習慣化する懸賞システム

問題を解くたびに応募券が貯まる仕組み。「ご褒美」があることで、毎日の脳活が自然と習慣化します。

2. シニアの生活に彩りを。厳選された豪華賞品ラインナップ

獲得した応募券で、ハルメクの人気定番商品や家電、日用品、ギフト券など豪華賞品に応募可能。透明性の高い抽選システムにより、安心・安全に懸賞を楽しめます。

3.シニア専用設計のUI/UX

シニアに人気の高い「ナンプレ」や「タイル」パズルを収録。大きな文字、押しやすいボタン、目に優しい配色など、わかりやすい操作で、初心者でも安心してプレイできます。

4. 育成心をくすぐるキャラクター育成と図鑑要素

脳トレを続けることでゲームキャラクター「脳トレくん」が成長。成長した脳トレくんを図鑑にコレクションできる楽しみや、キャラクターへの愛着が、継続のモチベーションに繋がります。

スマホゲームアプリ「ハルメク脳トレ」概要

名称 ： ハルメク脳トレ

配信開始日 ： 2026年4月1日（水）正午

価格 ： 無料

対応OS ： iOS / Android

・App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id6759275498

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.halmek.ohtepuzzles

主なゲーム ： ナンプレ、タイル

開発担当者のコメント

オーテ株式会社 プロデューサー 目黒 悠

今回の協業を通じて、シニア世代の方々が楽しみながら脳トレを続けられる新しい体験を提供できることを嬉しく思います。オーテにとってシニア市場への本格参入となる本プロジェクトを通じ、今後もシニア世代のQOL向上に寄与してまいります。

株式会社ハルメク ハルメクアップ事業本部 松本 裕介

シニア女性のみなさまに、毎日スマホで楽しんでいただける新しいサービスとして、ハルメク初のゲームアプリをリリースします。ゲーム開発で実績のあるオーテさんとともに、読者への調査やプレイテストを実施し、スマホが苦手な方でもストレスなく楽しめるよう改善を重ねました。『毎日続けたくなる脳トレアプリ』で、健康と楽しさをお届けします。

オーテ株式会社について

株式会社アイモバイルの子会社であり、「パズルde懸賞」シリーズを中心に「ジグソーde懸賞」や「ナンプレde懸賞」など、高品質なパズルと魅力的な懸賞システムを融合した、累計ダウンロード数2,000万を超えるスマートフォンゲームアプリを提供しております。

アイモバイルがこれまでに培ってきたマーケティング手法を活用し、ユーザー基盤の拡大とシナジーによる収益向上を目指しています。

■会社概要

社名 ： オーテ株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者 ： 代表取締役社長 早瀬 優希

設立 ： 2014年5月1日

URL ： https://ohte.co.jp/index.html#service

運営ブログ ： https://note.com/ohte_cs

販売部数No.1「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログと、オンラインでの通信販売を行っています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/

HALMEK up： https://halmek.co.jp/