イタリアの伝統的な二大スタイルを融合、エルメネジルド・ゼニア「ISLAND BREEZE」を採用　史上最高峰のプレミアムスーツが『洋服の青山』から登場

青山商事株式会社イメージ画像です

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤泰三）は、『洋服の青山』の最上級ブランド「HILTON（ヒルトン）」より、史上最高峰のプレミアムスーツ「HILTONハンドメイドスーツ～プレミアムライン～」を、4月9日（木）より洋服の青山主要50店舗および、公式オンラインストアで発売します。

商品ページ：https://tinyurl.com/4z592w36

現在、物価高騰を背景に「エントリープライス」を求める層がいる一方で、「高価でも長く着られる、価値ある一着」を求める“本物志向”の層も存在します。このような購入層の二極化に加えて、ビジネスウエアも多様化してきており、その日のスケジュールに合わせて最適な装いを選択するビジネスパーソンが増えてきています。そのためスーツへの価値観にも変化があり、昨今は「最高のパフォーマンスを発揮したい」「相手からの信頼を勝ち取りたい」といった重要な場面で自身を鼓舞するアイテムとして位置づけられてきています。そこで今回は、ハンドメイドならではの柔らかな着心地を保ちながら、ビジネスシーンで必要な誠実さや信頼感を演出する『洋服の青山』史上最高峰のスーツを企画しました。

本商品は、イタリアの伝統的な２大スタイルを掛け合わせ、日本人の体型に合わせて再構築した当社独自の新モデルです。ナポリスタイルの特徴である柔らかく軽やかな着心地をベースに、ミラノスタイルならではのフォーマル感のある立体的な胸元と、体に沿うシャープなシルエットを融合。さらに衿の切り替え位置や、ウエストの高さにもこだわり、スタイリッシュさと品格を両立しました。表地には、イタリアの最高峰生地ブランド『エルメネジルド・ゼニア』の「ISLAND BREEZE（アイランドブリーズ）」を採用。タテ糸のウールにシルクを巻き付けることで、ゼニアらしい滑らかで上質な光沢感はそのままに、ハリコシのある優れた強度を実現。湿気に強く軽さと清涼感のある生地のため、日本の高温多湿な気候でも快適に着用できます。また、前身頃すべてに毛芯を縫い込んだ総毛芯仕立で、立体的で重厚感を演出するほか「一枚衿の衿付け」や「袖付け」といった重要な工程は熟練職人のハンドメイドで行うなど本格的な仕上がりとなっています。

【商品概要】

商品名 HILTON ハンドメイドスーツ プレミアムライン

素材 表地：ウール95%、シルク5％／裏地 胴裏 キュプラ100%、袖裏キュプラ100%

サイズ YA4～BE7（計16サイズ）

販売価格 税込 152,900円

カラー ネイビー、グレー、ブラウン

販売店舗 洋服の青山主要50店舗、洋服の青山公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■商品特徴本切羽仕様総毛芯およびハンドメイドによる美しいシルエットジャガードキュプラ素材の裏地フラワーホール（ミラネーゼ）

スタイル：イタリアの異なる2大スタイルをアレンジした新型紙

軽く柔らかい着心地でありながら、肩から胸にかけての立体的なボリューム感がある美しいシルエット。

着用感：バックネック支点 ＆ キュプラ裏地

アイロンワークを駆使した一枚衿かつ計算された型紙で、上衿の吸い付きが良く、首の後ろを支点に重量を支えることで重さを感じにくい。

胴裏地にはジャガードのキュプラを使用し、見た目の高級感に加え、吸湿性と滑りの良さで着用感向上。

職人技：ハンドメイドのこだわり

衿付け、袖付け、玉縁など、随所に手縫いを施すことで、既製品にはない柔らかな着用感を実現。

フラワーホールは、立体的かつ繊細で華やかな雰囲気を高める手の込んだミラネーゼ仕様。

機能性：マーベルトタック仕様

スラックスの腰裏のマーベルトはタック入りで、ゆとりを持たせることでフィット感と動きやすさを両立。

■担当者コメント

商品第一部 マネジャー 河原林 孝太

ビジネスシーンにおいて対面の価値が高まる今、スーツは単なる「仕事服」から重要な場面で着用する「勝負服」へと進化してきています。本物志向のお客様へ向け、ナポリの柔らかな着心地と、ミラノの立体感ある凛とした佇まいを融合。ゼニア社の上質な生地を熟練職人の手仕事で仕立てた、青山史上最高峰の一着です。昇格試験や商談などお客様の挑戦を支えるスーツになればと思います。