株式会社TOASU

株式会社TOASU（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮田 晃）は、オープン研修（公開講座）とeラーニングコンテンツを提供するECサイト「Gakken Skills GATEWAY」のUI/UXを改善し、2026年4月9日（木）にリニューアルオープンいたしました。また、本サイトで提供中の注目の新コースとして、イスラエルのEdTech企業が開発した実践的カリキュラム「Wawiwa データアナリストプログラム」を紹介いたします。

▼ Gakken Skills GATEWAY トップページ

https://skills-gateway.gakken.jp/(https://skills-gateway.gakken.jp/)

■「Gakken Skills GATEWAY」リニューアルの背景とポイント

「Gakken Skills GATEWAY」は、ビジネスパーソンのスキルアップを支援する研修およびeラーニングコンテンツのECサイトです。今回のリニューアルでは、利用者がコースを探す段階から購入・申込みに至るまでのUI・UX向上を目的として、主にコース詳細ページおよびヘッダー・フッターの改修を行いました。

1.コース詳細ページおよびヘッダーデザインを刷新

サイト全体の印象を見直し、学研のBtoB事業としてのブランドイメージと信頼感を意識したデザインへと刷新しました。

2.目的のコースにたどり着きやすい設計に改善

ヘッダーメニューやコース詳細の構成を見直すことで、利用者が自身の関心や課題に合致するコースを直感的に探しやすい検索導線へと改善しました。

3.個人・法人それぞれに配慮した申込み導線を整備

自己研鑽を目的とする個人のお客様、および従業員教育を目的とする法人のお客様の双方に対して、購入申込みやお問い合わせ画面へスムーズに遷移できる最適な導線設計を行いました。

Gakken Skills GATEWAY

■注目コース：Wawiwa データアナリストプログラム

「Gakken Skills GATEWAY」にて取扱中の注目コンテンツとして、世界的なデジタル人材不足の課題解決を目指す「Wawiwa データアナリストプログラム」をご紹介します。

本プログラムは、人材教育を専門とするイスラエルのEdTech企業Wawiwa Tech社が開発した、最先端の人材育成方法論を用いたプログラムです。専門家の指導のもと、実際のデータを用いた演習やプロジェクト形式で進行するため、知識の習得にとどまらず、現場で即座に生かせる「実務力」を短期間で身につけることが可能です。

【プログラムの特徴】

実践的カリキュラム：SQL、Advanced Excel、Power BI、Pythonなどの必須ツールから、ビッグデータの概要、最終プロジェクト（BIT）まで、網羅的かつハンズオン形式で学習します。

柔軟な学習スタイル：6か月の期間内で、自社のスケジュールに合わせて受講可能（標準学習時間250時間）。

手厚いサポート：専用Slackでの随時質問受付や、週2回程度の無料質問・相談会を実施。

【開催概要】

対象者：データ/BIアナリストを目指す方、データドリブンな意思決定を行いたい方、社内でデータ活用を推進する方（※要基本的なExcelスキルおよび論理的思考力）

受講形式：eラーニング（LMS使用）

受講費用：935,000円（税込） ※単元ごとのカリキュラム受講も可能

【人材開発支援助成金の活用について】

本プログラムは「人材開発支援助成金」の対象となる場合があり、条件を満たすことで受講費用の最大約75％の助成を受け取ることが可能です（※一部助成金は令和8年度までの期間限定）。

▼ Wawiwa データアナリストプログラム コース詳細・お申込みページ

https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000353(https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000353)

■ 今後の展望

「Gakken Skills GATEWAY」では、今後も最新のビジネストレンドやリスキリング需要に応える研修・eラーニングのコンテンツラインナップを順次追加していく予定です。変化の激しい現代において、企業と個人の持続的な成長を支援し、大人の学びを支えるECプラットフォームとして機能拡充に努めてまいります。

■株式会社TOASU

株式会社TOASUは、学研ホールディングスのグループ会社として、教育分野における社会人領域の中核を担う企業です。従業員一人ひとりの成長を組織の力へと変えるため、個別の研修から組織全体の戦略コンサルティングまで、あらゆる階層の人材課題に対応する総合的なソリューションを提供しています。

・代表取締役社長 ：宮田晃

・法人設立年月日 ：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金 ：20,000,000円

・所在住所 ：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号 ：03-6431-1411（代表）

・コーポレートサイト：https://toasu-gakken.co.jp/

・事業内容 ：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）