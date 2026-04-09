安藤忠雄、深澤直人ら15 組が手がけた、世界に一脚のみのArtek〈スツール60〉を一般公開

株式会社インターオフィス

株式会社インターオフィス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩下雅則）は、創業50 周年を記念したチャリティー企画「OneStool, One Story Interoffice 50th Anniversary Charity Auction」の展示を、2026 年4 月23 日（木）よりリテールストアMAARKET（東京都港区北青山2-7-15）にて開催いたします。

本企画は、インターオフィス50周年を象徴するプロジェクトとして、Artek〈スツール60〉をテーマに15組のクリエーターが参加するチャリティーオークション企画です。本展は、これまでインターオフィス各拠点で巡回展示されてきた作品を、一般のお客様にも広く公開するものです。会期中は予約不要で、どなたでもご来場いただけます。

15組の参加クリエーターはこれまでインターオフィスと協働したことのある建築家やアーティストの方々。

■ 50 周年特設サイト：https://interoffice50th.jp/

本企画では、アルヴァ・アアルトが1933年にデザインしたArtek〈スツール60〉をもとに、安藤忠雄、深澤直人をはじめとする建築家、デザイナー、アーティストなど15組のクリエーターが参加。それぞれの視点で手を加えた、一点ものの作品が展示されています。〈スツール60〉という共通のプロダクトに向き合いながら、素材に手を加え、構造を読み替え、あるいは視点をずらすことで、一脚ずつ異なる表情を持つ作品が生まれています。完成された名作に対して、何を受け継ぎ、どこに手を加え、どこに触れないのか。その判断の積み重ねが、一脚ずつ異なる表情となって現れています。

会場は、人とデザインが出会う場所、MAARKET

会場となるMAARKETでは、予約不要でどなたでもご来場いただけ、気軽に作品をご覧いただけます。あわせて、リテールストアならではの空間の中で、その他の家具もゆっくりとご覧いただけます。

MAARKETは、「人とデザインが出会う場＝マーケット」をコンセプトに、ヨーロッパを中心とした国内外のブランドからセレクトした家具やプロダクトを取り揃えるリテールストアです。

インターオフィスのデザインチーム Interoffice Design Studioが手がけた店内は、プロダクト一つひとつにフォーカスした、デザインミュージアムのような空間となっています。

また店内には、デンマークの家具ブランド Muutoのストアも併設されており、スタイリング提案やコーディネートの視点とあわせて、デザインの魅力を体感いただけます。

地下鉄「外苑前」駅からすぐに位置するMAARKETは世界中からセレクトしたデザインプロダクトが並ぶインテリアストア。すべての作品は入札可能 ― 想像力を育む未来へのチャリティー

展示作品はすべて、サイレントオークション形式にて販売されており、会期中も特設サイトより入札が可能です。オークションの収益は、安藤忠雄が設計・寄贈した文化施設「こども本の森」へ全額寄付され、子どもたちの想像力を育む活動に役立てられます。

「子どもたちのまっすぐな眼差しや感受性を大切にした、本と物語のための場所をつくりたい」という思いのもと構想された「こども本の森」は、現在、全国6拠点に展開する文化施設へと広がりを見せています。本を通じて子どもたちが自由に想像し、考えることのできるこの場所は、空間やデザインが人の思考や感性に作用するという、インターオフィスが長年大切にしてきた考え方と重なります。デザインを単なる消費の対象としてではなく、使い続け、考え続けるものとして次の世代へ手渡していくこと。本企画は、その姿勢をかたちにした取り組みです。デザインや創造の価値を次の世代へ手渡していくという思いから、子どもたちの想像力や思考を育む文化的な場である「こども本の森」への寄付を通じて、本企画の理念を社会へと還元します。

こども本の森 中之島 https://kodomohonnomori.osaka/

こども本の森 神戸 https://kodomohonnomori-kobe.jp/(https://kodomohonnomori.osaka/)

こども本の森 熊本 https://kodomohonnomori.kumamoto.jp/

こども本の森 遠野 https://kodomohonnomori-tono.com/(https://kodomohonnomori.osaka/)

こども本の森 松山 https://kodomohonnomori-matsuyama.jp/

こども図書館船 ほんのもり号 http://www.honnomori-gou.com/

一点ごとに異なる物語を持つスツールが並ぶ本展は、デザインを「見る」だけでなく、「考える」機会を提供します。展示初日の4月23日（木）、17:00-20:00 にオープニングレセプションも開催いたします。外苑前のリテールストアMAARKET にて開催される本展に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【開催概要】

- 展示名：One Stool, One Story Interoffice 50th Anniversary Charity Auction- 会期：2026 年4 月23 日（木）- 5 月31 日（日）- 会場：MAARKET（東京都港区北青山2-7-15）- 時間：12:00-19:00 ＊最新情報はSNS・ホームページでご確認下さい。 https://maarket.jp/ @maarketofficial(https://www.instagram.com/maarketofficial/)- 入場：無料・予約不要- オークション期間：開催中～5 月31 日（日）- 特設サイト：https://interoffice50th.jp/

参加クリエイター（敬称略・順不同）

「青春」のイス／安藤 忠雄（建築家）Artek Stool 60 - 漆_japan／岸和郎+ 象彦（建築家+ 京漆匠）Artek Quadrant／押野見 邦英（建築家）Stool 60 とシワ／SAKUMAESHIMA（建築設計）Untitled／深澤 直人（プロダクトデザイナー）Birthday Stool 50／二俣 公一（空間・プロダクトデザイナー）Kami Series I-IV／Artello（アーティスト）PLAY THE STOOL／AWATSUJI design（グラフィックデザイン）Awaken your brain, imagine tomorrow.／川村 明子（クリエイティブディレクター）座りたい、触れたい、愛でたい。／NDC Graphics（グラフィックデザイン）Stool 60 Cyanotype／嶌原 佑矢（写真家）monkey stool60／人(サル) の腰掛け齊藤太一（造園家）DESULTORY STOOL STUDIES: A VISUAL REFERENCE／長谷川 健太（写真家）Long Trail Runnin’／黒田 美津子（インテリアスタイリスト）SAVOYの迷宮／織田 憲嗣（椅子研究家）