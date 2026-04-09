「ほっともっと」九州・山陰・山口エリア限定発売！炭火が香る“新のり弁”『焼鳥のり弁当』新発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年3月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび、九州・山陰・山口エリアの「ほっともっと」限定で、炭火が香る“新のり弁”『焼鳥のり弁当』を、4月15日(水)より数量限定で発売いたします。

■ふわっと炭火が香る、“焼鳥×のり弁”がエリア限定で登場！

九州・山陰・山口エリア限定で、“のり弁当”の美味しさと“焼鳥”を同時に味わえる『焼鳥のり弁当』を、数量限定で発売いたします。高温の炭火で香ばしく焼き上げた鶏もも肉と、ふっくらコリコリとした食感のつくねを、醤油ベースの甘辛ダレで仕上げました。おかか昆布とのりを敷き詰めたごはんにタレがしっかりと絡み、食欲をそそる一体感のある味わいです。また、ちくわ天やきんぴら、小松菜と油揚げの和え物、だし巻き玉子といった、焼鳥の美味しさを引き立てる「和の彩り」を添えています。さらに、お肉を存分に味わいたい方へ向けて、肉量を2倍にしたボリューム満点の 『W焼鳥のり弁当(肉2倍)』もご用意しております。香ばしい肉の旨味が詰まった焼鳥と、彩り豊かな副菜が楽しめるこだわりの一品をぜひご堪能ください。

■商品概要

・発売商品

焼鳥×のり弁 焼鳥のり弁当 650円

焼鳥×のり弁 W焼鳥のり弁当(肉2倍) 890円

・発売日

2026年4月15日(水)

・発売店舗

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・鳥取県・島根県・山口県の「ほっともっと」683店舗(3月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます