【初めての腸活にも】Instagramで大人気！超多忙な４児ママの人生を変えた麹調味料レシピ本『味が決まる 混ぜるだけ麹レシピ』5月28日発売

株式会社マガジンハウス

このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は『味が決まる 混ぜるだけ麹レシピ』を5月28日（木）に全国の書店・インターネット書店で発売することを決定いたしました。また、4月8日より予約も開始いたしました。

■本書の内容を元にした記事の掲載や著者インタビューなどを募集中です■

混ぜるだけだから簡単！発酵生活のスタートはこの１冊でOK

麹料理は決して難しいものではありません。作るのも使うのも混ぜるだけ。麹が持つ酵素の力で食材の旨みや甘みが増すため、料理にひとさじ使えば味がピタリと決まります。また、他の調味料をあれこれ使う必要がないので、迷いや失敗がなくなって、時間に余裕が生まれます。

この本では6年間、さまざまな麹調味料を使い続けてきた著者・りょこさんがいちばん使いやすくて続けやすい4つの麹の作り方とそれを使った88品のレシピを紹介。

体に良くておいしいも手にいれたいけれど、料理に手間と時間はかけたくない！そんな人ほど試してほしい、麹の使い方やテクニックが満載です。

混ぜるだけ麹レシピ

「ほったらかしローストチキン」は、しょうゆ麹だれをまぶしてオーブンで焼くだけ。「鶏むねレモンバター」の味つけは玉ねぎ麹１つ。旨みをまとったむね肉にレモンの酸味がよく合います。「炊飯器でカオマンガイ」は、塩麹をまぶした鶏肉とご飯を一緒に炊き込みます。特製だれをかければ１食が完成です。

◎PART 1. 塩麹のおかず

塩麹おむすび、トマトと青菜の卵炒め、塩麹だけ鶏から、冷蔵庫のお守り鶏ハム、あさりの塩麹蒸し ほか

◎PART 2. 玉ねぎ麹のおかず

鶏むねレモンバター、ズボラバーグ、スウェーデン風ミートボール、コクうまミートソース ほか

◎PART 3. しょうゆ麹のおかず

トマトチャプチェ、早シライス、かさ増し疑惑のヤンニョムチキン、厚揚げ南蛮、腸活切り干しサラダ ほか

◎PART 4. 甘麹のおやつ

甘麹パンナコッタ、グラスティラミス、バスク風チーズケーキ、焼きいもスイートポテト、甘麹アイス ほか

◎混ぜるだけで完成！おいしい自家製

・甘麹で 発酵生ラー油／甘麹としょうゆ麹で 自家製コチジャン／塩麹で エスカルゴバター塩麹で アーモンドバター

◎混ぜるだけ すぐできドレッシング７選 ◎麹の基本Q＆A ほか

【著者プロフィール】

1992年生まれ。滋賀県在住、４児の母。ズボラ体質で料理も得意ではなかったが、麹調味料に出会いシンプルな材料だけで味が決まる、その素晴らしさに感動。さらに10代の頃から悩まされていた便秘と肌あれも改善。“ノーリスク・ハイリターン“な麹の魅力をもっと多くの人に伝えたいと考え、２０２４年からインスタグラムで麹レシピの投稿を開始し人気を博す。現在のSNS総フォロワーは9万人。本書が初の書籍出版となる。

Instagram： ＠ryoco_koji(https://www.instagram.com/ryoco_koji/)

【書誌情報】

書名 ：味が決まる 混ぜるだけ麹レシピ

著者 ：原田りょこ

発売日 ：2026年5月28日

価格 ：1,650円（税込）

仕様 ：A5判・128ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3385-9

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3385/