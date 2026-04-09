～デジタルデトックスで心身ともにリラックス～良質な睡眠を体験できる「やさしい快眠サポートステイ」を刷新【東京プリンスホテル】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド目の前に東京タワーを眺めながらお部屋でリラックス

東京プリンスホテル（所在地:東京都港区芝公園3-3-1、総支配人:布川史明）は、快眠セラピスト 三橋美穂氏監修の良質な睡眠をご体験いただけるステイプラン「やさしい快眠サポートステイ」を2026年4月9日（木）から2027年3月31日（水）まで内容を刷新して販売いたします。

昨今スリープツーリズムの関心が高まり、良質な睡眠を旅の目的とするニーズが拡大しております。

デジタルデバイスを長時間使用することによる脳疲労や、目・頭が凝り固まってしまっている方、睡眠で心身をしっかり休めたい方に向けた、上質な睡眠によって心身ともにリラックスできるステイプランです。良質な睡眠の向上を図っていただけるよう、快眠セラピスト・睡眠環境プランナーの三橋美穂氏監修のもと、厳選した快眠アイテムをご用意いたしました。

客室には、新しく「EMSスカルプスパ」をご用意し、目の酷使やストレスで硬くなりがちな頭皮を狭く深い「もみ」でほぐし頭皮の緊張をやわらげながら心地よい眠りに誘います。また「3Dアイマジック」で目もとやこめかみをじんわりと温め、深いリラクゼーションへ導きます。

その他、心地よい睡眠空間をサポートする「点で支える」ムアツの枕や、お持ち帰りいただける肌触りが優しい草木染めのガーゼパジャマなど快適な睡眠に包まれる環境を整えました。さらに、睡眠の悩みを解決できるヒントが散りばめられた三橋氏の書籍もお渡しいたします。

東京タワーを間近に臨む客室で、デジタルデバイスでつい夜更かしをしてしまう日常から離れ、快眠と癒やしのひとときをご提案いたします。

お部屋でリラックスする様子快眠セラピスト三橋氏監修 快眠アイテム一式

快眠へのサポートポイント

◆快眠セラピスト 三橋氏の書籍（お持ち帰り可）

心身を眠りの力で元気にする快眠のコツがたくさん詰まった書籍。

◆3秒吸水 魔法のガーゼパジャマ（お持ち帰り可）

日本製の3重ガーゼを使用し、綿100％で通気性・吸水性に優れた柔らかな着心地のパジャマ。

◆グリナ 睡眠ケア＆ストレスケア※機能性表示食品（お持ち帰り可）NEW

グリシンが睡眠の質向上をGABAがストレスケアをサポートするサプリメントです。

◆EMSスカルプスパ（お貸出し品）NEW

頭皮の緊張をほぐし、「もみ」にこだわり眠りに誘う寝る前のリラックスタイム。

◆3Dアイマジック（お貸出し品）NEW

加圧、振動、加温の三位一体ケアで目元周辺をくまなくケアしリフレッシュ。

◆MuAtsu Pillow Bounce（LOW）（お貸出し品）

弾力性に優れ、頭部をしっかり支えるムアツの枕。

やさしい快眠サポートステイ 概要

【期間】2026年4月9日（木）～2027年3月31日（水）

【料金】1名さま \12,800より（スーペリアツイン・ダブルルーム1室2名さまご利用時）

※消費税・サービス料込み（宿泊税別）

【内容】

・三橋美穂氏書籍「オトナ女子の不調と疲れに効く 眠りにいいこと100」（1名さま1冊）（お持ち帰り可）

・SUIMIN CARE 「3秒吸水 魔法のガーゼパジャマ」（1名さま1着）（お持ち帰り可）

・味の素(株)「グリナ」睡眠ケア＆ストレスケア（1名さま6日分※6本入り袋）（お持ち帰り可）

・ドクターエア「EMSスカルプスパ 」/ 「3Dアイマジック」（お貸出し品）

・昭和西川(株)「MuAtsu Pillow Bounce （LOW）」（お貸出し品）

・東京タワー側のお部屋確約

【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/kaiminsupport_stay2026/

【協賛】味の素株式会社、株式会社カイタックファミリー、株式会社ドリームファクトリー、昭和西川株式会社

【ご予約・お問合せ】宿泊予約 TEL: 03-3432-1111

＜滞在イメージ>三橋氏書籍イメージ「EMSスカルプスパ」イメージ「3Dアイマジック」イメージ「グリナ」イメージ

チェックイン後はデジタルデトックス。スマートフォンやパソコンから少し離れ、窓の外に見える東京タワーを眺めたり、読書を楽しみながらゆったりとしたひとときを。ご入浴後は、やさしい肌ざわりのガーゼパジャマに身を包み、EMSスカルプスパで頭皮をほぐしながらリラックス。さらに3Dアイマジックで目元からこめかみまで心地よくケアし、深い安らぎへと導きます。

おやすみ前には「グリナ」を取り入れ、ムアツの枕に身をゆだねて、上質な睡眠を。

三橋美穂氏（快眠セラピスト・睡眠環境プランナー）プロフィール

三橋美穂氏

寝具メーカーの研究開発部長を経て、2003年に独立。これまでに1万人以上の眠りの悩みを解決してきており、とくに枕は頭を触っただけで、どんな枕が合うかわかるほど精通。

全国での講演や執筆活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュース、ホテルの客室コーディネートなども手がける。

著書に『オトナ女子の不調と疲れに効く 眠りにいいこと100』（かんき出版）『眠りのさじ加減 65歳からのやさしい睡眠法』（青志社）ほか、日本語版を監修した『おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本』（飛鳥新社）は100万部を突破。

わかりやすく実践的なアドバイスには定評があり、NHK「あさイチ」TBS「ひるおび！」日本テレビ「ヒルナンデス！」などテレビ番組にも出演多数。https://www.sleepeace.com/

※上記内容はリリース時点（4月9日）の情報であり変更になる場合がございます。

※書籍、3秒吸水魔法のガーゼパジャマ、グリナはお持ち帰りいただけます。

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

※写真はイメージです。